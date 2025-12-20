Jiří Paroubek: Naši rádoby válečníci zase kňučí

Kňučení o údajné zradě morálních hodnot a solidarity s válečnou stranou v EU novou českou vládou. Ti všichni, kdo kňučí, pochopili, že se jim hroutí svět.
Ursula von der Leyen a německý kancléř Merz vsadili a hráli vysoko a na evropském summitu v Bruselu prohráli. Jak moc chtěli ukrást vklady Ruské národní banky, nalézající se ve finančních institucích západní Evropy (nejen v Belgii), a použít je k financování zbytečné války na Ukrajině. A také k financování zkorumpované ukrajinské Zelenského administrativy. Nějak se to celé nepovedlo.
Námitky belgického premiéra, ale třeba i italské premiérky a dalších byly tak silné, že se na ruská aktiva neodvážili sáhnout.
Také proto, že Američané vyvinuli veškeré možné úsilí, aby tomu zabránili. Je to logické, oni již mají v kapse jasnou dohodu s Ruskem. Mimo jiné o tom, jak se rozdělí ruská aktiva v zahraničí. S tím, že část z nich se vrátí Rusku, část z nich půjde na společné podnikatelské aktivity ruských a amerických firem. A část půjde na obnovu Ukrajiny. Mimochodem, po zahájení invaze na Ukrajinu udělal Putin nad svými aktivy na Západě kříž...
Evropské lídry včetně německého kancléře, francouzského prezidenta a britského premiéra k vzájemné dohodě obě velmoci vůbec nepotřebují. Rusové s Američany se prostě dohodli bez nich. Mohu se mýlit, ale myslím, že dohoda o míru na Ukrajině je teď opravdu za dveřmi. Nyní probíhají jednání Američanů jak s Ukrajinci, tak o den později s Rusy. Ukrajinci nemají před očima k vedení války obří sumu financí od EU ručenou ruskými aktivy, ale částku podstatně skromnější, která ovšem představuje zřejmě už jen odbytné na závěr.
Zdá se, že jediný velký problém v jednáních o míru spočívá v souhlasu Ukrajinců s vydáním zbytku Doněcké oblasti, zatím neobsazeného ruskou armádou Ruské federaci. Mohu se pochopitelně mýlit, ale myslím, že manévr, který se podařilo Američanům a jejich spojencům mezi evropskými politiky na bruselském summitu uskutečnit, povede k rychlému ukončení války na Ukrajině.
A úpění našich, tedy českých rádoby válečníků, kteří by válčili na Ukrajině až do posledního ukrajinského vojáka a naší poslední koruny, tak nemá konce. Ale tomu se může nová vládní koalice jen a jen smát. Ostatně i čeští občané budou rádi, že neperspektivní konflikt, ze kterého již se stáhli Američané a je jen uměle udržovaný při životě za evropské peníze (od tohoto okamžiku ale již ne za české), brzy skončí.
Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele
