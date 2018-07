Vladimír Pelc: Bude vláda B2 pro srandu králíkům?

Podle dostupných informací v obou svých diplomových pracích – v jedné o králících (v roce 2005 na zemědělské fakultě Mendelovy univerzity v Brně, kde za ni získala inženýrský titul) a ve druhé o právu (v roce 2011 na soukromé Panevropské vysoké škole v Bratislavě) - opisovala z jiných textů.

Odborníci hovoří o jasném plagiátorství. Plagiátorství je flek, který nepůjde vyčistit bez odstranění materiálu, na němž ulpěl.

Pro premiéra A. Babiše platí, že v tomto případě neexistuje dobré řešení – dobrým řešením by bylo bývalo takovou osobu na ministerské křeslo netlačit. Existují jen řešení špatná; špatná proto, že už se stalo a T. Malá ministryní je – nejhorším by bylo setrvávání T. Malé na ministerské pozici, méně horším by bylo její co nejrychlejší odvolání z této funkce; no a veřejnosti lze sdělit to víte, i mistr tesár se niekedy uťne (a doufat, že občané časem zapomenou a extempore s T. Malou budou brát jen jako veselou historku z natáčení). Prodlužování stavu, kdy T. Malá sedí na ministerské židli spravedlnosti, by znamenalo stále větší hamtání v králičích bobcích a postupem času i v lejnech větších zvířat. Čím déle tam T. Malá bude, tím více bude vláda B2 pro srandu králíkům.

T. Malá nechala ochrankou z budovy ministerstva spravedlnosti vyvést opovážlivou redaktorku ČT, která se jí chtěla zeptat, bože chraň, na ony opsané diplomky. Jak si to ta drzá redaktorka představuje, že?

Premiér A. Babiš by měl zvolit obdobný způsob řešení této záležitosti – měl by nechat z budovy ministerstva spravedlnosti vyvést pí T. Malou jako drzou osobu, která si dovolí se svou opsanou kvalifikací usednout na ministerskou židli.

Plagiátorství je totiž flek, který nejde vyčistit bez odstranění materiálu, na němž ulpěl. Některé skvrny holt vyčistit nejdou. Jen odstranit.

