„Mlčel. Selhal.“ Zaorálek připomněl prezidentovi, co dělal za Fialy

Pane doktore, jak to může dopadnout na summitu NATO s českou delegací? Petr Pavel říká, že je automaticky vedoucím delegace, kterým ale dle rozhodnutí vlády má být Andrej Babiš. Co tam vlastně prezident bude a může dělat? Mohl na to vrcholné jednání prostě dorazit, sednout si a říct premiérovi, že tam bude místo něho?
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
Je Petr Macinka arogantní?
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Je Petr Macinka arogantní?
Ministr zahraničí Petr Macinka uvedl, že rozhodnutí ÚS vnímá jako pokus o ústavní puč, jiní mluvili o pokusu skupiny kolem Hradu o přechod k poloprezidentskému systému a boji o charakter země kvůli silnému příklonu Hradu k Bruselu. Jak se na to díváte?
Mgr. Petr Macinka
Ústavní soud do toho vůbec neměl vstupovat. Nebyl to žádný kompetenční spor. Ten je o tom, když se řeší, kdo má právo něco rozhodovat. Nevěřil jsem tomu, že se bude Ústavní soud zabývat tím, kdo poletí na summit, to není jeho role. Jenže k mému překvapení se toho ústavní soudci chopili a začali říkat své názory na to, jak by se měla sestavovat delegace. Nezapomeňme na to, že máme prezidenta, který je ze svého konání ústavně neodpovědný. Jediná instituce, která nese odpovědnost před parlamentem, je vláda. Představa, že mám jet na summit s prezidentem, o kterém vím, že tam bude prosazovat jinou politiku, tak to odmítnu. Vláda potřebuje mít na summitu jednotný tým.
Kromě toho je prezident spojen obdobím předchozí vlády, kdy se Petr Fiala opakovaně zavazoval, že utratí minimálně 2 procenta HDP na zbraně a nikdy se jí to nepodařilo, ani přes ty zálohové faktury na F-35. Petr Pavel byl v té době součástí exekutivy, mohl a měl se v tom výrazně angažovat stejně jako to činil Miloš Zeman a měli jsme k tomu dokonce speciální schůzky. Prezident Zeman v tom byl nesmírně aktivní, zatímco současný prezident Pavel jako by nedělal nic. Když má údajné kontakty v NATO, měl si přece zjistit, jak se ty výdaje mají počítat a jaký je reálný stav proti slibům Fialovy vlády. Jak je možné, že mu nevadily ty sporné nákupy a odchylování od koncepce výstavby armády a koncepce schopností, které jsme splnili z 25 procent. A to je i výsledek toho, že Pavel mlčel. Na tomto summitu se bude hodnotit minulost včetně roku 2025, se kterým je spojený a nese za to spoluzodpovědnost. Pavel nedělal nic a mlčel. Byl k tomu vyzýván, což jsem činil opakovaně i já. Mlčel. Vidím to tak, že pokud prezident mlčel tehdy, teď už je pozdě něco říkat. Selhal a zpackal to. Choval se autisticky, jako by se ho to vůbec netýkalo a nic o tom nevěděl. Nechápu, kde jsou ty jeho údajné kompetence, o kterých stále mluví. Být na jeho místě, raději na ten summit nejezdím.
Co se týče Ústavního soudu, ten se vložil do politického zápasu a začal dělat politiku. To je to poslední, co jsme potřebovali. Docpává prezidenta někam na summit do role, která vůbec není jasná a nevím ani to, proč na tom prezidentovi tolik záleží. Kromě toho, že chce kandidovat znovu. A kromě zájmů jeho nejbližšího okolí, kdy není vůbec transparentní, co reprezentuje. Můžeme se jen dohadovat, proč lidem z okolí Pavla o účast na summitu tolik jde. Petr Pavel se nikdy nevyznačoval schopností spolupracovat s vládou, dokonce ani s tou Fialovou a nedůvěra, že toho nebude schopen ani na tomto summitu, je naprosto oprávněná. Vůbec nezávidím vládě, že tohle všechno musí řešit.
