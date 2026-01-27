Podle mého názoru by nenapadla návštěva papeže Lva XIV. naším prominentním hradním exkomunistickým párem autora absolutních dramat Václava Havla ani ve snu. Petře Pavle, je až podivné, jak prezentuješ nenávist k Ruské federaci. Jenom připomenu, že v roce 2012, kdy jsi byl náčelníkem generálního štábu české armády, jsi správně predikoval, že největším nebezpečím pro Evropu je migrace.
Poté co jsi odešel do Bruselu, jsi byl poctěn, když ses účastnil jako podržtaška za NATO v americké delegaci schůzky s ruskou delegací na nejvyšší úrovni. Tehdy jsi byl rád, že tě náčelník generálního štábu Ruské federace Valerij Gerasimov, jak jsi mi sdělil, uznal jako odborníka, který ví, o čem mluví. Na něčem jste se dohodli, ale jak jsi pravil, Američané měli hlavní slovo, tak to nedopadlo. Jsem přesvědčen, jak tě znám, že kdyby se na tom shromáždění objevil prezident Putin a případně by ti podal ruku, tak by se ti hruď dmula pýchou, až by tvoje knoflíky ze slavnostní uniformy létaly jako neřízené projektily.
Nebudu se opakovat, ale Rusko v konfliktu na Ukrajině není agresor, a jak mimo jiné pravil i Donald Trump, agresorem byl Západ, a zejména USA, které svrhnuly legálně zvoleného ukrajinského prezidenta Janukoviče.
Petře Pavle nevím, zda už tvoje zákulisí nebrousí jiný diamant, neboť tvá expirační doba se chýlí ke konci. Věřím, že pro mnoho občanů je nepřijatelné, když přijímáš vyznamenání od Zelenského, nejvyššího představitele nacistického režimu, kde je oslavován válečný zločinec Bandera. Tento člověk měl tři roky na to, aby uzavřel mír s Ruskem. Neudělal to a podle mě pro tyto lidi platí protiválečný citát Ernesta Hemingwaye z knihy Sbohem, armádo: "Věřím, že všichni ti, kteří těží z války a přispívají k jejímu vzniku, by měli být zastřeleni hned první den občany své země.“ Moje rodinné kořeny pochází z Ukrajiny a všichni obyčejní Ukrajinci nenávidí tento nacistický režim Zelenského, což potvrzuje pravidelně bývalý poradce Zelenského Arestovič.
Kdo je vinen současnou situací?
Petře Pavle, uvědomuješ si, že svými protiústavními kroky nahráváš neoblomné řeči čísel? Jsou to jednoduché počty. V posledních dvou až třech měsících jsi přišel téměř o všechny voliče dnešní vládní koalice, kteří tě v druhém kole volili. Takže ta červená světla, která vidíš v dáli, jsou světla vlaku, který ti už ujel.
Petře Pavle, trestný čin podpora nacismu by se podle mého názoru měl týkat také tebe, protože třepeš rukou pod vlajkou ukrajinské UPA, pod kterou ukrajinští nacisté vyvraždili statisíce Poláků a Slováků ve Volyňském masakru. To taky platí pro masakr v Babím Jaru, kde němečtí a ukrajinští nacisté zavraždili téměř 38 tisíc kyjevských Židů.
Nemám rád laciná přirovnání typu vrána k vráně sedá, ale tvé aktivity ve prospěch Ukrajiny, zejména v oblasti výzbroje, na úkor ČR chápu jako úmysl pracovat ve prospěch cizí moci. Tím nemyslím samozřejmě, když Ministerstvo zahraničí v případě zdravotnictví daruje na Ukrajinu generátory včetně zdravotnického materiálu.
Pane prezidente, roníš falešné krokodýlí slzy nad Zelenským jako nad antilopou, kterou sežral krokodýl. Pro Zelenského vyplývají dvě řešení a jedním z nich je kapitulace, aby zachránil obyčejné Ukrajince, jak to napsal italský ministr vnitra Salvini, nebo se zachovat jako voják, a ne jako komik.
Petře Pavle, ukrajinští funkcionáři jsou všichni zkorumpovaní, a tím nemyslím pověstné zlaté hajzly, které jsou již všem známy. Jen další střípek do ukrajinské korupční mozaiky, kdy u Zakarpatského zástupce okresní rady našli vše ze zlata včetně soch a vše důkladně zdokumentovali.
Petře Pavle, a teď ta letadla L-159. Vzduch je letců moře a mně připadá, že bludy jsou tvé moře. Resumé pilotů je jednoznačné. Ukrajinci by se na těchto strojích museli minimálně rok učit létat, přičemž naši už musí rozebírat zálohové stroje na náhradní díly. Naši technici by museli být nasazeni ve válečné zóně s hangáry, plnými náhradních dílů. Je to nereálná věc a tvá rudo-bolševická propaganda, směřující proti naší vládě a českým zájmům.
Je to pouze můj názor, nikomu ho nevnucuji, ale tvé působení na Hradě, nejen dle mého názoru, bude vnímáno historicky jako doba temna. Tvůj výrok, že ČT nemůže být financována ze státního rozpočtu, bych definoval jako výrok "mental disorder“. Stejnou optikou bychom museli posuzovat, že tady nemáme nezávislé soudy, nezávislé státní zastupitelství, nezávislou policii..., protože všechny tyto složky jsou financovány ze státního rozpočtu. Platí pravidlo mlčeti zlato, nebo včas odejít.
Prezident Trump nyní věří, že hlavním blokem pro mír na Ukrajině je Zelenský, ne Putin, a jedním dechem sděluje, že rekonstrukci Ukrajiny bude mít na starosti americká společnost Black Rock.
Ještě k Řehkovi, který prohlásil, že armáda nemá s poskytnutím L-159 problém, se mi nabízí jediná otázka. Odkdy nějaký ušmudlaný furťák, který je namočený do černého obchodu se zbraněmi, má co mluvit do zahraniční politiky České republiky?
Zdroje: CNN, Ukrajinská pravda, NABU, iDnes, Echo
