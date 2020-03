Vladimír Ustyanovič: Politické střepy - Probuzení ministryně Maláčové se zavřenýma očima

reklama

Paní ministryně je absolventkou břečťanové vysoké školy, v životě nemusela stát na vlastních nohou, podnikat, nést riziko krachu, respektive podnikání. Když píše, co vydobyla pro lidi, tak opomenula dodat, že ten, kdo jí něco dovolí, je premiér Babiš. Žila ve svém skleníku stranických sekretariátů, o reálném životě mohla jen tušit. Nevím, jaké lidi potkává, jak píše, ale těžko ji mohou vnímat pozitivně, když vozí synka autem do školky s řidičem a majákem. To ji opravdu lidé musí milovat.

Prohlášení ministryně Maláčové, že jsme jednou z nejbohatších zemí světa, vyžaduje okamžité psychiatrické vyšetření, protože díky její straně soc. dem. ruku v ruce s ODS jsme se stali pouhou montovnou a eurokolonií nadnárodních firem. S prominutím těžko někdo může srovnávat Německo s jeho nejsilnější ekonomikou v Evropě, to znamená kupní síla Němců a kupní síla Čechů, to je absolutní fantasmagorie. Tito lidé se nazývají zkratkou IaD, znamená to Intelektuál a Debil. Poznámka - toto pojmenování používá známý spisovatel Nassim Nicholas Taleb pro lidi, kteří sedí na svých zadcích a v životě neměli žádnou zodpovědnost a nemuseli bojovat o svou existenci.

Bankomat paní Maláčová, jak ji nazývají mnozí politici, může pouze hrát to, co jí dovolí soupeř. Nedávno zatkli jejího náměstka na ministerstvu, byl to expert na IT, jedinou jeho kvalifikací bylo členství v soc. dem. Paní ministryně chtěla svolat Bezpečnostní radu státu, v tu chvíli chápu premiéra, že dostal záchvat smíchu. A prý že Babiš je morous. Proto si tam tuto osobu drží místo dvorního klauna.

Ministryně by si měla uvědomit, že její touha přerozdělovat prostředky by měla být striktně diferencována podle měřítka "kdo odmítne práci, nedostane dávky", padni komu padni. Měla by si uvědomit, že soc.dem. nemá nic společného s levicí, jde pouze o udržení u koryt a lidé jsou až na posledním místě.

Paní bankomat by si měla uvědomit zásadní ekonomickou poučku, že privátní sektor živí ten státní. Bohužel, tato zásada naší paní ministryni nějak uniká. I rodinný rozpočet se plánuje v první řadě z položky příjmů, z toho pak může vycházet položka výdajová.

Taky bych chtěl podotknout, tato asociální demokracie chce přijímat migranty, tím myslím dalšího absolventa břečťanové vysoké školy ministra Petříčka, který má s ministryní Maláčovou společnou diagnózu. Jak říkají latinici exempla trahunt, neboli příklady táhnou, že by k sobě nastěhovali dvě rodiny černých migrantů, určitě to zaujme další členy soc. dem. jako myšlenkového giganta přes vesmír Dolínka nebo ministra Hamáčka, který by se se svou novou milenkou mohl postarat aspoň o dvě děti z Afriky. Jediná investice by byla do elektrických holících strojků, protože břitvu by si mohli vyložit jako návod k něčemu jinému než k holení.

Pouze paní ministryně, duchovní sestra doktora Cvacha může vypustit z úst takovou kravinu, že e-neschopenka je plus pro střední třídu, ale že toto její dílo zlikvidovalo stovky ordinací, lékařů a zvýšilo byrokracii jak pro firmy, tak i pro lékaře nezmiňuje, takže si nejsem jist, zda je to socialistka, ale jsem si jist, že je to škodná. Prostě IaD. Inetelektuál a Debil.

Vzhledem k tomu, že je v klubu s Dientsbierem, Valachovou, která zlikvidovala naše školství a dalšími, věřme, že v nastávajících volbách jejich preference nabudou rychlosti volného pádu.

Poznámka na závěr: důchody nezařídila Maláčová, zařídil je premiér Babiš, ale za jejich výši se může rovněž stydět.