Nezdá se prozatím, že by jakákoli dohoda o podobě a rolích v delegaci na summitu byla možná. Premiér vyzval prezidenta, aby tam nejezdil, prezident na tom trvá a naopak vyzývá Babiše ke společnému jednání, ke kterému premiér nevidí důvod s ohledem na to, že Pavel situaci řešil žalobou a už se není o čem bavit. Vláda zjevně prezidentovi nevěří, že by se v jednáních držel názoru vlády.
Vládě jde podle názoru o to, aby na summitu za Českou republiku nezněla kakofonie hlasů, a to v širokém slova smyslu. Nejen u jednacích stolů, ale i v kuloárech a na doprovodných akcích, aby tak na této akci naše země byla brána tak, že jde jedním směrem a všude bylo z naší strany srozumitelně slyšet jedno stanovisko, které má zformulované a je to zcela jiná pozice, než měla vláda Petra Fialy. Zatímco Petr Pavel dává najevo, že zůstává ve stále stejném směru a založení jako právě Fialova vláda, tedy zbraně a peníze na stůl. Víme přitom, že panovala disharmonie mezi Pavlem a Fialou, kdy ve věci muniční iniciativy prezident prosazoval násobně větší rozsah než Fiala, který to pak musel korigovat. Už to vypadalo podivně. Prezident si zkrátka jede po svém a nikdy si nedělal hlavu s tím, aby byl navenek v souladu s vládou. Zcela proto rozumím, že panuje velká obava z toho, co by na summitu řekl nebo udělal.
Když vláda Petru Pavlovi říkala, aby si to rozmyslel a do Ankary raději nejezdil, chápal jsem to docela jinak než že ho tam prostě nechtějí. Bral jsem to jako nabízenou pomoc prezidentovi. Všichni totiž vědí, co řekl na summitu NATO loni v Haagu. Šlo o dost jednoznačné vystoupení, ve kterém řekl, že Česká republika zvýší výdaje na zbraně na 3,5 procenta HDP už někdy v roce 2032. Toto tam řekl loni, ale co s tím teď? Pavel učinil razantní slib, který současná vláda neuznává, protože o věci uvažuje jinak. Když Pavel přijede na tento summit do Ankary a dodrží sliby, že se zcela přizpůsobí stanovisku vlády, dostane se do zásadního rozporu s tím, co řekl před rokem a vůbec to pro něho nebude dobrá situace.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
Ing. Andrej Babiš
Mohl by čelit dotazům, proč dnes říká přesný opak toho, co v loňském roce?
No samozřejmě. Mírně řečeno to na něj vrhne podivné světlo a budou na něho hledět tím, že jeden rok něco slíbil a za rok je někde jinde. Těžko to bude vysvětlovat. Když premiér řekl, aby tam teďka nejezdil a jel příští rok, nabídl mu vlastně pomocnou ruku. A pozor, to není žádná ironie nebo vtip. Nechápu, jak se chce Petr Pavel vyrovnat s tím, že dnešní vláda má zcela jiné pojetí a priority. Navíc prezident Pavel přihlížel tomu, že minulá vláda naprosto opustila závazky, které slíbila, včetně vybudování těžké brigády, což Fialova vláda odsunula. Naprosto jsem nechápal, proč prezident mlčel, vždyť jde o klíčovou věc. Fialova vláda naše závazky ignorovala, odsunula a prezident neřekl nic. Hrůzné věci jako nákupy polních kuchyní, které jsou k ničemu, protože dron kolem ní někde v poli pobije všechny vojáky, předražené Supacaty a další operace. Petr Pavel vůči tomu všemu mlčel, neřekl ani slovo.
