Erik Best a Milion chvilek: Čapí hnízdo? O to nejde. Pravdu hledejte jinde

Zatímco většina analytiků mluvila o neuvěřitelně vysoké účasti, Erik Best přináší poněkud odlišný pohled. „Očekával jsem o něco více účastníků, protože organizátoři prohlásili, že čekají 350 tisíc. V sedm večer pak pan Minář mluvil až o 400 tisících. Když jsem potom četl o 280 tisících, byl jsem trošku překvapený,“ konstatuje úvodem zkušený politický analytik.

Demonstrace, byť takto početné, sice premiéra Babiše k rezignaci nedonutí, přesto podle Besta určitý politický vliv mít mohou. „Třeba v tom, že se mění atmosféra ve společnosti. V tomhle směru je série protestů pro jejich organizátory velice úspěšná,“ má jasno.

„Další věcí je evidentní snaha tlačit na ČSSD, aby revidovala své rozhodnutí účastnit se na vládě. To nemůžeme úplně vyloučit. Vzpomeňme si, jak pan Hamáček před několika týdny v neděli podpořil ministra Staňka a za další dva nebo tři dny ho vyzýval k rezignaci. To byl klíčový moment. Zatím jsme viděli hlasování předsednictva ČSSD o tom, jak se zachovají při středečním hlasování o nedůvěře vládě. Pro podržení kabinetu bylo jen 21 lidí z 41, 10 se zdrželo a 10 hlasovalo pro pád vlády,“ říká pro ParlamentníListy.cz Erik Best.

Boj části sociálních demokratů za konec vlády bude podle jeho mínění pokračovat. „Pan Petříček se na předsednictvu hlasování zdržel (sám přitom sedí ve vládě, pozn. red.), nástupce ministra Staňka pan Šmarda sice vládu prý podporuje, ale říká, že Babiš je jasně ve střetu zájmů. Takže strana je rozpolcená a stále tu bude snaha přesvědčit ČSSD, aby z vlády odešla a Babiš byl donucen se spoléhat na SPD,“ myslí si.

Myslí si Erik Best, že jediná varianta, jak mohou demonstrace hnout s vládou, je tlačit k rozhodnutí ČSSD? „Jednoznačně. Babiš tvrdí, že neodstoupí, a zatím to můžeme brát vážně. Největší pravděpodobnost, jak by vláda mohla padnout, je u sociálních demokratů. Tlak bude vysoký a použil bych výrok pana Zemana, že si nejsem jistý, že to ČSSD vydrží,“ uvádí Erik Best.

S vlastním vysvětlením, proč premiér Babiš zcela vyloučil svou rezignaci, ať se bude dít cokoliv, přišla nedávno analytička serveru Echo24 Lenka Zlámalová. Tvrdí, že veškeré současné snažení předsedy vlády se týká toho, aby nebyl postaven před soud a odsouzen. „Bojuje za zachování vlastní osobní svobody a udělá pro to všechno,“ uvedla nedávno v rozhovoru s Pavlem Štruncem za Info.cz.

Erik Best míní, že co se týče kauzy Čapí hnízdo a dotací zkoumaných ze strany EU, která nedávno do ČR doručila předběžné závěry svých auditů, nebude to tak horké. „Že by za tohle premiér strávil léta a léta ve vězení, tak to podle mě nebude. Pokud by ale využili jeho případného odstoupení či svržení, aby se podívali detailněji na jiné jeho kroky v minulosti, pak je to možné. Vidím to ale tak, že tyto obavy existují u všech,“ říká analytik.

„Je trošku s podivem, že na Babiše nenašli nic jiného. Čapí hnízdo je poměrně malá záležitost, 50 milionů korun není tak moc. Navíc se k tomu sám přihlásil. Divné je, že zatím nepřišlo nic jiného. Ano, byly tu články o únosu vlastního syna, ale to příliš nezabralo,“ zamýšlí se.

Ale zpět ke čtvrtmilionové demonstraci na Letenské pláni. Jak Erik Best hodnotí mediální pokrytí této monstrakce? Co Česká televize, která z některých stran čelila kritice, že tomu věnovala až příliš velkou pozornost?

„Nemyslím si, že můžeme identifikovat všechny ty zájmy, ale už jsem to jednou pojmenoval. Je to institucionální podpora pro svržení Babiše. U každého média je to trošku jinak. Myslím si, že v tomto případě je to skutečně institucionalizované, což je klíčové. Našli důvod, proč považovat demonstrace a pád Babiše za národní zájem. Má to pro ně tak velký význam, že smějí třeba i porušit Kodex ČT, který je jinak právně závazný. Pak si musí najít důvody, jak to obhájit. Nemůže se to dít bez důvodu a nevím, jak by to vysvětlili. Nejspíš by řekli, že pokud je tolik lidí v ulicích, automaticky to znamená, že je veřejný zájem o tom detailně informovat. Tentokrát by šlo o legitimní argument, protože šlo o skutečně velkou akci. V minulosti ale několikrát, když byl demonstrantů podstatně menší počet a přitom měli hodně dlouhé reportáže a byli víceméně jednostranní, byť ne zcela, bylo to na hraně. Nedělní postup ČT se ale dá obhájit,” dodává pro ParlamentníListy.cz Erik Best.

