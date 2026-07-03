Důkazy poškození ČR Pavlem? „Tady.“ Podnikatel odpověděl za Babiše

03.07.2026 14:20 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Prezident Petr Pavel požaduje od premiéra Andreje Babiše důkazy pro jeho tvrzení, že poškozuje Českou republiku. Úkolu se chopil zlínský podnikatel Petr Sodomka. A důvodů našel hned několik. Od slov o Donaldu Trumpovi přes Green Deal až po podporu ztráty české suverenity.

Důkazy poškození ČR Pavlem? „Tady.“ Podnikatel odpověděl za Babiše
Foto: Blesk
Popisek: Petr Pavel

Podnikatel Petr Sodomka se na svém facebookovém účtu vyjádřil k některým krokům prezidenta Petra Pavla. Konkrétně k jeho žádosti, aby premiér předložil důkazy, že Petr Pavel poškozuje Českou republiku. A sestavil výčet důvodů, podle kterých se dle něho dá tvrdit, že Petr Pavel ČR skutečně poškozuje. Opírá se přitom o články mainstreamových médií. 

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„Čína oznámila ukončení veškerých kontaktů s českým prezidentem,“ konstatuje Sodomka a píše, že prezident, místo toho, aby aktivně prováděl a podporoval diplomacii vůči jedné z rozhodujících velmocí planety, ohrozil naše vzájemné vztahy svou soukromou aktivitou a ještě se dětinsky poškleboval, že žádné vztahy s Čínou stejně nebyly.

Narážel tím na nespokojenost, kterou Číňané vyjádřili kvůli Pavlově návštěvě dalajlámy.

Dále komentuje „nediplomatickou kritiku amerického prezidenta“. „Prezident opakovaně kritizoval prezidenta Spojených států, našeho nejvýznamnějšího spojence v NATO. Naposledy v dubnu letošního roku – tedy pár měsíců před summitem v Ankaře. Jen za toto ostudné srovnávání Trumpa s Putinem, které nemá s diplomacií nic společného, si Pavel zaslouží, aby mu byla odmítnuta cesta do Ankary,“ soudí Sodomka.

Koruna je symbol státnosti a důležitý ekonomický nástroj

Vyjádřil se také k Pavlově „snaze o vzdání se českého práva veta v EU“. „Prezident se tímto krokem staví proti dlouhodobé linii české zahraniční politiky. Právo veta bylo vždy vnímáno jako klíčová pojistka naší suverenity, která brání tomu, aby menší státy byly přehlasovány velkými unijními hráči. Dobrovolná rezignace na tento nástroj oslabuje naši vyjednávací pozici v zahraničí a je krokem směrem k evropskému centralismu, který většina českých občanů i politiků dlouhodobě odmítá,“ zdůraznil Sodomka.

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Věnoval se i Pavlovu „tlaku na opuštění české koruny“. „Prezident opakovaně a systematicky vyzývá k přijetí eura a opuštění české koruny, kterou přitom většina veřejnosti vnímá nejen jako klíčový symbol naší národní státnosti, ale také jako důležitý ekonomický nástroj. Prezident zcela ignoruje fakt, že vlastní měna dává ČNB možnost provádět samostatnou měnovou politiku šitou na míru naší průmyslové ekonomice. Tlačením země do eurozóny nás prezident zbavuje zásadního obranného mechanismu proti vnějším ekonomickým krizím a dobrovolně předává kontrolu nad našimi financemi do rukou ECB, což jde přímo proti zájmům českých občanů a naší hospodářské suverenitě,“ uvádí Sodomka.

Fotogalerie: - Jednání sněmovny

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Upozorňuje na absenci obhajoby českého průmyslu a prosazování zelené agendy. „Prezident netlačí na revizi unijních klimatických cílů (Green Deal), které mají drtivý dopad na český automobilový průmysl a další, pro celou republiku zásadní odvětví. Zatímco sousední země jako Polsko tvrdě bojují za své průmyslové zájmy, český prezident je zcela konformní vůči Bruselu a jeho politice,“ napsal publicista.

Podpořil sjezd landsmanšaftu a nezastal se prezidenta Beneše

Komentuje i udělení záštity nad sjezdem SdL, mlčení k hanobení Benešovy sochy. „Prezident jako hlava státu propůjčil svou autoritu a udělil záštitu festivalu Meeting Brno, v jehož rámci se poprvé v ČR konal sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL). Petr Pavel tak učinil i přes ostrý nesouhlas Poslanecké sněmovny, která konání sjezdu oficiálně odsoudila a označila za provokaci. Tímto krokem prezident otevřel hluboká historická traumata české společnosti a zrelativizoval poválečné uspořádání a zpochybnění Benešových dekretů. Korunu celé věci prezident nasadil svým naprostým mlčením, když v souvislosti s těmito aktivitami došlo k ostudnému hanobení sochy Edvarda Beneše v Brně. Jako hlava státu se zakladatele naší moderní státnosti veřejně nezastal, čímž ukázal, že raději ustupuje cizím zájmům, než aby hájil historickou čest vlastní země,“ soudí Sodomka.

Fotogalerie: - Brňáci proti landsmanšaftu

Proti sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně ...
Proti sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně ...
Proti sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně ...
Proti sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně ...
Proti sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně ...
Proti sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně ...

Vyjádřil se také k ohýbání Ústavy a vytváření nedůvěry občanů v právní stát. „Ačkoliv Petr Pavel v kampani sliboval úzkostlivé dodržování ústavních mantinelů, v praxi se pustil do nebezpečného ohýbání pravidel a posilování hradních pravomocí na úkor parlamentního systému. Svévolně odmítnul jmenovat řádně nominovaného ministra Filipa Turka. V posledních dnech kvůli summitu v Ankaře vyvolal bezprecedentní kompetenční spor u Ústavního soudu. Místo stability tak prezident vytváří ústavní chaos, zpochybňuje rovnováhu mocí v zemi a oslabuje důvěru občanů v právní stát.“

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Babiš , Beneš , Čína , euro , koruna , Pavel , prezident , Putin , USA , Ústava , dalajláma , Trump , Sodomka , právo veta , česká státnost

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Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Důkazy poškození ČR Pavlem?, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskusepohodař , 03.07.2026 14:31:06
A to má být prezidentem ČR, když si neuvědomuje co dělá? To mu nestačilo, když podepsal zákon o valorizaci důchodcům se slovy. Je to sice protiústavní, ale podepsal jsem to. Souhlas se sjezdem a podpora sjezdu Sudetských Němců v Brně. Chce zánik ČR nějakým státem SSE? A je těch kopanců několik.

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