Dnes je přece naprosto jiná situace a stačí sledovat, kam globálně tečou peníze. Nastoupili jsme éru umělé inteligence a základní bitva se odehrává mezi USA a Čínou. Největší investice ve Spojených státech nejdou do zbraní, ale do nových technologií. Platí to o všech zemích, které mají ve věcech kolem umělé inteligence významný podíl. Tady je rozhodující linie, protože to definuje skutečné pozice ve světě. Vzniká nové světové uspořádání, které už nebude založeno na armádách, ale na umělé inteligenci. Evropa v tom úplně propadá, krom jediné výjimky v Nizozemí ve výrobě pokročilých čipů. Jinak jsme naprosto zaostalí a staneme se vazaly, protože jsme odkázáni na to, co se v této chvíli vytváří jinde.
Umělá inteligence je něco podobného jako příchod jaderných zbraní. Má na vojenství stejný vliv a úplně vyvrací všechny principy vedení války. Mít základní výbavu v podobě výpočetní kapacity, algoritmů a databáze znamená, že se dostanete všude a možná to dovede zastavit i jaderný útok tím, že bude přesměrován a obrácen. Schopnosti v této oblasti jsou nepředstavitelné. Mluvím o tom proto, že na summitu NATO nás Američané tlačí do zbrojení v konvenční oblasti, což je docela zábavné. Proč nás nutí k tomu, abychom nakupovali zbraně industriální éry? Protože to potřebují prodávat, ale sami peníze chtějí dávat jinam a také to dělají. Do vývoje nových technologií dávají USA 3,7 procenta HDP, což je daleko víc než do běžných zbraní. Soustředí se na klíčovou oblast, která rozhoduje a bude rozhodovat. Nás nutí nakupovat staré zbraně, to železo, které už pro sílu ve světě není podstatné a rozhodující. My ostatní se pod Američany dostáváme do situace jako byli Gurkhové pro Brity, kteří bojovali jako pomocné jednotky pod jejich vlajkou. Evropské země jsou pro Trumpa těmi Gurkhy, které mají za úkol stavět pomocné jednotky, aby si Američané uvolnili ruce a mohli investovat do hlavní bitvy, která se odehrává v oblasti umělé inteligence. Je to revoluce jako jaderné zbraně a jako jaderné zbraně to všechno mění. Vyvrací to dosud zavedené principy vedení války a mění mapu světa. Problém je, že pokud to jako průmyslovou revoluci někdo zmešká, už to nikdy nedožene. Kdo dnes chápe, že vzniká nový světový řád, který už není založený na armádách, ale na umělé inteligenci, ten se dostává ve světě na silné místo. Pokud někdo říká, že to je bublina, která praskne, má to zhruba stejnou váhu jako ti, kteří na konci 19. století nevěřili rozvoji železnice nebo na konci 20. století rozvoji internetu.
Pokud jde o tento summit NATO a Ukrajinu, dlouho zněly různé nepřímé sliby, že bude Ukrajina přijata, ale dnes se o nich už nemluví. Zato se mluví o možném plánu kancléře Merze, aby Aliance poskytovala Ukrajině 70 miliard eur ročně…
Dlouhodobě mluvím o neférové hře, kdy bylo Ukrajině slibováno členství, přičemž bylo všem v NATO zřejmé, že ty sliby nikdy nebudou naplněny. Týká se to už summitu v Bukurešti, Ukrajině do Aliance byly sice otevřeny dveře, ale zároveň zajištěny řetězem. To tehdy jako cowboy prosadil prezident Bush. Z toho se stala tragédie ukrajinské otázky, kdy ta země po desetiletí dostávala signál, že vlastně patří na Západ, ale přitom nedostala žádné bezpečnostní záruky. Část Evropy se z této slepoty nechce probrat a je jasné, že NATO přestalo být institucí s jednotnou představou do budoucna. Členské státy NATO, které se za pár dní sejdou v Ankaře, jsou rozštěpené a vůbec tam nepanuje jednotný názor ani na Ukrajinu.
Schvalujete, že Ústavní soud nařídil vládě vzít Pavla na summit do Ankary?
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Schvalujete, že Ústavní soud nařídil vládě vzít Pavla na summit do Ankary?
