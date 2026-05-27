Milan Knížák: Mezi vraždou a vyhlazováním je velký rozdíl

Při diskuzi o smyslu Sudetoněmeckého sjezdu v Brně, kde znělo slovo „smíření“ ve všech pádech, nezazněla jedna důležitá věc. Při debatách o odsunu Němců, které bylo důsledkem jednání vítězných mocností, se zapomíná na to, že odsun sudetských Němců zneužila řada kriminálních jedinců, kteří jsou obsaženi v každé společnosti, kdežto příkoří, které Němci nám i dalším národům způsobili, bylo oficiální politikou Německa s kterou se smířila naprostá většina německého národa.
R. Heydrich mluvil o Češích jako o verbeži, která může maximálně sloužit. Toto plánovité, plošné ničení naší identity se nedá srovnávat s kriminálními excesy Čechů při odsunu německých obyvatel.
Publikováno se svolením autora z webu https://www.milanknizak.com.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku