„Jak to mám lidem vysvětlit?“ Granáty ve Vrběticích. Začalo veliké dusno

„Jak já to mám lidem vysvětlit? Jak mám přesvědčit lidi, že je to bezpečné, když mají zkušenost z roku 2014. Je to velmi těžké,“ říká starosta Haluzic František Marecký. Právě jeho obec byla jednou z těch, které zasáhly události v roce 2014 spojené s výbuchy muničních skladů ve Vrběticích. Teď se na stejném místě mají vyrábět ruční granáty pro českou armádu. Místní požadují záruky, že už se nikdy nic podobného jako v roce 2014 nebude opakovat. „Pokud je výroba tak bezpečná, tak bych viděl dobré místo pro výrobu třeba ve sklepení generálního štábu nebo ministerstva národní obrany v Praze,“ zazněla ironická poznámka.

„Musím se rozhodovat, nevím, co vám mám k tomu říci,“ celkem rozpačitě reagoval na dotaz ParlamentníchListů.cz starosta Haluzic František Marecký. „Vím, že mezi lidmi se kvůli tomu šíří protesty. Bude ještě jedno setkání a do té doby nebudu říkat žádné zásadní prohlášení. Ale radost z toho nemám,“ zmínil.

Po trpkých zkušenostech z roku 2014 jsou místní lidé vyděšení.

„Nemají z toho dobrý pocit. Obávají se, že vše bude pokračovat ve stejném duchu jako dřív. Že se v jednom ustoupí, pak přijdou další požadavky a další. Za čtrnáct dní bude na obci veřejné zasedání a tam se rozhodne, co uděláme. Ať se občané vyjádří, řeknou, co si o tom myslí, pozveme zástupce Vojenského technického ústavu, ať to lidem vysvětlí. Ať jim to řeknou na veřejné schůzi. Podle výsledku se bude dál pokračovat,“ podotkl. Korespondence mezi obcí a dalšími zúčastněnými stranami podle starosty probíhá. „Píší, komunikují, snaží se vysvětlovat, ale nevím, jak já to mám lidem vysvětlit? Jak mám přesvědčit lidi, že je to bezpečné, když mají zkušenost z roku 2014. Je to velmi těžké,“ dodal starosta Haluzic.

„Vím, že ze strany zbrojařů byl enormní zájem o sklady, i když představitelé státu opakovaně říkali, že k těmto účelům už areál sloužit nebude. Myslím si, že když něco řekne předseda vlády, tak by to mělo platit,“ sdělil starosta Lipové Miloslav Svárovský pro iDnes.cz. Nespokojenost dlouhodobě vyjadřuje v médiích i Zdeněk Hověžák, starosta Vlachovic, pod které Vrbětice spadají. ParlamentnímListům.cz reakci přislíbil, do uzávěrky článku se ale neozval.

V areálu ve Vrběticích na Zlínsku by se mělo vyrábět pro českou armádu asi 10.000 ručních granátů měsíčně. Výroba v objektu Vojenského technického ústavu (VTÚ) by mohla začít do konce letošního roku či do 12 měsíců od podpisu smlouvy, který se předpokládá v únoru. Jednání o zahájení výroby poznamenávají zkušenosti z roku 2014, kdy došlo k výbuchu muničních skladů. Pro místní občany to znamenalo vyrovnat se se smrtí dvou občanů a evakuaci. Nemohli také hospodařit na svých pozemcích. Nejdřív explodoval sklad s třinácti tunami vojenského materiálu, pak další s padesáti tunami. Byla to nejdelší, nejnáročnější a také nejnákladnější pyrotechnická operace v dějinách Česka.

Hejtman: stát musí garantovat bezpečnost lidí v okolí

„O výrobě granátů ve Vrběticích jsme se dozvěděli z médií. Zlínský kraj nebyl o tomto záměru ze strany státu oficiálně informován. Obrátil jsem se proto přímo na ministryni obrany. Požádal jsem ji o bližší informace a o garanci, že jde o bezpečný provoz a že našim občanům nehrozí žádné nebezpečí,“ popsal hejtman Zlínského kraje Radim Holiš pro ParlamentníListy.cz. „Na manažera krizového řízení Zlínského kraje se poté obrátil zástupce státního podniku Vojenský technický ústav a sjednal si s námi schůzku, která se uskuteční v týdnu,“ dodal.



