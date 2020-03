A kdo to tady 30 let ničil? ptá se Zbořil generála Pavla a jiných. Své má k Tomáši Halíkovi, spolužákovi

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA „Hlavně, že nám na letadla nikdo nestřílel.“ I to považuje v současné době za úspěch politolog Zdeněk Zbořil, který v dnešním Rozjezdu komentuje debatu v souvislosti s dovozem zdravotnického materiálu z Číny. „Na diskusi s neziskovými ziskovkami není v takových případech obyčejně vhodná doba.“ Situace v Česku je podle Zbořila úspěchem celého zdravotnictví, a dokonce i jeho ministra, „ačkoli ten se zdá nejrůznějším aktivistům snadným terčem“. A opozice? „Zbývají jen vulgární nadávky nebo poezie Miroslava Kalouska.“ Ve světě se mluví o přesunu centrálního řízení. „Vstupujeme do doby věštění a prorokování budoucího vývoje a možná bude toto uvažování, včetně nejrůznějších spikleneckých teorií, vážnější hrozbou než právě probíhající epidemie.“ Zbořil se věnuje také proslovu českého prezidenta.

„Pan prezident, podle mého názoru, řekl vše, co bylo třeba od něho slyšet,“ komentuje proslov prezidenta Miloše Zemana k situaci způsobené novým koronavirem politolog Zdeněk Zbořil. „Podle Ústavy není hlavou krizového štábu, nemohl ani říkat, natož slibovat víc. Proto se divím některým komentářům, nebo urážlivým poznámkám, kterými ho častuje mediální polovzdělaný polosvět. Nad tím by se měly zamyslet dokonce i instituce, kterým jde o ochranu bezpečnosti ČR a také Policie ČR nebo moc soudní, o které v poslední době vůbec není slyšet. Snad by některá z ctihodností mohla upozornit občany, jak se mění nejen výklad práva v době nouzového stavu, ale i trestní sazby v případech, kdy dojde k zastrašování neboli terorizování, volených zástupců vůle lidu,“ dodává.

Prezident vyzval občany k odvaze a poděkoval Číně za dodávky zdravotnických prostředků. Lidé by se podle prezidenta měli vyvarovat dvou extrémů. „Ten první spočívá v tom, že tuto epidemii budete zlehčovat. Například jakýsi divadelní principál zcela nedávno prohlásil, že koronavirus je jenom lehká chřipka, a kritizoval opatření vlády,“ uvedl také Zeman. Druhý extrém je podle něj panika.

„Prezident pana Hrušínského nejmenoval, protože mu zřejmě nejde o věc osobní, ale obecnou. Uvedl jen příklad, který by měl upozornit nejen „lidi od divadla“, že se mají, cítí-li takovou potřebu, vyjadřovat hlavně k věcem, kterým rozumějí. Herec malého městského divadla stejně jako hlava stolice politologie na nějaké univerzitě by mohli být ve svých vyjadřováních zdrženlivější a nevydávat se za znalce v oboru hygieny a epidemiologie. Nebudou pak ani na sebe přivolávat hněv a rozhořčení, kterého si pan Hrušínský jistě užil a které bychom mu nemuseli přát a které ho bude ještě dlouhou dobu provázet,“ podotýká Zbořil.

Do hlavy státu se pustil i bývalý zpravodaj České televize v Pekingu Tomáš Etzler. K článku o proslovu prezidenta na sociální síti napsal: „Vytočilo. Troska opovrhovaná všemi s mozkem v hlavě. Protoplasma, držená při životě veksláky, ruskými agenty a fašisty. Proč mu nepomůže jeho dcera, manželka? Podle pohybů se pochcal i posral,“ nebral si servítky. V Reflexu také vyšel text, který si všímá reakcí některých zdravotníků, publikovali fotky se zdviženým prostředníčkem.

„Vulgaritami pana Etzlera se snad nemusíme zabývat. K ničemu to nepovede. Je to člověk dospělý a odpovědný, a proto by se měl odpovídat nejen před svým svědomím, ale i před slovem zákona. Obecná neslušnost současnému stavu věci nepomůže, a pokud ty zdvižené prostředníčky zdravotníků měly být vyjádřením souhlasu s tímto odporným slovníkem, který není vlastní ani lidem za katrem v Oděse, mohli by se tito duševně nezdraví zdravotníci veřejnosti představit, abychom se s nimi v případě onemocnění nebo potřeby pomoci nemuseli setkávat. Předpokládám ale, že šlo jen o výjimku, sice na úrovni veřejných vystupování některých členů Senátu PČR, ale i to je úroveň, ke které bychom se nemuseli snižovat,“ komentuje politolog.

