Karel Výborný: Technologie ZAP-X přináší novou etapu radiochirurgie

29.05.2026 8:41 | Komentář
autor: PV

Moderní medicína stále výrazněji směřuje k léčbě, která je pro pacienta co nejméně invazivní a současně maximálně přesná. Významným příkladem tohoto trendu je rozvoj stereotaktické radiochirurgie, tedy technologie umožňující velmi přesné ozařování mozkových nádorů a dalších intrakraniálních diagnóz bez nutnosti klasického chirurgického zákroku.

Jedním z nejnovějších systémů v této oblasti je technologie ZAP-X, kterou na český trh uvádí společnost Promedica. Na rozdíl od tradičních řešení byl systém od počátku navržen výhradně pro radiochirurgii mozku, což mu umožňuje dosahovat mimořádně vysoké přesnosti při současném omezení zátěže okolní zdravé tkáně.

Technologickým základem systému je kombinace lineárního urychlovače a gyroskopického pohybu. Přístroj tak dokáže zasahovat cílovou oblast z velkého množství úhlů, díky čemuž je možné koncentrovat vysokou dávku záření přímo do nádoru nebo jiné patologické struktury.

„ZAP-X představuje novou generaci radiochirurgie. Celý systém byl vyvíjen s jediným cílem – maximalizovat přesnost léčby v oblasti mozku při co největší ochraně okolní tkáně,“ říká Daniel Janda, sales manager společnosti Promedica.

Právě ochrana zdravé mozkové tkáně je jedním z nejdůležitějších parametrů moderní radiochirurgie. To platí zejména u nádorů nebo dalších diagnóz lokalizovaných v blízkosti kritických struktur mozku, kde může i minimální poškození okolní tkáně zásadně ovlivnit kvalitu života pacienta.

Podle odborníků představují podobné technologie významný posun směrem k individualizované a neinvazivní medicíně. Moderní radiochirurgie dnes stojí na propojení pokročilého zobrazování, sofistikovaných výpočetních modelů a robotického řízení pohybu samotného systému.

Význam podobných technologií přitom nespočívá pouze v samotné léčbě. Z dlouhodobého pohledu mohou proměnit i organizaci zdravotní péče. Vysoce specializovaná centra budou pravděpodobně koncentrovat technologicky nejnáročnější výkony, zatímco řada dalších zákroků se bude postupně přesouvat do ambulantního režimu s kratší dobou hospitalizace a menší zátěží pro pacienty.

Právě radiochirurgie dnes ukazuje, jak rychle se moderní medicína posouvá od invazivních výkonů směrem k přesné, cílené a technologicky vysoce sofistikované léčbě.