Přímo z Ministerstva obrany kraj informace neobdržel. „Žádný kontakt.“ Hejtman Holiš nejdříve počká na plánovanou schůzku, bude chtít písemné garance, které zaručí bezpečnost pro občany. „Na tom budeme trvat,“ říká Holiš. „Stát musí garantovat, že bezpečnost lidí v okolí bude zajištěna,“ dodal hejtman.

Do objektu ve vrbětickém areálu se budou dovážet komponenty, tělo granátu se tam bude plnit trhavinou, uzavře se, zkompletuje se hlava zapalovače s detonátorem.

Munice se v areálu nebude skladovat, granáty by se měly odvážet zhruba po měsíci. Celkově by se během pěti let mělo vyrobit asi půl milionu granátů.

Dobré místo pro výrobu ve sklepení ministerstva národní obrany v Praze?

Situací se dlouhodobě zabýval bývalý poslanec z regionu Jaroslav Holík, který místní poměry dobře zná. „Objekty mezi Vrběticemi a Vlachovicemi byly sklady, byly zařízené jako muniční sklady. Byly zařízené pro skladování, ne pro výrobu. Výroba granátů, výbušnin a min probíhala v Bojkovicích. Teď by se v první řadě měli zeptat starostů Vlachovic-Vrbětic, Haluzic a Lipové. To jsou tři obce, které to postihlo nejvíce. Pokud vím, všichni tito starostové jsou proti. I kdyby se nic nestalo, lidé budou mít strach, že se za humny něco vyrábí,“ popsal Holík.

Stejně jako ostatní se i bývalý poslanec ptá: „Kdo zaručí, že se nic podobného nestane? Dal bych jízlivou odpověď. Pokud je tato výroba tak bezpečná, tak bych viděl dobré místo pro výrobu třeba ve sklepení generálního štábu nebo ministerstva národní obrany v Praze. Tam bude dostatečně zajištěná ochranka, aby se tam nedostali agenti podobní Miškinovi a Čepigovi,“ podotýká ironicky Holík.

Dříve objížděl všechny vesnice v kraji, byl v kontaktu s lidmi. „Byl jsem trvale v kontaktu s ředitelem policie, s hejtmanem, byl jsem ve skupině poslanců, kterým se podařilo získat pro obce odškodnění,“ zhodnotil Holík. Na kompenzace obcím šlo asi 600 milionů korun za to, že se u nich na několik let snížil rozvoj. „Rada řidičů se tudy vůbec bála jezdit,“ poznamenal Holík. „Výroba granátů, to je jen na zabíjení. Každá výroba vojenské munice je další stupeň k válce. Já si myslím, že v 21. století by si měli lidé sednout a promluvit si. Vrcholem demokracie je najít cestu k sobě, a ne vyhrožovat, popřípadě ještě válčit,“ řekl bývalý poslanec.

Ostnaté dráty, pohybová čidla, kamerový systém, elektronické snímače

Vojenský technický ústav (VTÚVM) má v areálu tři objekty, vyrábí se v jednom z nich, ostatní jsou meziskladové prostory. Objekty jsou podle představitelů Vojenského technického ústavu zabezpečeny podle zákona, plně oploceny dvoumetrovým plotem se dvěma řadami ostnatého drátu včetně kamerového perimetrického systému.

Navíc jsou v objektu takzvaná seskoková čidla na stropech, pohybová čidla, kamerový systém uvnitř objektů či elektronické snímače v oknech nebo dveře, které zabezpečují proti vniknutí. Nechybí vyvýšené hromosvody, aby v případě bouřky do objektu neuhodil blesk. Vnitřní prostory určené k výrobě jsou rozděleny tak, aby se v případě mimořádné události nepřenesla detonace do jiné místnosti, než se havárie stala.

Po výbuchu muničních skladů v roce 2014 byly objekty VTÚ v areálu do roku 2020 zapečetěny, poté začala jejich obnova, o rok později byly rekolaudovány k účelu zpracování výbušnin a munice a v cyklech se tam od té doby opět vyrábí.

Čeští kriminalisté mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích v roce 2014 byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby GRU.

Požár před výbuchem muničních skladů v roce 2014. Foto: HZS ČR