„Záleží na funkci, kterou politik zastává, nebo na mandátu voličů“

Někteří komentátoři v kontextu Zemanova proslovu upozorňovali na projev Angely Merkelové, která podle nich nechala v této době politiku stranou a na nikoho neútočila, nebo na proslov prezidentky Zuzany Čaputové. Zemanovi vytýkali, že dal málo naděje. Na druhou stranu v neděli Štěpán Kotrba na Facebooku poznamenal: „Prosím vás, nepleťte si politika s psychiatrem. Ani s knězem. Ani s kazatelem. Ani s lékařem v LDN.“

„Záleží na funkci, kterou politik zastává, nebo na mandátu voličů, jehož prostřednictvím se občané vzdali některých svých práv a svobod. A také objemu moci, ačkoliv si to většinou v okamžiku jeho volby neuvědomují. Projev Angely Merkelové znám a věřím, že se o něm dá mluvit jako o nevyvolávajícím napětí nebo různosti ve společnosti. Paní kancléřce se však toto dařilo už dost dlouhou dobu, tak zřejmě většinu své energie vyčerpala. Vzpomeňme jen na poklonu amerického prezidenta Donalda Trumpa, který o ní prohlásil, že vstoupí do dějin jako nejhorší kancléřka celé historie SRN,“ komentuje politolog.

„Paní Čaputová je na tom o trochu hůře. Její politicky organizovaní příznivci se v nedávných volbách nedostali do Národní rady, a tak je pochopitelné, že jí nic jiného než mírnost a snaha o porozumění si všech se všemi nezbývalo,“ dodal.

Jan Hamáček se na Twitteru velmi naštval. „Veřejně prohlašuji, že autor je blb, a jsem připraven čelit následkům...“ napsal o autorovi článku, který vyšel na serveru Aktuálně s podtitulem „Jak Hamáček se Zemanem posouvají vzájemné vztahy s Pekingem na pozadí koronaviru“. Martin Hála, autor článku a též předseda známého projektu Sinopsis, varuje před taktikou Číny a nařkl Hamáčka z toho, že posunuje česko-čínské vztahy, a vytáhl na něj i věci z minulosti. „V čele ‚operace čínská rouška‘, která vykompenzuje všechna předchozí selhání vlády v přípravě na pandemii, stojí další letitá opora česko-čínské lobby Jan Hamáček. (…) Člověk by si myslel, že koordinaci jakýchkoli mezinárodních vztahů bude mít ve vládě na starosti ministr zahraničí, a nikoliv vnitra,“ zarazil se sinolog. Mohu poprosit o komentář?

„Agenti Sinopsis, kteří tak rádi soudí někoho, zda není honorován čínskými finančními prostředky, mohli při svých nesporných sinologických znalostech a zájmech panu Hamáčkovi poradit, kam se v kritické situaci ohrožení státu posunout. Možná by si mohli také prostudovat kompetenční zákon, který je základní normou pro rozhodování vlády ve sboru a který mluví o způsobech předávání povinností a odpovědnosti v různých situacích. Přece nešlo jen o úroveň mezinárodních vztahů, ale o mimořádnou logistickou operaci, při které se pracuje na rozkaz. Na diskusi s neziskovými ziskovkami není v takových případech obyčejně vhodná doba,“ uvedl Zbořil.



„Mohli samozřejmě přijít i s nápadem, jak si s panem pražským primátorem představují posun vztahů ČR k Tchaj-pej, vzít si potřebné doklady a vyrazit. Obávám se, že by to nebyl posun, ale odsun ČR z celého teritoria a možná, že jim o to na úkor mnoha jiných jde. V každém případě by měly být firmy, cíle latentního útoku, pozornější při svých kontaktech s projektem Sinopsis,“ dodává.

