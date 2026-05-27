Milan Knížák: Mezi vraždou a vyhlazováním je velký rozdíl

29.05.2026 9:16 | Monitoring
autor: PV

Glosa Milana Knížáka.

Milan Knížák: Mezi vraždou a vyhlazováním je velký rozdíl
Foto: Hans Štembera
Popisek: Milan Knížák

Při diskuzi o smyslu Sudetoněmeckého sjezdu v Brně, kde znělo slovo „smíření“ ve všech pádech, nezazněla jedna důležitá věc. Při debatách o odsunu Němců, které bylo důsledkem jednání vítězných mocností, se zapomíná na to, že odsun sudetských Němců zneužila řada kriminálních jedinců, kteří jsou obsaženi v každé společnosti, kdežto příkoří, které Němci nám i dalším národům způsobili, bylo oficiální politikou Německa s kterou se smířila naprostá většina německého národa.

R. Heydrich mluvil o Češích jako o verbeži, která může maximálně sloužit. Toto plánovité, plošné ničení naší identity se nedá srovnávat s kriminálními excesy Čechů při odsunu německých obyvatel.

Publikováno se svolením autora z webu https://www.milanknizak.com.

Psali jsme:

Milan Knížák: Pavel je první
Knížák varuje před Pavlem: Chystá prezidentský puč
Milan Knížák: Bát se vlastního prezidenta
Ivo Strejček: Cesta do nadvěku Milana Knížáka

Zdroje:

https://www.milanknizak.com

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Knížák

Ing. Robert Plaga, Ph.D. byl položen dotaz

Co bude s těmi osobními informacemi?

Mám na mysli ty, které od dětí sesbírala Česká školní inspekce? Kdo k nim má a bude mít přístup? Není na místě jejich skartace? Uděláte to?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Výhřez ploténky neznamená konec cvičeníVýhřez ploténky neznamená konec cvičení Smíchat jablečný ocet s medem se vážně vyplatíSmíchat jablečný ocet s medem se vážně vyplatí

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Milan Knížák: Mezi vraždou a vyhlazováním je velký rozdíl

9:16 Milan Knížák: Mezi vraždou a vyhlazováním je velký rozdíl

Glosa Milana Knížáka.