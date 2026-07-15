Zdeněk Jemelík: Věznice (ne)má problém

15.07.2026 11:34 | Komentář
autor: PV

Podle sdělení Parlamentních listů (viz 1) má Věznice Kuřim vážný problém. Spolek Šalamoun ji napadl stížností kvůli údajnému protiprávnímu postupu vůči žadateli (žadatelům?) o podmíněné propuštění z výkonu trestu.

Zdeněk Jemelík: Věznice (ne)má problém
Foto: Archiv Z. Jemelíka
Popisek: Zdeněk Jemelík

Spolek Šalamoun ji napadl stížností Generálnímu ředitelství Vězeňské služby ČR kvůli údajnému protiprávnímu postupu vůči žadateli (žadatelům?) o podmíněné propuštění z výkonu trestu, který čelí nátlaku k doznání ke spáchání trestného činu hrozbou, že v případě nedoznání věznice zabrání jeho podmíněnému propuštění.

Zní to takřka „jako z pravěku“. Takové případy se skutečně kdysi stávaly, ale odstranila je judikatura Ústavního soudu. Jeden jsem ještě jako člen Spolku Šalamoun úspěšně řešil u Obvodního soudu pro Prahu 4. Od založení spolku Chamurappi v listopadu 2017 jsem intervenoval v 16 řízeních o podmíněné propuštění, z nichž 14 bylo úspěšných. S jednáním, jaké napadá Spolek Šalamoun, jsem se od roku 2017 ani jednou nesetkal. Poslední náš chráněnec opustil věznici 27. února 2025.

Tři úspěšné případy se odehrály ve Věznici Kuřim, dva přímo na návrh spolku Chamurappi. V jednom případě byl žadatelem matkovrah, který vinu popírá. K doznání ho nikdo nenutil. Až ve třetím případě jsme působili pouze jako podpora žadatele, protože za působení ministryně Marie Benešové zájmové organizace občanů přišly o právo navrhovat podmíněné propuštění.

Anketa

Chcete, aby Andrej Babiš pravidelně jednal s Petrem Pavlem?

1%
98%
1%
hlasovalo: 4422 lidí

Účast při řízení o povolení obnovy procesu většinou vyžaduje opakování návštěv věznice, jednání s personálem, seznámení s ředitelem. Takže během dojíždění do Kuřimi jsem se postupně seznámil s ředitelkami plk. Kalvodovou a Slovákovou, jež jsem znal již z jejich působení v čele Věznice Světlá n.S., pak již jen okrajově s plk. Juříčkem. Všechny tři řešené případy měly standardní průběh.

Někdy jsem se dovídal o osobních neshodách mezi žadateli a personálem (nejen v Kuřimi). Život za zdí věznice má specifický ráz. Může se stát, že na sebe narazí vyhraněné individuality, které „si nesednou“ a dělají si pak drobné potíže. Ale upozornění ředitelky věznice bylo vždy dostatečným nástrojem nápravy.

Podstatné je, že úloha věznice je v řízení o podmíněné propuštění podružná. Rozhodující je úloha soudu v senátním řízení. Zástupce věznice se obvykle účastní jednání, ale jeho hlas není určující. V praxi jsem se jen výjimečně setkal se záporným přístupem věznice. Z výsledků je zřejmé, že pokud jsme narazili na odpor a bylo nezbytné jít do stížnostního řízení, příčinou nebyla záporná stanoviska věznice, ale obvykle státního zástupce.

Není mi tedy jasné, jaká mimořádnost situace vedla předsedu Spolku Šalamoun k oslovení generálního ředitelství. Ve všech případech drobných nesrovnalostí jsem vystačil s jednáním s ředitelem věznice. Celkem bych řekl, že Věznice Kuřim je vůči odsouzeným relativně vlídná.

Zdroj: 1) Parlamentní listy 13. 7. 2026: Přiznejte se, jinak nemáte šanci na podmínečné propuštění? Spolek bije na poplach (ZDE)

V knihkupectvích jsou ještě zbytky prvního knižního vydání mé knihy Škůdci v taláru. Na webu ZDE jsem uveřejnil druhý díl. Ten již ale vyšel i v „papírové“ formě.

Upozorňuji na zajímavé filozoficko-právnické články na webu spolku Chamurappi (ZDE) v sekci Texty JUDr. Oldřicha Heina. Zvláště upozorňuji na příručku Přehled antické filozofie. Autor je mimořádně vzdělaný právník s praxí prokurátora, státního zástupce, bankovního právníka.

Psali jsme:

Zdeněk Jemelík: Tejcův výstřel z Aurory
Zdeněk Jemelík: Nedoceněná zvláštnost účasti v Ankaře
Zdeněk Jemelík: „Švejkolandské“ tažení do Ankary
Zdeněk Jemelík: Smutný osud policisty

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://www.bezvydavatele.cz

https://www.chamurappi.eu

https://www.parlamentnilisty.cz

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

stížnost , Šalamoun , Jemelík , vězeňství , Kuřim

Mgr. Ondřej Kolář byl položen dotaz

A kolik ten systém chat kontrol odhalil pedofilů a pomohl zabránit zneužívání dětí?

Jestli je nějaké podezření, že někdo zneužívá děti nebo prostě dělá něco nezákonného, tak ať se dotyčný a jeho pohyby a komunikace na internetu sledují. Proč ale připouštíte plošné sledování všech? Vy sice tvrdíte, že nejde o šmírovací nástroj, ale cožpak není pravda, že se dá sledovat soukromá komu...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Protože každému rodiči záleží na spokojeném bříšku. Otestujte HiPP 2 BIO COMBIOTIK®

Protože každému rodiči záleží na spokojeném bříšku. Otestujte HiPP 2 BIO COMBIOTIK®

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Zuo Wenxing: Společně budovat spravedlivější a rozumnější systém globální správy

13:05 Zuo Wenxing: Společně budovat spravedlivější a rozumnější systém globální správy

Globální správa je společnou záležitostí, která se týká blaha celého lidstva. Reforma a zdokonalován…