Třídní pojetí věci? „Netuším, jak si Tomáš Halík představuje skutečnou demokracii v Číně“

„Kdyby v Číně byla skutečná demokracie a svoboda tisku, a nikoliv totalitní komunistický režim, který cenzuruje politicky nepohodlné informace, mohly nyní tisíce lidí žít a statisíce neležet v horečkách a bolestech,“ opřel se do čínského režimu na Aktuálně.cz katolický kněz, profesor Tomáš Halík. Zkritizoval, že před nynější krizí byl hlas rozumu označován za elitářství nějakých „kavárenských povalečů“.

„Asi v Tomášovi, se kterým se znám téměř ze studií, zůstalo někde v paměti zasuté učení o třídním pojetí věcí. Ale mohl také navrhnout, jak se v takových situacích má jednat. Pokud si myslí, že se má zahájit diskusí o nedodržování lidských práv v Čině nebo v Tibetu, bylo by to sice ušlechtilé, ale v té frontě na čínské zboží bychom stáli někde na konci.

Vůbec netuším, jak si Tomáš Halík představuje skutečnou demokracii v Číně, ale předpokládám, že se to trochu blíží jeho pověstnému smyslu pro humor,“ říká Zbořil.

Dlouhodobou závislost na dovozu zdravotnického materiálu z Číny vidí někteří jako bezpečnostní riziko, podchytit bychom měli hlavně českou výrobu. Bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR Petr Pavel upozornil pro Seznam, že přeci nebudeme kritizovat někoho, „kdo nás právě vytáhl z bryndy“. „Čína by jistě byla hloupá, kdyby tu situaci nevyužila ve svůj prospěch.“

„Samozřejmě že ČLR zaznamená významný materiální i morální a mezinárodně-politický úspěch. Pan generál má v tomto ohledu pravdu. Horší je to s tím, že nechce přiznat, že byl svědkem likvidace vojenských zásob pro případ vojenského konfliktu, zrušení základní prezenční služby, likvidace českého a slovenského zbrojního průmyslu formou tajných operací, na kterých se podíleli různí zázračně zbohatnuvší jednotlivci, ale i skupiny politiků, kteří se tím dodnes ani neštítí pochlubit,“ uvedl politolog.

„Jak to myslí s tou českou výrobou, nevím. Nejsem odborník, ale obávám se, zda mu také nejde jen o ty pověstné helikoptéry a 2 % ze státního rozpočtu v relaci k HDP, jak o nich před několika dny mluvil generální tajemník NATO. Jistě jde i český zbrojní průmysl obnovit, ale zase to bude něco stát; a nejsem si jistý, zda víme, kdo to bude platit. Hluboká dluhová past hrozí ČR už nyní, dlouho před takovým politicko-ekonomickým rozhodováním,“ dodal.

Opozice si nechává v záloze neadresnou, ideologickou kritiku

Opozice kritizuje vládu jak kvůli zdravotnickému materiálu, tak kvůli její komunikaci. Průzkumy zatím ukazují, že lidé opatření vlády většinou schvalují.

„Opoziční strany jsou dnes ochotné uznat, že vláda něco dělá dobře, ale stále si nechávají v záloze neadresnou, ideologickou kritiku. Dva brněnští právně-političtí aktivisté se to chystají navrhnout, nebo dokonce už navrhli v těchto dnech,“ říká Zbořil.



„Pokud jde o jakékoli nápady řešení současného stavu, jako ostatně vždy, zbývají opozici jen vulgární nadávky nebo poezie Miroslava Kalouska, dá se předpokládat, že popularita členů současné koaliční vlády poroste, a pokud budou obstrukce ze strany opozice takové, jako bývávají, mohlo by dojít i na demisi vlády a vypsání předčasných voleb,“ dodal.

Řeporyjský starosta Pavel Novotný se prostřednictvím rozhovoru pro server Forum24.cz ostře ohradil vůči premiérovi Andreji Babišovi. Ministerského předsedu označil za „blekotajícího psychopata“. Bojí se prý, že přijde další krize v době, kdy bude naši zemi nadále řídit „senilní vrchní velitel ozbrojených sil“, jak nazval prezidenta Miloše Zemana. Zkritizoval i ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za nedostatek zdravotnického materiálu. A předpovídá, jak to s Andrejem Babišem dopadne při dalších volbách. „Na druhou stranu bych řekl, že i tohle Marek Prchal ještě zvládne a do měsíce z Andreje udělá zachránce České republiky, takže Andrej – maršál koronaviru – vyhraje i ty další volby,“ myslí si Novotný.

