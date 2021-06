Vladimír Ustyanovič: Nepolitické střepy

reklama

Od senátora Fischera jsme si zvykli na cokoliv, příkladem je jeho prohlášení, že Češi jsou prasata, který pronesl na adresu protifašistických bojovníků v době oslavy osvobození republiky. Tento senátorský parazit, patřící do absolutně zbytečné horní komory, by se měl zařadit do tábora, tím nemyslím v Letech, kde byly původně umístěny osoby práce se štítící. Jeho hlavu, podobající se kulečníkové kouli, argumentuji s nadsázkou a musím přiznat, že jeho šedá kůra mozková má jednu hlubokou brázdu, a to od západu na východ, a v této brázdě jezdí pendl tam a zpátky bez jakékoliv myšlenky.

Senátor Fischer měl dlouhé monology a v případě, když se dostal ke slovu někdo z oponentů, tak štěkot Václava Moravce nedovolil myšlenku politika rozvést ani dokončit. Pár příkladů, pan Fischer s jistotou prohlásil, že když Rusové neopustili konzulát v Karlových Varech, a proto by ty diplomaty měli vyhostit, na dotaz jste si jist řekl nikoliv. Četl jsem to v novinách. Jeho slina nenávisti směřovala zejména k zástupci Pražského hradu, kterému byl přidělen diplomatický pas, jako externímu poradci prezidenta republiky pro jednání zejména s Ruskou federací. Jak bývalý ministr zahraničí, tak diplomat Kobza mu museli vysvětlit, že pokud nespáchá trestný čin, tak mu nelze odebrat diplomatický pas. Tento, jak říká známý spisovatel Nassim Nicholas Taleb, tváří se jako intelektuál, ale je to d***l. Vypadá to, že není schopen pochopit jednoduchá zákonná pravidla, a nejvyšší ústavní činitelé by měli navrhnout, že není schopen zvládat senátorský mandát z důvodu intelektuálního deficitu. Dalším důvodem bylo zvážit jeho vlastizrádné chování, protože poškozuje zájmy České republiky a snaží se zpochybňovat roli prezidenta republiky, který vyšel z mandátu občanů jako přímo zvolený prezident.

Člověk, který bere jako relevantní informaci, že to četl v novinách deníku aktuálně.cz, a na dotazy, víte to jistě, řekl nevím, bylo to v deníku, bez toho, aniž by si to ověřil, je nebezpečný pro stát. Jak řekl poslanec Jiří Kobza, základní poučení kriminalistiky je, že vyšetřovatel musí pracovat s více verzemi, vracím se ke komedii nebo pojišťovacímu podvodu nebo dalším variantám, a tím je šaráda ve Vrběticích, jak napsal Michal Dostojevský ve svém románu Zločin a trest, "ani tisíc podezření není jediný důkaz", a to odpovídá kauze Vrbětice, ke které nebyla podaná žaloba. Pan senátor ve svém projevu hlasem hrobníka chtěl dát najevo svoji hlavní myšlenku, jak se nestát prezidentem.

Psali jsme: Vladimír Ustyanovič: Posilvestrovské politické střepy – Názorová revoluce plukovníka Prymuly Vladimír Ustyanovič: Politické střepy - Duševní a virová genocida C-19 aneb Tragikomické chování našich elit Vladimír Ustyanovič: Šílenci a psychopaté hazardují se zdravím občanů Vladimír Ustyanovič: Politické střepy – Modrá hyena Miroslava Němcová

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.