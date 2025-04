Vladimír Ustyanovič: Nebezpečný, nebo směšný nástěnkář?

V osmdesátých letech minulého století si občané z těchto propagandistů dělali legraci, nyní se nám to vrací obloukem v podobě kartičkového propagandisty Foltýna. Doba se mění, ale lidi s určitou charakterovou vadou jako by si funkce sama o sobě našla. Hovořím samozřejmě o vojáku Foltýnovi, který, jak se mezi lidmi říká, je členem hradní vojenské junty. Na síti X tato osoba v komunikaci s Bobem Kartousem o sobě napsala: „Bobe, prosím Tě řekni, že jsem zelený tupý lampasácký debil.“ Myslím, že s tímto hodnocením sama sebe musí většina občanů České republiky souhlasit.

Psychiatr a bývalý ministr zdravotnictví MUDr. Ivan David definoval při setkání s europoslanci v Evropském parlamentu mimo jiné i duševní vykolejenost pana Foltýna. Charakter slovní produkce a emočního doprovodu pana plukovníka odpovídá systematizovanému bludu. Podstatou je neschopnost kriticky hodnotit východiska. Ta jsou vzdálena realitě, pro tvrzení chybějí důkazy. Domnívám se, že i kdyby se chtěl Otakar Foltýn poučit četbou, nepodaří se to. Hledá totiž jen argumenty k předem stanoveným závěrům a nepohrdne ani těmi falešnými, zhodnotil Ivan David. Jsem přesvědčen, že tento člověk s výše uvedenou diagnózou by byl užitečnější v sociálních službách, jeho pozitivní roli bych viděl například v některém domově pro seniory, kde by mohl vykládat historky starých zbrojnošů. Je to nadsázka, tohoto tvora bych tam nikomu nepřál, ale možná se mýlím, a to už je víceméně na rozhodnutí lékařů, kteří by mu měli asi omezit vystupování na veřejnosti.

Vůbec si nemyslím, že se Rusko snaží narušit fungování našich institucí, myslím, že je to pro ruské tajné služby pod rozpoznávací schopnost. Jen příklad, světový lídr premiér Fiala prohlásil, že mu hackeři nabourali jeho profil na síti X. Nevím, koho by ve světě zajímal Petr Fiala, ale jak je všeobecně známo nejen ze zpravodajské komunity, ale i od IT mágů, nelze vystopovat jakýkoliv profesionální hackerský útok. Celá vládní pěti(čtyř)koalice, která je na odchodu, straší všemi možnými nepřáteli jako strašidlo třetího řádu, neboli kobyla, která chcípá, nejvíce kope.

Pojem odstrašení Ruska mi připomíná jeden z dílů cyklu „Komik a jeho svět“. S Ruskem se jedná, a ne, že se „Rusko straší“. Vyslanec amerického prezidenta Witkoff nyní jedná v Petrohradu s Putinem, který bude potom telefonovat s Trumpem (zdroj ECHO24). Rád si dovolím připomenout, kdo může mít váhu pro jakékoliv jednání. V dnešní době je svět multipolární, to znamená, že o světové politice může rozhodovat více center. Podle časopisu Military Watch se tato centra mohou definovat podle indexu moci, což znamená, podle vojenské síly jednotlivých velmocí (zdroj prof. Petr Drulák). Týká se to zejména taktických a strategických jaderných kapacit, bojové připravenosti a množství a kvality výzbroje. Státy první úrovně jsou USA, Čína a Rusko. Je pravděpodobné, že se ve světě vytvoří tripolarita. Státy druhé úrovně jsou Indie, Jižní Korea, Severní Korea a Japonsko. Otázka – kde je evropský stát v této druhé úrovni? Takzvané evropské velmoci zaostávají za těmito státy, takže je můžeme nazvat s nadsázkou papírovými čerty, a dává jim také na frak všemi vysmívaná Severní Korea. Evropské státy by mohly hrát ve třetí lize.

Zopakuji zásadu z díla Vladař Niccoló Machiavelliho: „Stát, který nemá silnou armádu, spěje pomalu k zániku.“ Co vy na to, paní Černochová, a vaše korupční armádní zakázky? Státy třetí úrovně Francie, Pákistán, Velká Británie, Irán, Izrael a Alžírsko. Dovolím si vyčlenit z tohoto seznamu Stát Izrael, který je technologicky a vzdělanostně vyspělý, včetně nejkvalitnější armádní obranné a útočné techniky. Navíc má asi 10 milionů obyvatel a tříletou vojenskou prezenční službu. Francie se dostala na úroveň své bývalé kolonie Alžírska, což vidíme jako úpadek Francie v přímém přenosu. Tyto státy, které patří do takzvané třetí ligy, jsou zaostalé kulturně i znalostně. Úpadek západní civilizace je strmý, a jediné co mohu vidět je, že to Západu nedochází. Jak se Západ smál Afgháncům, že jsou pasáci koz, tak tito pasáci koz vypráskali Američany z Afghánistánu.

Podle mého názoru je význam států, které disponují nejmodernějšími jadernými zbraněmi, zásadní. Jsem si téměř jist, že pojem hrozba vojenským odstrašením je podvod, stejně jako že Rusko je jediný agresor. Jediné, co si myslím, je si vynutit mír, aby neumírali zbytečně lidé na obou stranách. Také si myslím, že prezident Trump a prezident Putin se vzájemně potřebují, zejména při využití ruského vlivu na Blízkém východě. U jednacího stolu asi nepotřebují jiné účastníky, protože je to věc mezi dvěma nebo třemi velmocemi.

Bohužel v našem prostředí vznikl fenomén odolnosti proti pravdě a lež se stala svatou. Poslední dobou vidíme úprk poradců prezidenta Petra Pavla jako jelenů v Lánské oboře. Posledním byl ekonomický poradce David Marek. Že by nějaké znamení? Zářijové volby jsou posledním zvoněním nikoliv maturitním, ale pro záchranu České republiky, proti extremistům a populistům, jako je nynější pěti(čtyř)koalice.

Závěr: Neposlouchejme falešné věrozvěsty, dejme na vlastní rozum a zkušenosti. Kdo lhal, bude lhát vždy; kdo zradil jednou, zradí znova.