Zbyněk Fiala: Jak hlasuje zdraví?

Světový úder koronaviru má mnoho nečekaných podob jako každá „černá labuť“, která se vynoří nad předpověďmi. Česko zatím reaguje nejrychleji. I když se u nás zatím objevilo jen několik lehkých případů, na Staroměstském náměstí už se urychleně odkryla dlažba pro stavbu morového sloupu. Některé exponované osoby v hlavním městě (primátor, starosta Řeporyjí a další) se zároveň vyrovnávají s úvahou, zda větší bezpečnosti města pomůže, když pod rouškou, která je chrání při náhodném kontaktu s neznámými osobami (i při kontaktu - bohužel nevyhnutelném - s těmi známými), budou aplikovat ještě roubík.

Největší ránu dostávají letecké linky, už třetí v řadě, protože předtím pocítily důsledky uzemněných Boeingů, a potom ještě klimatických obav, které začaly brzdit létání turistů i obchodníků. Ti druzí to mají snazší, konference online představuje plnohodnotnou náhražku, zatímco napuštěná vana s mořskou solí uspokojí jen nelétající turisty s největší představivostí. Pokles počtů cestujících se promítl i do poklesu objednávky nových letadel, a tak Airbus brzdí výrobu – a Boeing možná dostal dalších pár měsíců, aby se vzpamatoval. V automobilovém průmyslu je to podobné. Poslední zprávy říkají, že VW už dokázal obnovit výrobu v Číně, ale horší to bude s čínským trhem, kde se dva měsíce neprodalo skoro nic a autosalóny přetékají zásobami.

V Americe mají zatím jen 57 případů nakažení a 12 mrtvých (epicentrum ve státě Washington bylo bohužel v domově postižených seniorů), ale to stačí, aby tam vznikla dost nepřehledná situace. Burzy vypadají jak po dlouhém tahu. Vyprošťovací panák přinese chvilkovou úlovu, ale kocovina brzy úder vrací. Indexy se ženou vzhůru v naději, že Fed znovu sníží úrokové sazby a všechno zachrání, ale pak převládne strach, že zpřetrhané dodavatelské vazby srazí ekonomiku a vrací indexy na pochmurnou pouť k jihu. Tohle se děje – jednou tak a podruhé onak – už déle než týden.

Bojovníci za klima prožívají úlevné chvilky nad snímky ze satelitů, které ukazují, že karantény a zastavená výroba v severní Číně zázračně vyčistily vzduch. Státní vedení to vidí trochu jinak, a tak si kroužkuje první obláčky nového čmoudu jako známky toho, že zabírají pokusy o rychlou obnovu průmyslové výroby. (viz)

Také tam vstupují do hry finance, ale čínská centrální banka nenásledovala Fed a nesnižovala sazby, jen přidává do oběhu novou hotovost. Patří k tomu také uvolnění pravidel lokálních bank, které financovaly regionální rozvoj, dosavadní hlavní metodu úniku z dozvuků světové finanční krize z roku 2008. To by ale nestačilo, a tak novým tahounem růstu mají být investice do infrastruktury – do sítě 5G, umělé inteligence a superrychlých železničních tratí.

Agentura Bloomberg přinesla z Číny zprávu, že šok z karantén už odeznívá, alespoň podle kurzu měny. Veškerá ztráta jüanu proti dolaru, která vrcholila v půli února, je pryč. Ale roli v tom hraje i samotný dolar, který začal klesat potom, co Fed snížil své sazby o půl procentního bodu a komentáře slibují další snížení na příští schůzi Fedu 17. března. Nicméně je tu ještě jeden ukazatel víry v obnovu čínské hospodářské aktivity – index mezinárodní burzy v Šen-čenu. Ten už stoupl od hodnot před lunárním novým rokem o mohutných 30 procent. (viz)

Peníze a zdraví se setkávají nejúžeji v nákladech zdravotnictví. V Americe je to hlavní téma prezidentské kampaně, bez ohledu na aktuální hrozbu. Potvrdil to výzkum veřejného mínění, který podnikly společně Financial Times a americký partner ze společnosti Peter G Peterson Foundation (kam patří i jeden z nejlepších amerických makroekonomických výzkumů). Ukázal, že 34 procent Američanů považuje rostoucí náklady zdravotnictví za největší potenciální hrozbu pro ekonomiku USA. Ještě před pěti měsíci přitom mělo tuto obavu jen 26 procent. (viz)

Aktuální hrozba pandemie to mohla ovlivnit, ale lidé si začali víc všímat astronomických nákladů tohoto sektoru v důsledku detailnějších informací, které přináší prezidentská kampaň. Všichni demokratičtí kandidáti zahrnuli problém pojištění do svých programů. Teď už se to polarizuje nad dvěma modely. Joe Biden prosazuje Obamacare, tedy povinnost určitého okruhu pojišťoven pojistit každého, kdo projeví zájem, bez ohledu na aktuální zdravotní stav. To samozřejmě zdražuje pojištění těch, kdo už tam byli (a prošli filtrem těch zdravějších), a tam čerpá argumentaci prezident Donald Trump, který agituje proti.

Bernie Sanders chce všeobecné zdravotní pojištění britského typu, a zároveň zrušení toho soukromého. To ho dostalo do konfliktu s odborovým svazem pracovníků pohostinství ve státě Nevada, který si vymohl slušné pojištění od zaměstnavatelů. Kupodivu Sanders v Nevadě vyhrál a jeho voliči to zdůvodňovali potřebou solidarity. Po velkém úterku se dostal do vedení Biden, ale to se značně smrskne, až budou započítány všechny hlasy z Kalifornie, kde vyhrál Bernie Sanders. Téma zdravotnictví přitom také neřeklo poslední slovo, protože na severu, kam se primárky pomalu přesouvají, je tento problém voliči pociťován ještě naléhavěji.

Voličům stačí nahlédnout do vlastních účtů. Přestože USA mají za sebou dekádu prakticky bez inflace, zdravotnické náklady vytrvale rostou, nyní už skoro o pět procent ročně. Celkově dosahují téměř 18 procent HDP, daleko nejvíc ze všech rozvinutých zemí. Přitom právě koronavirus může tuhle nákladnou péči zmařit, protože pětina obyvatel je bez pojištění a nemůže si zdravotnickou péči dovolit, i kdyby měla virus jako trám. Nemluvě o karanténě, tedy týdnech bez příjmu.

Tomu jsme unikli o fous, vzpomene si český čtenář, jak nám Topolánkova i Nečasova vláda zkoušely vnucovat americký model privatizovaného zdravotnictví. Ale počkejte ještě, než se rozeběhnete s děkovnou svící do kostela, třeba přijde více vhod, když se prosadí myšlenka páteřní sítě nejkvalitnějších nemocnic ve veřejném zájmu. Kdysi s tím přišel ministr zdravotnictví David Rath, ale jeho myšlenka skončila zákonem bez odezvy. Teď by mohl být spokojenější, byť to čte v prostředí s cezeným vzduchem. Je to totiž další prvek dávné agendy ČSSD, který se chystá přebrat Babišova vláda. (viz)

A pak že ten virus jenom škodí.

Zbyněk Fiala

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

