Zdeněk Jemelík: Tejcův výstřel z Aurory

Zejména by měl mít právo vychutnat si v klidu jeho pohodový průběh včetně posezení nespolubydlících manželů Babišových s Donaldem Trumpem (jehož hodnotu nedbalé podání ruky povýšeným státníkem při odchodu nestírá - viz 1). Ale náš vezír má asi nevyčerpatelné zdroje energie, takže odpočinek si nedopřál a již ve čtvrtek 9. července 2026 vystavil celou vládu na bilanční tiskovce kamerám.
I když na některých ministrech bylo v druhé půli vystoupení patrné, že by již raději šli na pivo, můj celkový dojem z této show byl příznivý. Jako justiční potížista jsem zejména věnoval pozornost vystoupení pana ministra Jeronýma Tejce, jehož znám mnoho let a považuji ho za vysoce inteligentního slušného člověka. Nemohu ale přehlížet určitou nevyváženost jeho projevů, a to včetně vystoupení mimo tiskovku. Z komentáře České justice (viz 2) k tiskovce vystupuje pan ministr jako nositel snah o utužení poměrů v justici. V závěru článku ocitovala jeho výrok: „Chci, aby každý, kdo udělá chybu – ať už úmyslně, nebo z hrubé nedbalosti – nesl odpovědnost. Ať už to jsou soudci, nebo soudní znalci. Budeme dohlížet na kvalitu jejich rozhodování a ve chvíli, kdy se soudce dopustí excesu, budu podávat v dané věci kárnou žalobu.“
V zásadě mohu s jeho přístupem souhlasit, protože na vady postupu státních zástupců, soudců a soudních znalců těžce doplácejí nevinní lidé a stát musí vyplácet odškodné v desítkách milionů korun, na jehož úhradách se původci škod nepodílejí. Škodiči většinou nerušeně působí dál stejným stylem s jistotou beztrestnosti. Přístup laické veřejnosti k „utahování šroubů“ bude asi většinově příznivý. Vnímání jeho politiky stavovskými komunitami ale tak jednoduché asi nebude. Před časem pan ministr přišel se záměrem zřídit inspekci, jež by utužila dohled nad státními zástupci, a vyvolal nevoli nejen státních zástupců, ale i soudců (viz 3).
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Za těchto okolností se obávám, že jeho rozhodnutí podat kárnou žalobu na soudkyni, která vydala dítě otci, jenž je pak zavraždil (viz 4), bude mít účinky výstřelu z Aurory. Ministrovu myšlenkovému postupu rozumím, ale nemohu přehlédnout, že jeho rozhodnutí se zásadně liší od dosavadní praxe ministrů jako kárných žalobců. Ministři spravedlnosti jsou obecně jako kární žalobci zdrženliví, protože musejí počítat s námitkami profesních kast, že zasahují do soudcovské nezávislosti. Potíž spočívá i v tom, že kárná žaloba směřuje proti jednotlivci, ale napadené rozhodnutí je většinou senátní a předsedové senátu mají vůči svým kolegům rovné postavení. Zejména až dosud se ministři drželi zásady, že věcně nesprávná soudní rozhodnutí nelze kárně napadnout, protože soudci mají právo na omyl a mylná rozhodnutí lze napravit opravnými prostředky. Jeroným Tejc projevil větší odvahu než jeho předchůdci. Rozhodnutí kárného soudu bude v každém případě zajímavé.
V časově omezeném vystoupení pan ministr nemohl sdělit veřejnosti vše, co dokresluje jeho obraz. Za zmínku stojí především skutečnost, že neuspěl se stížností pro porušení zákona v neprospěch odsouzeného, který se provinil týráním psa (viz 5). Stížností vyšel vstříc předsedovi vlády Andreji Babišovi (viz 6). Myslím, že rozhodnutí Nejvyššího soudu pana ministra nemile překvapilo stejně jako mne. Ale nemá to praktický význam, protože stížností ministra pro porušení zákona v neprospěch odsouzeného nelze zvrátit rozsudek. Otevřená zůstává otázka, proč stejnou vstřícnost vůči pohoršenému předsedovi vlády neprojevila nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová, jejíž dovolání naopak mohlo změnit rozsudek v neprospěch obžalovaného.
Z mého pohledu předkladatele trestního oznámení proti neustanoveným a nepotrestaným pachatelům jesenického vydírání bratrů Lebánkových a zmocněnce poškozených postrádám v ministrově vystoupení vysvětlení k jeho smířlivosti vůči státním zástupcům(viz 7) , kteří se spolu s některými příslušníky GIBS rozhodli, že celé tlupě pachatelů vydírání zaručí beztrestnost odsunutím rozhodnutí ve věci až do promlčení trestnosti.
