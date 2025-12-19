Jiří Paroubek: Proč Česká televize lže?

Jiří Rusnok "prospěl" republice v minulosti především dvěma skutky. Za prvé tím, že byl neúspěšným hlavním lobbistou penzijních fondů, které měly před zhruba 20 lety zájem privatizovat úspory českých občanů. A vekslovat s nimi po dobu desítek let, a to v řádech desítek miliard. Podílel se také na akci, kterou zahájil jeho předchůdce ve vedení ČNB, jenž zafixoval kurz české koruny nesmyslně na 27 Kč za jedno euro. A kdykoliv česká koruna posilovala, zasáhl masivní intervencí. Zkrátka roztočil rotačky a nechal masivně tisknout české koruny, za které pak nakoupil eura.
Takto oba guvernéři nakoupili za poměrně krátkou dobu svého guvernérství v ČNB za více než dva biliony korun evropské měny. To je jeden z důvodů oslabení české koruny a inflačních tlaků, které se provalily zejména v letech 2022 a 2023 a ožebračily české obyvatelstvo o významnou část jeho úspor (asi 30 %), respektive o významnou část jeho kupní síly. Tak to je v krátkosti vizitka J. Rusnoka.
V České televizi působí jako kašpárek, který vždy memoruje narativy TOP 09 a ODS, v zásadě celé bývalé vládní koalice, především v zahraničně politické oblasti. Redaktorka Kručinská se jej na začátku rozhovoru zeptala, jak se Česko vypořádá s hrozbami, které se na něj řítí, a především s požadavkem Ruska zahrnout naši zemi do své sféry vlivu. Byl jsem překvapen touto otázkou, kterou Kručínské připravili editoři. Otázka byla zcela zavádějící, ale s Rusnokem zřejmě předem domluvená, protože ten se vůbec nezeptal, což měl učinit, kdeže Česká televize tuto závažnou informaci získala.
Hledal jsem a hledal v médiích a našel jsem příslušnou "dokumentaci" k této věci, kterou máte v příloze tohoto mého krátkého článku. Argumentace ke sférám vlivu se opírá jen o slovní ekvilibristiku několika fabulujících českých "expertů".
Tak především na webu ČT se objevil čerstvý článek redaktorky Hosenseidlové pod názvem Rusko stále chce sféru vlivu v Evropě... a tak dále, kde se tato redaktorka odvolává na vyjádření ruského ministra zahraničí Lavrova, který na setkání s ruskými velvyslanci pronesl: "Věříme. že komplexní návrhy, které jsme předložili USA a NATO v prosinci 2021, zůstávají zcela relevantní a mohly by sloužit jako základ, anebo alespoň jako výchozí bod diskuse." Tedy žádné vyjádření, v němž by Rusko požadovalo ústy svého ministra zahraničí ve střední Evropě nebo v Evropě vůbec sféru vlivu.
A když si prostudujete pozorně obsah materiálů, zjistíte, že Rusko navrhlo v rocei 2021 svým partnerům v NATO a ve Spojených státech dohodu, ve které chtělo odstranit existující hrozby, a to oboustranně. Ovšem "expert" ČT Šír, který je znám svými rusofobními názory, tvrdí, že tyto návrhy dohod jsou, cituji: "Fakticky ultimátem ze strany Ruska." A v článku na webu ČT jeho autorka Hosenseidelová tvrdí, že se má jednat "o omezení suverénních práv zemí".
To ovšem, například při nejrůznějších typech dohod mezi Ruskem a Spojenými státy v oblasti omezení jaderných zbraní, bylo běžné, že se oba státy vzdaly části svých práv, své suverenity. Tak, aby posílily bezpečnost svou a světa. Co bylo podstatné, alespoň z mého pohledu, na návrhu Rusů z prosince 2021, tedy pár týdnů před zahájením ruské invaze na Ukrajinu, je požadavek, aby se NATO nerozšiřovalo dále na východ. Explicitně se v návrhu vyjmenovávají Ukrajina, Kavkaz a střední Asie.
A já se ptám, proč by se vlastně NATO, jako transatlantická obranná aliance, mělo dále rozšiřovat na východ. Aby naráželo na bezpečnostní zájmy zemí, jako je Rusko, anebo v případě střední Asie dokonce na bezpečnostní zájmy Číny?
Samozřejmě, že zbrojaři by si mastili kapsy, protože by jim politici vytvořili vedle Ruska jěště další hrozbu ze strany Číny a možná ještě dalších států. Vyhazovaly by se vesele peníze na zbrojení a výsledek by byl ten, že by se snižovala životní úroveň evropského obyvatelstva. A samozřejmě zvětšovalo by se nezměrné bohatství zbrojařů a firem, které jsou na ně navázány. Ti všichni mají svým způsobem zájem na stupňování napětí ve světě.
ČT v úterý opět prokázala, že vskutku není nezávislým médiem. Ostatně nezávislost tohoto média je zřejmá z jednoho přikladu. Bývalý premiér z leknutí Rusnok je v ČT jako doma i se svými velmi konformními názory. Já jsem byl do ČT za poslednich pěr let pozván snad jednou (tedy když odmyslím předvolební povinné diskuse)...
Texty uváděné Jiřím Paroubkem:
Rusko stále chce sféru vlivu v Evropě. Včetně Česka, potvrdil Lavrov (ZDE)
Rusko zveřejnilo návrhy smluv s NATO a USA. Nerozšiřovat Alianci, nerozmisťovat jednotky, požaduje (ZDE)
