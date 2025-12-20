Zdeněk Joukl: Množstevní slevy pro vrahy?

Jako demokrat jsem tolerantní k názorům druhých, ale tady již nejde jen o názor, ale jde o čin, který je v rozporu s míněním většiny našeho národa o podpoře Ukrajiny. Náš národ zažil Mnichovskou dohodu, a tak má zřejmě jiné mínění na podporu přepadeného národa než pan Babiš, rodilý Slovák. Jak fungovalo Slovensko za Hitlera po Mnichovu, je si možno najít na internetu (viz Slovenský štát). Tím nepřímo potvrdil mou teorii, že každý národ má mít na svém území maximálně pět procent cizinců. Více než pět procent už nedělá dobrotu (viz Němci v našem pohraničí v roce 1938 a Rusové na Ukrajině).
Svou omezenou podporou Ukrajiny pan Babiš překročil, podle mne, již meze jakéhokoliv tolerování. A proto píši tento článek o množstevních slevách. Onehdá jsem v ČT na vlastní oči viděl, a na vlastní uši slyšel, jak bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula řekl, že při covidové pandemii u nás zemřelo zbytečně 15 000 lidí. Zarazilo mě to v souvislosti s tím, že nikdo se později tímto výrokem nezabýval.
Nerozumím tomu stále, proč toto prohlášení skončilo pod stolem? Za vraždu jednoho člověka dostane pachatel u nás kolem 18 let žaláře. Neznám případ, že by za vraždu dvou lidí dostal někdo dvojnásobek trestu. Vždy je to o dost méně. Je to tak zvaná množstevní sleva? Ale že za smrt 15 000 lidí nedostanou pachatelé ani důtku, nebo veřejně prospěšné práce? To mi nějak rozum nebere. Tak velkou množstevní slevu bych opravdu neočekával!
Za pandemie covidu totiž kvůli Babišovu rozhodnutí pravděpodobně zemřely zbytečně stovky až tisíce našich občanů. Ignoroval totiž snahu ministra zdravontictví Vojtěcha v srpnu 2021 ochránit občany pomocí povinného nošení respirátorů. V záři šly totiž děti do školy, a hrozilo tak větší šíření covidu. Babiš nošení respirátorů kategoricky odmítl (vzhledem k volbám a možná i vzhledem k případnému zpomalení výroby), a tak lidé umírali a umírali a….
Bude se však někdo touto mediálně známou skutečností někdy zabývat? Dosud nikoliv! A přitom šlo o tisíce zbytečně mrtvých našich příbuzných, ponejvíc rodičů a prarodičů. Na tento Babišův problém jsem upozornil e-mailem prezidenta Petra Pavla. A to včas, před jmenováním Babiše premiérem. Že by fungovala u nás cenzura, a dopis nebyl předán? Babiš byl totiž premiérem jmenován.
Myslel jsem, že tato informace o až despotickém chování pana Babiše, zapadla, ale nikoliv. Bezohledné chování Babiše za pandemie ve vysílání ČT 24 připomněla zástupkyně STAN paní Šebelová v duelu s panem Foldynou nedávno, dne 14. 12. A další množstevní sleva pro Putina? Hrozí, že bude ještě větší. Za statisíce zbytečně mrtvých bude možná ještě Rusy a jejich „spojenci“ oslavován.
Najde někdo odvahu právně prověřit výše uvedené? To jsou dneska ale jevy, a prý to bude navždy, dávají množstevní slevy - na hřebíky i vraždy.
Zdeněk Joukl, praktický sociolog