V této kauze stále pevně stojí „pomníček“, postavený středočeskou kriminálkou pod dozorem Krajského státního zastupitelství Praha, spočívající v tom, že odsouzení se dostalo pouze zadavateli vydírání ods. Romanu Šulyokovi (trest odnětí svobody na 7,5 roku) a ods. Lukáši Loučkovi (vyklouzl s podmínkou), obou údajných přátel podezř. policisty Františka Heřmana. Policie vysvětlila svou nezpůsobilost mlčením ods. Romana Šulyoka, který spolupachatele nevydal stíhání. Nic se ale nezměnilo, když se rozhodl skoncovat se životem kriminálníka a neustanovené a nepotrestané ničemy „napráskal“ jako svědek před soudem po poučení předsedkyní senátu (viz 8). Soud na návrh státního zástupce Martina Susky nepovolil obnovu procesu a trestní oznámení z 8. prosince 2020 dosud nevedlo k žádoucímu výsledku. GIBS případ odložila 27. srpna 2024 (nezastavila!) s požehnáním již zmíněného státního zástupce Martina Susky a od té doby se pouze tiše čeká na promlčení v lednu r. 2027.
Kvarteto čekajících podezřelých je vskutku neobvyklé, všichni jeho členové mají vysokoškolské právnické vzdělání. Důvodnost vyšetřování proti notáři Václavu Vodovi a advokátům Martinu Rezkovi a Janu Svobodovi se mi jako laikovi zdá být jasná. Všichni tři věděli, že Lebánkové podlehli brutálnímu nátlaku, nechali je podepsat listiny jim neznámého obsahu a umožnili tak Romanu Šulyokovi inkasovat výtěžek vydírání. Zatím nejasné je postavení policisty Františka Heřmana, o němž ods. Roman Šulyok před soudem i jinde tvrdil, že obstaral „zakuklence“, kteří se dopouštěli násilí na Lebáncích. Vyšetřovatel GIBS se zdráhal obtěžovat ho požadavkem na podání vysvětlení. Před vyšetřovatele předstoupil jako úplně poslední až 7. června 2024 a známost s „přítelem“ Romanem Šulyokem a účast na vydírání popřel. Prověření pravdivosti jeho výpovědi znemožnil osvědčený státní zástupce Martin Suska zamítnutím mé stížnosti zmocněnce poškozených. Jakýkoli další vývoj je ovšem zatím možný.
Ochrana podezřelých by nebyla možná, kdyby se na ní postupně nepodíleli státní zástupci až po nejvyšší stupeň. Napadl jsem je podněty panu ministrovi ke kárnému řízení. Neuspěl jsem (viz 7). Ptám se tedy veřejnosti, zda je přípustné, aby zaměstnanci státu, jenž se prohlašuje za právní, zajišťovali beztrestnost podezřelým ze závažné trestné činnosti se škodou 120 milionů korun. A co si o tom myslí pan předseda vlády (pokud ovšem k němu úředníci zprávu o problému pustí), jenž je mimo jiné nadřízeným ředitele GIBS?
Zdroje:
1) můj blog 9. 7. 2026: Nedoceněná zvláštnost účasti v Ankaře (ZDE)
2) Česká justice 9. 7. 2026: Konec neplatičů alimentů i přísnější dohled nad soudci… (ZDE)
3) můj blog 9. 4. 2026: Ministr s kyjem (ZDE)
4) SeznamZpravy 1. 7. 2026: Tejc podal kárnou žalobu… (ZDE)
5) SeznamZpravy 2. 7. 2026: Nejvyšší soud zamítl Tejcovu stížnost,... (ZDE)
6) můj blog 26. 2. 2026: Mstitel týraných zvířat (ZDE)
7) můj blog 16. 6. 2026: Vyrozumění z pověření ministra (ZDE)
8) můj blog 14. 6. 2026: Protokol z výpovědi Romana Šulyoka před soudem (ZDE)
V knihkupectvích jsou ještě zbytky prvního knižního vydání mé knihy Škůdci v taláru. V knihkupec- tvích je také novější druhý díl.
Upozorňuji na zajímavé filozoficko-právnické články na webu spolku Chamurappi (ZDE) v sekci Texty JUDr. Oldřicha Heina. Zvláště upozorňuji na příručku Přehled antické filozofie. Autor je mimořádně vzdělaný právník s praxí prokurátora, státního zástupce, bankovního právníka.
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