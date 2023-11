Vladimír Ustyanovič: V boji o přežití může být pouze jeden vítěz

reklama

Izraeli se vytýká, že takzvaně nedodržuje pravidla, nechrání civilní obyvatele. Můj názor je ten, že v boji proti terorismu nelze dodržovat pravidla, která platí samozřejmě jen pro některé, a to při konvenční válce. Navíc Hamás a podobné teroristické organizace využívají Palestince na území Gazy v rámci takzvaného stockholmského syndromu, který definuje oběti únosu, jež se ztotožní s myšlenkami svých únosců.

Nyní si dovolím shrnout do jednoho celku, co je nám prezentováno ve veřejném prostoru buď neúplně, nebo roztříštěně. Vysoký představitel Hamásu Mousa Abu Marzouk prohlásil, že 500 kilometrů tunelů vybudovali proto, aby chránili bojovníky Hamásu. Nejsou určeny pro ochranu civilních obyvatel Gazy. Jejich ochrana je povinností OSN, ne naší.

Poznámka: Život obyčejných Palestinců má tedy podle tohoto prohlášení nulovou hodnotu. Jedná se o děti, ženy, starce. Už z této proklamace jsou členové Hamásu váleční zločinci a podle toho by se s nimi mělo nakládat. Mohu pouze souhlasit s tím, že se izraelská armáda snaží tyto tunely likvidovat použitím speciálních pěnových bomb. Kdyby tyto teroristické zrůdy z Hamásu chtěly chránit životy aspoň dětí a žen, určitě se v jejich tunelech najde dost prostoru pro tyto potřebné. Jediné, čeho jsou schopni, je ukázat mrtvé dítě, což je tragédie, které se však dalo zabránit, a pouze hloupí novináři z celého světa najedou na protiizraelskou propagandu, za kterou by se nemusel stydět ani Joseph Goebbels.

Teď pár faktů. Budu citovat doslova a do písmene českého ekonoma doktora Lukáše Kovandu. "Hamás je kromě jiného výtečný stroj na peníze. Jmění jeho šéfa, žijícího v luxusu v Kataru, činí nějakých 114 miliard korun. Jen šest českých miliardářů má ještě větší majetek. Klíčovým zdrojem bohatství šéfa Hamásu, byť třeba nepřímým, jsou peníze z EU. Vždyť finanční pomoc EU Palestině včetně Gazy, které Hamás vládne, je v posledních patnácti letech v přepočtu na HDP zhruba desetinásobná v porovnání s objemem unijních peněz, které v té době coby řádný člen EU v čistém čerpalo Česko. Šéf Hamásu má také skvělé PR. Zatímco levice ze západní univerzity spatřuje podvratný živel v kdejakém pekaři na rohu u sebe doma, ke kapitalistovi a obchodníkovi se smrtí v čele Hamásu je nebývale shovívavá. Poté co nechá povraždit 1400 Izraelců, EU mu ztrojnásobí finanční pomoc."

V případě, že šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová neví přesně, kam peníze dorazí, což neví, je spolupodílníkem na teroristických činech Hamásu, kterých se tato organizace dopustila nebo se na nich podílela. Když v má v praxi kterýkoliv vedoucí hmotnou zodpovědnost, případně i trestní, tak Leyenová má zodpovědnost za smrt tisíců nevinných lidí a měla by stát před mezinárodním soudním tribunálem. Životy lidí nejsou na hraní pro nikým nevolenou úřednici.

Palestina nemůže mít status samostatného státu, protože jí jej OSN od roku 1948 ještě "nestihla" přidělit podle stále platných uzavřených dohod při vzniku Izraele. Nedovedu si představit, jak by se tento stát mohl jmenovat. Například "Teroristický stát Palestina"?

Závěr: Čas nám ukáže (možná), v čí prospěch byla tato vysoce sofistikovaná akce vedena. Můžeme spekulovat, zda se nejedná o druhé 11. září, ale to vše jsou jen dohady. Určitě to není ani v zájmu státu Izrael ani v zájmu světového míru. Jsem pevně přesvědčen, že Izrael, i kdyby se měl spojit s ďáblem, tento boj o přežití vyhraje. Pravidlo, které zní " Férovost si vynuť", by mělo být zásadním bodem jeho zahraniční politiky. Je to podobné, jako vynucený tah v šachu. V boji o přežití může být pouze jeden vítěz.

