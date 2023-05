Vladimír Pikora: Rozjela se soutěž, kdo si více kopne do vlády. Zatím vede Kalousek

reklama

Některým vládním politikům vůbec nevadí, v jakém stavu je státní pokladna, a ignorují fakt, že tato vláda zadlužila naši zem v průměru každý den o 1,15 mld. Kč (od nástupu do funkce do konce letošního března). Neustále přicházejí s novými a novými návrhy, kde mohou rozhazovat veřejné peníze. Nejprve to bylo pět tisíc za každé dítě, pak výchovné, a nakonec dotace pro lidi, kteří zdědí po babičce dům v žalostném stavu. Vůbec nechápu, jak někdo může přicházet s podobnými nápady. Kdyby byl ministr financí co k čemu, tak tyto diskuse utne hned v začátku jako nesmyslné.

Média jsou plná strachu

Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek mluví o možnosti státního bankrotu. Podle mě se ale jedná jen o pravicový populismus. Kdyby na tom byly naše veřejné finance tak zle, že bychom směřovali k bankrotu, neměli bychom tak dobrý rating jako dnes.

Nicméně je jasné, že pokud bychom stejně špatně jako letos hospodařili i příštích mnoho let, mohli bychom se jednou k bankrotu dopracovat. Je to ovšem málo pravděpodobné. Zaprvé dříve či později přijde vláda, která bude umět šetřit. I kdyby ale nešetřila, tak už u dluhu 55 % HDP narazí stát na dluhovou brzdu a bude muset sestavit minimálně vyrovnaný rozpočet, když už ne přebytkový.

Miroslav Kalousek pochopitelně ví, že bezprostředně žádný bankrot nehrozí, a tak pro Hospodářské noviny tento týden uvedl: „Samozřejmě bankrot není za dveřmi. Ale cesta k němu je přímá a občas dokážeme vymyslet i zkratku.“

Vláda je úplně zoufalá a nedokáže na Kalouskův výrok reagovat. Vůbec neví, co má dělat. Nechává si radit od ekonomů, kteří jí navrhují zvyšování daní, což je ale proti předvolebním slibům koalice SPOLU. Skoro se mi zdá, že Národní ekonomická rada vlády (NERV) pracuje pro opozici, protože pokud udělá vláda to, co NERV doporučuje, podvede své voliče. Pak si může být jistá tím, že už ji lidé příště nezvolí.

Na chytré škrty už není čas

Řešení je přitom snadné a stačí k němu čtyři kroky:

Sníží se počet státních zaměstnanců zpět na úroveň roku 2012

Zastaví se téměř všechny dotace

Zruší se daňové výjimky

Všechna ministerstva si škrtnou výdaje ve výši 5 až 10 %

Křižovat se teď nad tupými škrty je pozdě. Deficit je tak obrovský, že na chytré škrty už zkrátka není čas. Výmluvy, že něco je priorita, ukazují, že dotyčný jen nepochopil, jak vážná je situace. Už nemáme nic, kde bychom si mohli dovolit rozdávat.

Navrhovaná změna DPH je podle mě úplně mimo. Pokud bych chtěl systém zjednodušit, jak tvrdí vláda, zavedl bych jednotnou daň. Navrhovaný stav bude jen eldorádem pro daňové poradce. Zvýšené inkaso ve výši 24 mld. Kč je podle mě neadekvátní tomu, jaké politické náklady to vládu stojí. Krok je to nejen nepopulární, ale navíc přichází v době vysoké inflace, kterou obratem ještě zvýší. Kdybych byl politikem, DPH vůbec neřeším.

Bohužel se nám tu rozmohl takový nešvar, že ministrem financí není ekonom. Není jím ani nikdo, kdo by dříve ve financích pracoval. A jestliže si může elektrikář hrát na ekonoma, já si mohu zahrát na politologa.

Hypotéza: Kalousek jede kampaň

Podle nejnovějšího průzkumu CVVM hodnotí Češi vládu Petra Fialy jako nejhorší od roku 2013. Lidé jsou nespokojeni s programem, činností i složením vlády. Mám kolem sebe mraky lidí, kteří vládu volili a nyní jsou nespokojení.

A v tomto čase se najednou ve všech médiích objevuje jako velký kritik vlády Miroslav Kalousek. Kdyby se tam objevil občas, řekl bych si, že to je pochopitelné. I Topolánek se občas někde objeví. Když ho ale čtu, vidím či slyším denně, říkám si, že to asi nebude náhoda. Myslím, že zde někdo rozjel kampaň, aniž by si toho kdokoliv všimnul.

V médiích se objevila zmínka o tom, že zvažuje kandidaturu do Evropského parlamentu. Jestli je ovšem pravdou, že na tom není dobře s cizími jazyky, možná zvažuje i nějaké domácí politické angažmá. Velmi výrazně okopává nohy ODS a média mu k tomu překvapivě dávají dost prostoru. A to i ta, která vládu dlouhodobě hájí.

V rozhovoru pro Hospodářské noviny Kalousek připustil, že se mu po politice stýská. Myslím, že se do ní vrátí. Bude tvrdit, že bez něj bude příštím premiérem zase Babiš a hodně lidí mu to uvěří. Současná vláda děla vše tak špatně, že se Babiš nemusí ani moc snažit.

Na Kalouska si ale dejme pozor. Když je v opozici, zní jako nejpravicovější politik v republice, ale když byl ale u moci, moc pravicový nebyl. Ostatně i teď tvrdí, že je ochoten zvyšovat daň z příjmu a majetkové daně. Skutečná pravice ale daně nezvyšuje.

