Na předvolebním mítinku v Conway v Jižní Karolíně, prohlásil s velkou nadsázkou exprezident Donald Trump, pokud země NATO nebudou dávat dost peněz na obranu a napadne je Rusko, Spojené státy pod vedením Donalda Trumpa jim nepřijdou na pomoc. Nechápu, proč by mělo Rusko tyto státy napadat a obsazovat, protože by je muselo živit, a na to nemá finance ani chuť.

Exprezident Trump je velký provokatér. Ale bohužel nemohu nic jiného, než s ním souhlasit. Nepřeji si, ale to je můj osobní názor, aby Amerika dělala světového četníka a dělala si bez skrupulí, co chtěla. Domnívám se, že podstata problému je úplně jinde, než nám přežvýkávají média hlavního proudu. Státy, které chtějí trochu rozhodovat v rámci svých možností, mají silnou armádu. Zásadním atributem silné armády je základní vojenská služba, nikoliv třicetitisícová armáda, jakou má Česká republika.

Jen pro příklad. Prezenční vojenskou službu má neutrální Švédsko dvanáct měsíců pro muže i ženy, stejně tak i neutrální Rakousko a Řecko. Stát Izrael má tříletou základní vojenskou službu pro muže a roční pro ženy. Dále státy Rusko, Ukrajina mají dvouletou základní vojenskou službu. Pouze u speciálních dovedností je plánována tato služba do tří let, týká se to Ruské federace. Vojáci základní služby jsou mimo jiné nejlevnější pomocníci při přírodních katastrofách, při záchraně lidských životů, v případě dopravních stávek, nejenom při řízení letového provozu, ale také při problémech na železnici.

Nyní vznáším dotaz, komu prospěla úplná likvidace Československé a České armády? Vždyť stačilo opisovat ze zahraničí. Naše vojenské školství bylo jedno z nejlepších na světě. Obranný průmysl byl chloubou Československa. Naše mladá generace by se naučila, jak říká náš pan prezident, řádu a pořádku, kázni, zodpovědnosti, sebedisciplíně.

Bohužel někomu to vyhovovalo a jedním z likvidátorů České armády, hájící zahraniční zájmy, byl Alexandr Vondra. Tento evropský žvanil, místo aby apeloval na mír, tak jede se svou modrou knížkou ruku v ruce s nebinárním Lipavským válečnou rétoriku. Nikdy není pozdě na návrat základní vojenské služby, která by prospěla naší mladé generaci, jež má často vymyté mozky digitální debilizací, a to se projevuje také i na strukturách jejich mozků. Důkazem je více studií, například od profesora MUDr. Stránského.

Dovolím si připomenout, co psala média Spojených států o Ukrajině před započetím krize a po započetí krize. The Guardian před započetím - vítejte v nejzkorumpovanějším národě Evropy, po - boj za Ukrajinu je boj za liberální ideály. Reuters před - ukrajinský neonacistický problém. Reuters po - Ukrajina nabízí zahraničním bojovníkům cíl, kamarádství a důvod. Vox před - ukrajinský komik, který se stal prezidentem, se zapletl do Trumpovy kauzy impeachmentu. CNN po - Ukrajina dává lekce demokracie, na které USA zapomněly. New Europe před - ukrajinská prezidentská vláda je stále více zkorumpovaná a autoritářská. Nikdo z těch mediálních pokrytců nehovoří o míru. Přitom dráždí hada bosou nohou. Může se stát, že nebude svět, jaký jsme znali, ale nebude svět vůbec.

Problém Spojených států se jmenuje prezident Biden. Guvernér Texasu Abbott, největšího státu ve Spojených státech, prohlásil, že Biden by se měl učit od Putina, jak pracovat pro národní zájmy. Není vhodné dělat si legraci ze starého pána, který se neorientuje v časoprostoru, že si spletl německou kancléřku Angelu Merkelovou se zesnulým Helmuthem Kohlem. A rovněž si spletl zesnulého francouzského prezidenta Francoise Mitterranda s Emmanuelem Macronem. Je ale velice nebezpečné, když je tento starý pán prezidentem údajně nejsilnější mocnosti.

Čerpáno z Bloombergu. O nebezpečí, které mohou čekat Spojené státy od prezidenta Bidena, hovoří Petr Kratochvíl, občan Spojených států. Nevím, nakolik je to pravda, ale podle Petra Kratochvíla je prezident Biden dementní. Což je prý úředně potvrzeno. Nemůžou ho soudit, protože je dementní a nic si nepamatuje, ani to, kdy zemřel jeho syn. Tohle je názor Petra Kratochvíla s tím, že má obavu, že Biden vyprovokuje třetí světovou válku.

Mohou to být názory a různé spekulace, ale co si pamatuji, tak se nikdy nestalo, že by prezidenta, který byl opravdu mimo realitu, vodili na mítinky a viděl to celý svět. Za sovětské éry, pokud byl prezident mimo realitu, tak ho nikde neukazovali a jeho agendu a povinnosti za něj řešil jeho aparát a politbyro, a to až do doby zvolení nového prezidenta.

Závěr. Místo toho, aby se jednalo o míru, tak se řinčí zbraněmi a na diplomatické vyjednávání se jaksi zapomíná. Lži o článku 5 Washingtonské smlouvy jsou už známé, jako Fialův kolovrátek při jeho návštěvě v Indii. Pro osvěžení paměti, jediný závazek podle článku 1 Washingtonské smlouvy je povinnost řešit veškeré problémy diplomatickou cestou. Opakuji, to je závazek. Článek 5 není žádný závazek, pouze vyzývá členy Severoatlantické aliance v případě napadení jiného státu, který je členem této aliance, k pomoci dle svých možností. Takže například některý stát může dodat humanitární pomoc (sušené mléko, deky), ale nikde není explicitně napsáno nic o vojenské operaci.

Tyto lži jsou nám předkládány záměrně a trestuhodně. Česká republika je posedlá kultem osobnosti. Napřed to byl Stalin, potom Václav Havel, například letiště Václava Havla, lavičky Václava Havla, chodník Václava Havla, záchodové prkýnko Václava Havla. Pokud se my, občané, nechopíme správy věcí veřejných, tak budeme čekat na další, nesametovou revoluci. Správa věcí tvých se k tobě, národe český, navrátí, aneb bez kvasu není nektaru.