Merzův nápad na těch 70 miliard eur je naprosto absurdní, to není možné. Z rozpočtu NATO nic takového nelze platit. Už jen ta 90miliardová půjčka EU je první v historii světových financí, kdy někdo takto poskytuje půjčku, kvůli které se musí sám zadlužit na mezinárodních trzích a sám to bude splácet. Nic takového nemá obdoby. Proto nejsou země ochotné nic dalšího platit. A když přišel Mark Rutte, generální tajemník NATO, a řekl, že každý stát NATO bude platit 0,25 procenta HDP pro Ukrajinu, tak mu to hodili na hlavu. Po tomhle neúspěchu přichází Merz a chce předložit návrhy na další desítky miliard. NATO to ale nemůže udělat, protože se jako organizace za žádnou cenu nesmí dostat do konfliktu s Ruskem. Skupina zemí vedená právě Německem společně s Kyjevem po odkopnutí Polska tlačí na to, aby se Rusko za každou cenu zlomilo, což pokládám za jednu z nejnebezpečnějších a nepromyšlených úvah. Nechápu, že je někdo takto nebezpečnou politiku schopen dělat a co si od toho slibuje, protože to může vést ke katastrofě. Byla před summitem vytvořena propagandistická lavina o tom, jak si Ukrajinci skvěle vedou, a spousta věcí se zatajuje.
Co například?
Třeba ty ukrajinské zásahy na ruské území, které jsou dány mimořádně úzkou participací s členskými státy NATO jako je Německo nebo Velká Británie. Rusové oprávněně říkají, že už jsme v tom jako NATO namočeni a ty útoky často nejdou ani z ukrajinského území. Není to už válka Ruska s Ukrajinou, ale s NATO, o což Kyjev velmi stojí, protože mu docházejí vojáci. Je to velmi nebezpečný okamžik. Buď využijeme okna příležitosti, abychom po pěti letech našli způsob, jak to celé zastavit, anebo naopak zvítězí ti, kteří řeknou ne a budou to chtít rozhodným pohybem dovést k totálnímu vítězství a dostat Rusko na kolena. Je důležité, jakou pozici k tomu zaujme Česká republika. Když se podívám na poslední vystoupení Andreje Babiše v Gdaňsku, tak vidím, že se stavíme k většině států vyjadřujících pochyby o tom, že to může vést k nějakému jinému řešení než k takové eskalaci, která může zapálit válku v celé Evropě. Velitel německé Luftwaffe řekl, že kdyby Rusové zaútočili, jsou připraveni na takové odvetné údery, že bude hořet celé Rusko, tak je neuvěřitelné, že tohle z Německa vůbec může zaznít. Všude se objevily poznámky, že přichází nový Göring a jde o nějakou starou pomstu. Takže tento summit NATO opravdu nemá obdobu. Samotné krmení války bez toho, abychom měli strategii, jaký mír na konci chceme vytvořit, by byla smrtelně nebezpečná věc. Obávám se, že to dneska není názor prezidenta Petra Pavla a měla by tam z Česka jet delegace, která má mandát k tomu, aby jednotně prezentovala pozici naší země jako někoho, kdo ví o tomto nebezpečí dalšího eskalování. Vždyť na Putina roste tlak, aby si to Rusko od NATO nenechalo líbit. To se tam říká stále otevřeněji a je to tlak zpravodajských služeb, armády i řady ruských politiků. Putin to dosud odmítá a pokračuje v tom, co začal. Vojenské řešení nevede k ničemu jinému, než že Rusové budou schopni dál postupovat. Různé legrační prognózy o tom, že Putin prohraje, jsem si četl už víc jak před třemi lety. Toto jsou základní fakta o tom, v jaké atmosféře se summit NATO schází. Měli bychom se mezi sebou dohodnout, dokud je ještě čas a pomoci v hledání kompromisů, které válku zastaví. Místo toho tam někteří přichází s opačnou výzvou, jako Kaja Kallas, která se na setkání ministrů obrany nechala slyšet, že mír je slovo, které do té místnosti nepatří.
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