„Vím, že v Parlamentních listech máte někdy obdiv k expresním a expresivním vyjádřením pana Novotného, ale proč se tím v této době zabývat? Ať si své nepozoruhodné nápady schová pan starosta pro své voliče v Řeporyjích a propaguje jimi jméno svého bydliště. Anebo ať jimi obšťastňuje své kolegy v ODS. Mohl by se po svých nedávných zkušenostech s právní praxí v ČR také zamyslet nad tím, že obecná neslušnost se dá přeložit jako předsudečná nenávist, extremismus, a to už není daleko od hned několika paragrafů TrZ,“ komentuje Zbořil.

Přísná karanténní opatření se začnou rozvolňovat nejdříve od půlky dubna, pokud se nákaza zastaví. Hranice zůstanou zavřené měsíce, ne-li roky, uvedl Roman Prymula.

„Když srovnáme data z evropských zemí a také se zahraničím, vypadá to docela dobře. Samozřejmě i tyto statistiky jsou přesnými součty nepřesných čísel, ale už s nimi může sociální demografie pracovat. To, že dosud zatím zemřel jeden 95letý pacient, je jistě úspěchem celého českého zdravotnictví, a dokonce i jeho ministra, ačkoli ten se zdá nejrůznějším arivistům být snadným terčem,“ podotýká Zbořil.

Novinář Ondřej Kundra z redakce časopisu Respekt se pustil do exprezidenta Václava Klause, který v rozhovoru pro Lidové noviny kritizuje špatné fungování Evropské unie, které se podle něj nyní ukazuje v celé své kráse. Poukázal, že v této tíživé době se ukazuje „bezvýznamnost Evropské unie“: „Řada lidí je najednou nadšená, že se tak EU odhalila ve své bezcennosti a bezvýznamnosti. Že to snad konečně už všem dojde a bude konec,“ doufá Klaus starší. Kundra apeluje, aby lidé takovým lhářům nevěřili, protože právě EU nám v řešení krize kolem koronaviru bude ještě velmi nápomocná. „Evropská unie pro Česko uvolní na pomoc s dopady koronaviru kolem 25 miliard korun. S rouškami nám leteckým mostem pomohlo NATO. Klaus vás chce táhnout do rusko-čínského marasmu. Počet lhářů a rozbíječů našeho západního, demokratického směřování, jako je Klaus, bude v krizi nepochybně narůstat. Nenechte se oblbnout,“ nabádá Kundra spoluobčany. A co s takovými rozvraceči našeho směřování?

„Také názorům pana Kundry se systematicky vyhýbám. Jen bych ho snad mohl upozornit, že jeho Klaus je Václav Klaus a bývalý prezident ČR a že s panem Kundrou krávy nepásl,“ komentuje politolog.

Mluví se o přesunu centrálního řízení. Vstupujeme do doby věštění

Přicházejí informace o tom, že se Čína už zotavuje z nákazy. Ve Velké Británii i v USA se hlavní vlna nové virové nákazy teprve očekává.

„Ve světě se mluví o přesunu centrálního řízení, nikoli vojensko-politicko-ekonomického vládnutí do Číny, a není to nic jiného než uvažování o budoucím vývoji mezinárodní politiky. Vstupujeme do doby věštění a prorokování budoucího vývoje a možná bude toto uvažování, včetně nejrůznějších spikleneckých teorií, vážnější hrozbou než právě probíhající epidemie,“ říká Zbořil.

Z Ruska se k nám zatím dostávají informace o nízkém počtu nakažených. V sobotu jich údajně bylo 147.

„To je snad příležitost k ještě větším spekulacím než k výskytu epidemie ve Spojených státech nebo v Brazílii. Informací je málo, jejich šiřitelé nedůvěryhodní. Každý, kdo se chce k tomuto problému vyjadřovat, by se měl nejprve podívat na mapu Ruské federace. Nastudovat si administrativní rozdělení, vztahy mezi centrem a periférií, mezi oblastmi a republikami, kraji a také blízkém zahraničí. Potom si vzít mapu fyzickou a najít si nejen města, ale i řeky, hory, věčně zamrzlou půdu, průmyslová a agrární centra atd. Pokud toto zvládneme, chce to přidat ještě data sociálně-demografická a pak teprve začít počítat a doufat, že náš sběr dat alespoň přibližně bude odpovídat skutečnosti. A pak teprve velmi opatrně začít předvídat,“ podotýká Zbořil.

