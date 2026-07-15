Zuo Wenxing: Společně budovat spravedlivější a rozumnější systém globální správy

V roce 2025 prezident Si Ťin-pching slavnostně předložil Iniciativu pro globální správu, která nabízí čínský přístup k zásadním otázkám naší doby – jaký systém globální správy budovat a jak reformovat a zlepšovat globální správu – a přispívá k řešení deficitu v oblasti globální správy. V červnu tohoto roku Čína zveřejnila bílou knihu s názvem „Budování spravedlivějšího a rozumnějšího systému globální správy: čínské koncepce, iniciativy a kroky“, která systematicky představuje čínskou vizi, návrhy a konkrétní opatření v oblasti globální správy. Dovolte mi v této souvislosti uvést několik poznámek.
I. Prosazovat skutečný multilateralismus a neochvějně hájit ústřední postavení Organizace spojených národů. Dnes se může zdát, že multilateralismus nefunguje tak, jak by měl. Není to však proto, že by OSN ztratila svůj význam, ale právě proto, že její autorita a úloha nejsou dostatečně respektovány a využívány. To, že se znovu objevuje „zákon džungle“, není důsledkem zastaralosti Charty OSN, nýbrž skutečnosti, že její ustanovení nejsou důsledně dodržována a chráněna. Čína byla první zemí, která Chartu OSN podepsala. Bez ohledu na proměny mezinárodní situace Čína vždy pevně podporuje mezinárodní systém, jehož jádrem je OSN, mezinárodní řád založený na mezinárodním právu a základní normy mezinárodních vztahů vycházející z cílů a zásad Charty OSN. Čína důsledně prosazuje a uvádí do praxe skutečný multilateralismus.
Nedávno na zasedání Rady bezpečnosti OSN na vysoké úrovni, které se uskutečnilo z iniciativy Číny, český ministr zahraničních věcí Petr Macinka poukázal na to, že ačkoli OSN není dokonalá, případná alternativa by mohla být ještě horší. Znamenalo by to svět, v němž by malé státy neseděly u jednacího stolu, ale samy by se staly „položkou na jídelním lístku“. Čínská strana je připravena společně s českou stranou aktivně nést odpovědnost za mezinárodní záležitosti, chránit mezinárodní systém, jehož jádrem je OSN, nadále posilovat její vitalitu a zvyšovat efektivitu její činnosti.
II. Podporovat inkluzivní a přínosnou ekonomickou globalizaci a důsledně hájit správný směr otevřeného rozvoje. Jako největší rozvojová země světa Čína vždy zasazuje svůj vlastní rozvoj do širšího kontextu rozvoje lidstva. Důsledně se drží principu otevřenosti a vzájemného prospěchu, prosazuje inkluzivitu a sdílený rozvoj a prostřednictvím čínské modernizace vytváří nové příležitosti pro svět a podporuje modernizační úsilí všech zemí. Čína trvale a neochvějně hájí multilaterální obchodní systém, jehož jádrem je Světová obchodní organizace (WTO), podporuje liberalizaci a usnadňování obchodu a investic, chrání stabilitu a plynulost globálních průmyslových a dodavatelských řetězců a usiluje o to, aby se ekonomická globalizace ubírala inkluzivnějším a prospěšnějším směrem. Letošní rok je prvním rokem realizace 15. pětiletého plánu Číny na období 2026–2030. Čína bude dále rozšiřovat své otevření vůči světu na vysoké úrovni a sdílet rozvojové příležitosti se všemi zeměmi. Od nástupu nové české vlády je kladen důraz na rozvoj ekonomické diplomacie a na prosazování národních hospodářských zájmů prostřednictvím pragmatické spolupráce. Čínská strana tento přístup oceňuje a těší se na další prohlubování pragmatické spolupráce s českou stranou ve všech oblastech, aby přinesla ještě více užitku občanům obou zemí.
III. Posilovat správu nově vznikajících oblastí a odstraňovat nedostatky a deficit systému globální správy. Čína důsledně podporuje a napomáhá provádění Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu a Pařížské dohody. Trvá na principu společné, avšak diferencované odpovědnosti a aktivně prosazuje budování spravedlivého a na spolupráci založeného systému globální klimatické správy. U příležitosti 50. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Čínou a Evropskou unií a 10. výročí uzavření Pařížské dohody vydali v loňském roce vedoucí představitelé Číny a Evropské unie společné prohlášení o změně klimatu, v němž zdůraznili potřebu posilovat spolupráci v této oblasti s ohledem na blaho obyvatel. Čínská strana oceňuje, že nová česká vláda usiluje o propojení klimatické politiky s reálnými potřebami občanů, a je připravena posílit spolupráci s českou stranou v oblastech energetické transformace, adaptace na změnu klimatu, regulace emisí metanu, uhlíkových trhů a zelených nízkouhlíkových technologií, aby společně podpořily vlastní procesy zelené a nízkouhlíkové transformace.
Tváří v tvář příležitostem i výzvám, které přináší umělá inteligence, předložila Čína Globální iniciativu pro správu umělé inteligence. Ta prosazuje přístup zaměřený na člověka a využívání umělé inteligence ku prospěchu lidstva, podporuje ústřední úlohu Organizace spojených národů a usiluje o vytvoření systému globální správy umělé inteligence založeného na širokém mezinárodním konsenzu. Čína již osm let po sobě pořádá Světovou konferenci o umělé inteligenci a urychleně pracuje na zřízení mezinárodní organizace pro spolupráci v oblasti umělé inteligence. Ještě v tomto měsíci se v Šanghaji uskuteční Světová konference o umělé inteligenci 2026 a zároveň zasedání na vysoké úrovni věnované globální správě umělé inteligence. Čína je připravena posilovat mezinárodní dialog a spolupráci v oblasti umělé inteligence se všemi stranami s cílem společně podporovat její využívání ve prospěch lidstva. Zaznamenali jsme rovněž, že česká vláda ve své nedávno zveřejněné strategii Hospodářská strategie 2.0 představila vizi a konkrétní opatření směřující k tomu, aby se Česká republika stala centrem umělé inteligence ve střední Evropě. Čína a Česká republika mohou využít své výhody v oblasti inovací, správy a udržitelného rozvoje umělé inteligence, dále rozvíjet pragmatickou spolupráci a společně přispívat ke stabilnímu rozvoji globální správy umělé inteligence.
Jak praví čínské přísloví: „Správa světa, která nepokračuje vpřed, nevyhnutelně ustupuje zpět.“ Čínská strana je připravena spolu s českou stranou a dalšími partnery nadále držet vysoko prapor multilateralismu, posilovat společné úsilí na základě širšího konsenzu, prohlubovat spolupráci při řešení globálních výzev, podporovat budování spravedlivějšího a rozumnějšího systému globální správy a nepřetržitě směřovat k vznešenému cíli budování společenství se sdílenou budoucností pro lidstvo.
Autorkou je Zuo Wenxing, Chargé d'Affaires ad interim Čínského velvyslanectví
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