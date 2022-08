Babiš probouzí své odpůrce. Padlo varování: Prezidentské volby pro něho mohou být nebezpečné

reklama

„Hanba!“ „Estébáku!“ Tak začíná nedávná reportáž ParlamentníchListů.cz o cestě bývalého premiéra Českem v jeho obytňáku. Děj se odehrává na náměstí ve Vodňanech hned při příjezdu obytného vozu. Výkřiky a nadávky doprovázelo houkání a pískání, které doslova rvalo uši. Ačkoliv příznivců bývalého premiéra bylo na místě mnohem víc, odpůrci byli rozhodně mnohonásobně hlasitější. Slyšet byly i jadrné výrazy z obou stran.

„Hovada jsou to! To nemá omluvu. Tohle jsou hovada, to jsou opravdu provokatéři. Tady může člověk něco poslouchat, když dělají takovej bordel?!“ rozčílil se na hlučící skupinu pan František. „Žlutej baron, nažer se svý řepky! Kazíš pole řepkou. Žlutý hnusný pole,“ křičel jeden z odpůrců. A pokračoval: „Babiš neplatí daně! Je to hnusnej oligarcha!“

„Ty jsi fialovej č*rák, ty vole,“ dostalo se mu odpovědi z druhého tábora. Slovní přestřelka mezi Babišovými příznivci a odpůrci v jednu chvíli vyústila až ve strkanici... Podobné výjevy ParlamentníListy.cz popsaly i z jiných míst, i když se tak samozřejmě neděje všude. Někde se objeví jen osamocený muž s koštětem, který si párkrát zapíská, nebo dvě ženy s protibabišovským transparentem. Pomalu se z toho však stává fenomén. O čem svědčí?

Babiš je kontroverzní od začátku své politické kariéry

„Babiš je kontroverzní od začátku své politické kariéry a je kontroverzní i teď. Na jedné straně existují lidé, kteří mu chtějí ukázat, že si pamatují jeho aféry a problémové věci. Na straně druhé tím, že se tyto věci dějí, tak přitahují pozornost. Přitahuje to pozornost nejen na ten konflikt, ale i na Babiše jako takového. Ostatně, co byste chtěli od demonstrace, na které se nic neděje. Daleko lepší je ta, na které se něco děje a je to tam i občas trochu divoké,“ vysvětluje firemní sociolog Vojtěch Bednář.

„Kontroverzní osoby toto chování přitahují, protože pořád je dost těch, kteří mu nemohou zapomenout jeho vlastně dodnes nevyřešené aféry. Na druhé straně mu to ale pomáhá, protože tím pádem je to v médiích, ostatně i v ParlamentníchListech.cz. Díky tomu se o tom hovoří, komentuje a dává to Babišovi tezi, že on je relevantní. Že je to opravdu někdo důležitý, kým je třeba se zaobírat,“ doplnil Bednář.

„Svědčí to podobně jako dříve u Jiřího Paroubka, že Andrej Babiš je velmi štěpící politik, který má na jednu stranu velký tábor skalních příznivců, ale také velkou řadu odpůrců. Ukazuje to také, že pro Andreje Babiše mohou být prezidentské volby, které jsou dvoukolové, z tohoto ohledu poměrně nebezpečné. Trochu mi to připomíná příběh slovenského expremiéra Roberta Fica, který podobným způsobem kandidoval na prezidenta na Slovensku a nakonec to nedopadlo,“ připomněl politolog Petr Sokol.

„To je velice těžké, protože jednak poslanec pracuje v Poslanecké sněmovně, ale také má povinné poslanecké dny, kdy se musí zúčastnit styku s veřejností. A je velice tenká hranice mezi tím, kdy vykonává mandát poslance, a kdy dělá kampaň. U Babiše to vypadá, že neustále dělá kampaň. Je však třeba říci, že to, co dělá on, to znamená, že nemá docházku do Sněmovny ideální, není zdaleka jen jeho nešvar. Je to typické pro celou řadu poslanců. Uvidíme, co to udělá, až skončí parlamentní prázdniny,“ okomentoval Vojtěch Bednář.

