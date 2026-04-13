Vladimír Ustyanovič: Proč by český prezident neměl jet na summit NATO

Nedávno následovala další urážka Donalda Trumpa, kde Pavel prohlásil, že Donald Trump udělal pro snížení důvěryhodnosti NATO v posledních týdnech více, než se Vladimiru Putinovi podařilo za mnoho let. Od tohoto výroku se okamžitě distancovalo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Výroky českého prezidenta by nedávaly smysl, kdybych k tomu nepřipojil určité souvislosti, které mohu nazvat také spekulacemi, neboť člověk druhému do hlavy nevidí a může pouze dedukovat na základě určitých premis.
Není nikde psáno a ani není žádnou zvyklostí, že prezident musí jezdit na summity NATO. Příkladem může být bývalý prezident Zeman, který se nezúčastnil několika summitů NATO během svého působení v úřadu. Dovolím si ocitovat vyjádření senátora JUDr. Zdeňka Hraby: „Může jet prezident na summit NATO? Ano, může. Rozhoduje o složení delegace vláda? Ano. Může tam prezident bez souhlasu vlády něco „odklepnout“? Ne, nemůže." A to je to podstatné. Proto jsme také parlamentní demokracie a nemáme prezidentský systém. Prezident má pouze ceremoniální funkci.
A nyní se vrátím k meritu věci. Zahraniční politika prezidenta Pavla podle mého názoru není vždy v souladu se zájmy České republiky a zejména české ekonomické diplomacie. Příklad, návštěva Dalajlámy, po které Čína přerušila veškeré kontakty s českým prezidentem Petrem Pavlem. K tomu se ještě vyjádřili zástupci české Škodovky v Číně, že mají obavy, že tento prezidentův krok ohrozí spolupráci s tamními odběratelskými řetězci.
To, že byl Pavel vysokým úředníkem NATO neznamená, že pojede automaticky na summit NATO a že se za využití propagandistické masáže bude vláda chovat podle not, které napíšou prezidentovi poradci. Mohu opět spekulovat, proč jde Pavel do střetu s vládní koalicí. Někdy až trapně a nedůstojně. Třeba přemýšlí prismatem bývalého vojáka a snaží se o takzvaný průzkum bojem.
Poznámka pod čarou pro nevojáky, například malá pohyblivá jednotka se objeví na více místech a zjistí, ze kterých míst na ně bude zahájena nepřátelská palba a v tu chvíli zná pozici nepřítele. Tak to vnímám, že touto cestou protivládní skupiny, jako je Milion chvilek, za využití propagandy České televize a spřátelených médií, dávají nebývalý prostor opozičníkům s jediným cílem, aby ulice pravděpodobně svrhla vládu. A možná připravuje pražský Majdan? Naše vláda bude tak silná, jak je její nejslabší konec ve vládním řetězci.
Na závěr si dovolím hříšnou spekulaci. Komu chování českého prezidenta prospěje nejvíc? České republice? Nikoliv. Evropské unii? Té je to úplně jedno. Spojeným státům, kde si někteří senátoři pletou Česko s Čečnou? Také ne. Ruské federaci? Toť otázka.
Zdroj: MZV, JUDr. Hraba, iDnes
Vladimír Ustyanovič
