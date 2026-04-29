Vladimír Ustyanovič: 5. května oslavíme výročí Pražského povstání, kdy Pražané povstali proti německým nacistům

Účastníkem tohoto povstání byl rovněž můj otec, jenž byl během 2. světové války členem protinacistické zpravodajské skupiny.
22. května proběhne plánovaný sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu poprvé v České republice, konkrétně v Brně. Tento den vnímám jako den potupy českého národa. A měl by být podle mého názoru významným dnem, a to "dnem zrady". Neziskovka Meeting Brno údajně dostala na podporu sjezdu 26 milionů korun. Ptám se, zda hlavním cílem této neziskovky je vzbudit nenávist mezi jednotlivými názorovými skupinami obyvatel v celé České republice. Sudeťáci by si měli své srazy organizovat v Německu, respektive v Bavorsku. Čekal bych od české vlády, že diplomatickou cestou sdělí německému kancléři, že tento sjezd je v České republice nežádoucí a nestrkat hlavu do písku, jak to mají ve zvyku pštrosi, a tvářit se, že je to s nadsázkou nějaká volnočasová aktivita. Na tento sjezd přijede německý ministr vnitra a bavorský premiér. Známe aktéry, kteří se lidově řečeno zviditelňují sudetoněmeckou otázkou zejména ze strany lidovců, ale ti kolaborovali také s minulým režimem.
Nebudu se zmiňovat o příčinách 2. světové války, ale Sudetoněmecká strana měla lví podíl na krveprolití v budoucím Protektorátu Čechy a Morava. Německá nacistická nenávist a nadřazenost se šířila jako prérijní požár a nabyla celosvětových rozměrů. Jen poznámka, na jednom z veřejných zastupitelstev v Brně, kde se vyjadřovali občané Brna, někteří z nich vypočítávali, kolik jejich příbuzných skončilo díky Sudeťákům ve věznici gestapa v brněnských Kounicových kolejích bez soudu pod gilotinou, popřípadě v koncentračních táborech.
Postupimská konference stanovila jasná pravidla, která řešila mimo jiné odsuny Němců, denacifikaci, demilitarizaci. Polsko odsunulo 8 milionů Němců a Československo 2 miliony. Bývalý absurdní dramatik a pozdější prezident České republiky Václav Havel slíbil za účasti českého premiéra Pitharta, slovenského premiéra Jána Čarnogurského a diplomata Rudolfa Jindráka německému kancléři Kohlovi možnost návratu sudetských Němců a restituční nároky včetně získání českého občanství. Kohl byl z toho údajně překvapen, ale naštěstí se tento protičeský akt neuskutečnil.
Z historických pramenů se nám dochoval projev československého prezidenta Edvarda Beneše ve vztahu k sudetským Němcům. Dovoluji si citovat: "Bojoval jsem proti nacismu i z exilu. Ustanovil jsem poválečné dekrety. Odsunuli jsme po válce na základě spojeneckých dohod Němce ze všech zemí, kde žili jako menšina v předválečném uspořádání Evropy. Varoval jsem vás, že se časem najdou vlastizrádci, co se budou omlouvat a přisluhovat Němcům. Německo chtělo vždy ovládat po všechny časy časů Evropu a diktovat národům."
Mohu se už jenom domnívat, zda v České republice nepůsobí sudetoněmecká pátá kolona, na rozdíl od názoru paní Černochové, která vidí za každým názorem ruskou pátou kolonu. Na základě historických skutečností a výroků současného, válkychtivého německého kancléře Merze by jednotlivé evropské státy měly dát stopku válce. Hlavní formou jednání by měla být diplomacie místo zbytečných verbálních útoků na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Římský císař Gaius Julius Caesar svého času prohlásil: "Mír, to je svoboda a klid." A druhým faktem je, že lidé mohou být donuceni, aby věřili, to je vlastně cíl propagandy a manipulace.