„Platí spíše to druhé. U nás je volný mandát. Je na zvoleném politikovi, jak ho bude vykonávat, jestli bude chodit do práce, nebo nebude, jestli se místo práce ve Sněmovně bude věnovat předvolební kampani. On je navíc předsedou vlastní strany, takže je sám sobě šéfem. Politik, který se takto chová, za to nese samozřejmě zodpovědnost před voliči. Uvidíme v dalších volbách, jestli toto bude voličům Andreje Babiše vadit. Očividně to vadí jeho odpůrcům,“ konstatuje Petr Sokol.

Andrej Babiš si kampaní mobilizuje své příznivce, ale i odpůrce

Jaká je efektivita této v uvozovkách koncertní šňůry, jak hodně je přínosná a jaký má vlastně smysl i s ohledem na události, které tato setkání provázejí, a o nichž se pak píše v médiích?

„Obecně platí, že objíždění volebního obvodu, což v prezidentských volbách je celá Česká republika, je určitě správná forma kampaně. Je to součást toho, jak by politici měli svoji kandidaturu vykonávat. S kolika lidmi si potřesete rukou a s kolika se v ní setkáte, to vám ve volební kampani určitě pomáhá. Pokud jste však tak kontroverzní osoba jako je Andrej Babiš, pak se tento efekt do značné míry nuluje těmi odpůrci. Ve výsledku toto povede asi k tomu, že se budou obě tyto skupiny ještě více mobilizovat, čímž se v kampani trochu ztrácí hlavní cíl, kterým je získat co nejvíc hlasů. Andrej Babiš si tou kampaní mobilizuje své příznivce, když objíždí celou republiku, ale v jeho případě to vede i k mobilizaci jeho odpůrců. V tomto je to dvousečné,“ upozorňuje politolog.

„Praotcem tohoto objíždění byl krátce po listopadu 1989 Miroslav Sládek, který jezdil i do malých městeček. Pak na to navázal Miloš Zeman. Ten ale nebyl na počátku své kariéry pro řadu voličů tak kontroverzní jako je dnes Andrej Babiš. Měl sice tehdy taky ostré výroky, byl to ale více souboj pravice a levice, než personalizovaný souboj jako je tomu u Andreje Babiše, kde jde možná více o jeho osobnost, než o politické směřování z hlediska nějaké ideologie. Jízda Zemákem tehdy takovéto kontroverze nevyvolávala. Tam to mělo všechny pozitivní prvky této kampaně. Tady u Babiše sice ten pozitivní přínos také je, ale kvůli té kontroverznosti je zde i hodně mínusů. Nepřinese to Andreji Babišovi tolik, co to přineslo se Zemákem Miloši Zemanovi,“ domnívá se Petr Sokol.

„Má to smysl obrovský. Spočívá v tom, že kontaktní kampaň dělají úplně všichni politici, ale podívejte se na to, že většina z nich ji dělá až těsně před volbami. To je moment, kdy její reálný účinek je poměrně malý a kdy dovede přesvědčit jen velmi málo lidí. Ti, kteří jsou doopravdy úspěšní, pro ně je typické, že vycházejí mezi své voliče nejen chvilku před volbami, ale tímto stylem pracují neustále. Z pohledu voliče Babiš není někdo, kdo sedí v Praze a užívá si tam v parlamentní kantýně řízek za 18,50, ale někdo, kdo doopravdy jede mezi lidi a kdo se tam trvale nachází,“ objasnil Vojtěch Bednář.

„Momentálně to vypadá neefektivně, ale fakticky to je z jeho strany ohromná investice, ze které by se ostatní politici mohli poučit, protože je to jejich obří deficit. Oni si pak stěžují na to, že jim kontaktní kampaň nefunguje, jenomže je to právě tím, že ji dělají kašírovaně a jen chvilku předtím, než nastane okamžik voličského rozhodování. Když se podíváte na jednoho z prvních protagonistů tohoto typu komunikace, který u nás existoval, současný prezident Zeman v devadesátých letech s autobusem Zemák s tím byl velice úspěšný. Jezdil se Zemákem nejen čtrnáct dní před volbami, ale byl na tour velice dlouho. To, co dělá dnes Babiš se svým ‚bydlíkem‘, je takové pokračování či navázání na tento vyzkoušený princip. Babiše můžete, nebo nemusíte mít rádi, můžete, či nemusíte mu vyčítat aféry, které jsou samozřejmě značné, ale když se podíváte, jak to dělá z komunikačního hlediska, tak on to dělá sakra správně,“ uzavřel sociolog Bednář.