A jaký lze čekat vývoj, co se týká ukrajinské krize nebo sankcí vůči Rusku? „I to je dnes nepředvídatelné. Sice se objevují hojné úvahy a proroctví na toto téma, ale skoro nikomu zatím nelze věřit. Snad jen to, že tento úspěšný PR projekt budou zejména velmocné státy využívat ku svému prospěchu. Ale co a k čemu, to nevíme. Jednu jistotu však máme – taková příležitost jak pohnout žádoucím směrem světovou ekonomikou se, pokud nebude nová série válek, hned tak nenaskytne. Zda toho využijí globalisté nebo 1 % nejbohatších či dobyvatelé, nevíme, ale jistě s tím tak trochu počítají,“ říká politolog.



Prymula naznačil pozitivní scénář, že by se od poloviny dubna mohla začít uvolňovat v ČR opatření. S ohledem na vývoj v ostatních státech, tak zaznívají i názory, že se může vlastně jednat o poslední krok k úplnému vymazání zbytků železné opony a tato situace může přispět ke konci pomyslného dělení na Východ a Západ.

„To je otázka z dnes hojně pěstované lidové geopolitiky. Pro mne vždy byla německá geopolitika, na ni navazující sovětská a později i americká, zvláštní formou agitace ve prospěch expanze. Podobně se kdysi mluvilo o rozšíření EU jako o sovětské nebo ruské expanzi na Západ, jehož součástí by byla transformace Sovětského svazu, která měla vypadat jako jeho zánik. Tyto nápady sice zvyšují hladinu adrenalinu, ale je to jen nevinná zábava.

Máte pravdu, že někdo by se mohl takovým uvažováním potěšit. Ale je to také o moci bezmocných. Už od roku 1945 rozdělení Evropy dobyté ze západu a z východu existovalo a všem hráčům, kteří mohli hrát na ‚Velké šachovnici‘ (Brzezinski), vyhovovalo. Tak proč to měnit? Mohlo by to mimo jiné ohrozit toky peněz, které musí být v neustálém pohybu,“ komentuje politolog.

Chystá se řada ekonomických opatření. Vláda navrhuje různé kompenzace. Hovoří se také o škrtání některých vojenských zakázek. Ale, kde peníze vzít a jak je přerozdělit?

„To se neodvažuji doporučovat. Samozřejmě se hned na prvním místě nabízí ubrat ‚zeleným‘, kteří se zase připravují na válku, která už byla. Proto snad ty výše zmíněné obavy Jense Stoltenberga. Kdybych byl idealista, doporučil bych investice do zásadně reformovaného vzdělávacího systému, jeho racionalizaci, a to od jeho nejnižších úrovní.

Ostatní moje odpovědi by si vyžadovaly, kdybych je dokázal formulovat, alespoň udělení Nobelovy ceny,“ podotýká Zbořil.

Debatuje se o způsobu dovozu zdravotnického materiálu. Sice jde o čínské zboží, ale… An-124 Ruslan je ukrajinské letadlo. Navíc se v médiích připomíná, že takovou možnost máme jen díky NATO, čímž se potvrzuje, že členství v NATO není jen záruka v otázkách bezpečnosti, ale pomůže nám i v době šíření nového koronaviru. Kritizován je ceremoniál a účast členů vlády v době, kdy u nás přistál čínský speciál.

„Pokud vím, letadla do Číny placená českým státem létala po stejných trasách jako letadla jiných evropských států. Přirozeně to muselo mít krytí ze strany NATO, které v tomto prostoru operuje a také chce operovat i za jeho limity. A to ještě nevíme, kdo tomu leteckému mostu velel a kdo byli kmáni. Vztahy NATO–Kyjev snad ušetřily nějakých tisíc nebo dva kilometrů, ale hlavně nám na tato letadla nikdo nestřílel. Bohužel, žijeme v době, kdy i toto musíme považovat za úspěch,“ říká Zbořil.

„Kritika vítacího ceremoniálu je nesmyslná. Byl to diplomatický rituál, který někdo může označit za zahájení projektu hedvábné cesty, ale to patří také do arzenálu lidových politických vypravěčů. Doufám, že mezi kritiky tohoto aktu nebyl pan pražský primátor Hřib. Jeho špatné pověsti to dobré body nepřidalo,“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.



