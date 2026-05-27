Mira Třebická: Další měsíc usmíření srpen?

28.05.2026 9:16 | Glosa
autor: PV

Budeme mít za sebou měsíc květen, kdysi měsíc lásky, nyní měsíc usmíření. Všichni víme, co před pár dny proběhlo v Brně. Za pár týdnů nás čeká měsíc srpen, jehož název pochází od zemědělského nástroje srpu, užívaného při sklizni obilí. V srpnu nás ale v roce 1968 překvapily srpy s kladivem. Stane se letošní srpen také měsícem usmíření?

Foto: Hana Brožková
Popisek: Český rozhlas připomněl 55. výročí okupace Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy pietním aktem s kladením věnců i a projevů státníků

O záštitu nemám vůbec strach. Všichni víme, kam čí srdce tíhne. Teď už jen doladit organizaci.

Postará se o to přítel po boku?

Možná trocha historie spjatá s měsícem srpnem. 21. srpna 1968 Československou republiku napadli vojáci Varšavské smlouvy. Vojáci Sovětského svazu, Polska, Maďarska, Bulharska a trochu vojáci NDR. Vojáci Sovětského svazu byli národnosti ruské, ukrajinské a běloruské. Během invaze vojsk zahynulo osmdesát až sto sovětských vojáků.

Československých civilistů zahynulo sto třicet sedm.

Hrůzná historie. Nemělo by už ale konečně dojít mezi vojsky Varšavské smlouvy a Čechy a Slováky k usmíření? Celou usmiřovací akci bych dala na starost Michalu Kocábovi, který má na rukou jistou vyhošťovací krev. Určitě se roky touží usmířit. Z Milovic totiž v roce 1991 odsunul (vyhnal přece!) sovětské vojáky! A nebylo jich málo. Michal Kocáb vyhnal v červnu 1991 třicet tisíc sovětských vojáků a pět tisíc rodinných příslušníků a civilních zaměstnanců. Padesát osm let od invaze a ještě nedošlo k usmíření. Hanba přece!!!

Jo a Rusáci by se měli usmířit s Ukrajinci a Američani s Íránci a Talibánci s Afghánci… A naše domovnice s ožralým Vencou z pátýho patra. Že jo.

Článek obsahuje štítky

1968 , Brno , sudetoněmecký landsmanšaft , Třebická

