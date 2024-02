Zdeněk Lanz: RC modely pro ministryni obrany Černochovou

Ten, kdo si do minulého úterý (6. února 2024) myslel, že ministryně obrany Černochová již dosáhla svou nekompetentností, zbrklými a škodlivými výroky a trapností samého dna politické únosnosti, mohl být zklamán. Toho dne totiž v Poslanecké sněmovně, kam přišla v saku a v tričku s obrázkem letounu F-35 na hrudi, oslovila předsedu hnutí ANO Andreje Babiše slovy: „Často od kolegů z ANO slýchám, že nevědí, kdo všechno bude používat F-35. Tak nejen pro ně - budou ji používat až na pár výjimek prakticky všichni. Víte proč, pane předsedo Babiši? Protože F-35 je nejoblíbenější holka v Alianci! Věřím, že Vám to bude můj osobní dárek (tričko s obrázkem letounu F-35 – pozn. autora) připomínat.“

O, kulantně řečeno, problematickém nákupu amerických stíhacích bombardérů F-35A Lightning II, schopných průniku do hlídaného vzdušného prostoru a provedení taktického jaderného úderu, již bylo řečeno a napsáno mnoho. Stejně jako o tom, že pro zachování našeho funkčního nadzvukového letectva by bylo rozumnější pokračovat cestou švédsko/britských Jas-39 Gripen, které by pro případ naší nutné obrany byly zřejmě dostačující, když navíc poměr cena/výkon je oproti F-35 mnohem příznivější. Ale ministryně obrany si, podobně jako malé děcko hračku, vymohla „americké řešení“, jež se zcela vymyká reálným možnostem našeho již tak zdecimovaného státního rozpočtu.

A to, že „končí veškerá legrace“ předvedla paní ministryně v pondělí 29. ledna 2024, kdy společně s americkým velvyslancem podepsala memorandum o porozumění mezi Českem a USA a smlouvu na nákup letounů 5. generace za celkem 150 miliard Kč. Ve své nedočkavosti zhruba o měsíc dřív, než měl uplynout nejzazší termín.

Asi nebude daleko od pravdy ten, kdo si myslí, že ministryně obrany škodí České republice. „To je sice hezké“, ale jak jí v tom zabránit, když nákup těchto drahých „hraček“ podporuje vláda, která má navíc v Poslanecké sněmovně převahu 108?

Jedno řešení bych měl. Napadlo mě to hned, jak jsem na videu uviděl ministryni Černochovou, jak si hraje s modelem tanku. Uspořádat sbírku a koupit jí model F-35. V nabídce internetového obchodu rcobchod.cz je F-35 Lightning II k dispozici za „pouhých“ 2.990,- Kč. A objednat jich rovnou těch plánovaných 24. Dělá to 71.760 Kč. Vyjde to tedy mnohem levněji a budou k dispozici dříve, než ty opravdové. A až odejde současná ministryně obrany společně s celou vládou na smetiště dějin, bude mít příští, snad alespoň trochu „pročeská vláda“, možnost rozumně rozhodnout, jaká letadla pro obranu republiky skutečně potřebujeme a zároveň na která reálně máme.

