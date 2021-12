Fialova těžká zkouška. Nechají to na lidech? Velké riziko

reklama

Česká republika má nově jmenovanou vládu Petra Fialy. Co nám toto jmenování v této době prozradilo?

Neprozradilo nám nic moc a je to trochu překvapivé, protože strany někdejší opozice měly osm let na to, aby se chystaly k převzetí vlády, a nakonec jsou i přesto teď skoupé na slovo. Pochopit by se to možná dalo u takových témat, která jsou dynamická a neustále se mění, jako je třeba epidemická situace. Ale tam už nám vláda o sobě něco v předchozích týdnech prozradila, a sice, že její přístup bude nejspíše lehce chaotický, poněkud nedůsledný a každopádně že nebude velká ochota navazovat na opatření, která už přijala Babišova vláda. A to si myslím, že je politická chyba. Anketa Bude válka mezi Ruskem a Ukrajinou? Bude 16% Nebude 80% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 6977 lidí

Je podle vás tedy chyba, nepokračovat v opatřeních proti koronaviru přijatých předchozí vládou?

Ano. Babišův kabinet spoustu opatření přijímal chaoticky, na poslední chvíli nebo dokonce se zpožděním, ale nelze mu vytknout, že by neměl za prioritu ochranu veřejného zdraví a snažil se v každém okamžiku využívat autoritu státu k tomu, aby se tady epidemická situace zlepšila.

Zatímco Fialova vláda, která bude v řadě ohledů vládou stran prosazujících minimální stát, který příliš nezasahuje lidem do životů, tak tato vláda nejspíše i v přístupu k potírání epidemie bude, řekněme, opravdu velmi opatrná a spoustu věcí nechá na nás samotných, na našich individuálních postojích.

Nejsem si úplně jistý, zda jde o věc, kterou tato doba unese, protože je vidět, že ta nákaza se neustále vrací a pokud se například nezavede povinné očkování nebo pokud vláda nebude schopna přijímat legislativní a ekonomické nástroje, aby se s virem vypořádávala, tak nás infekce bude dál a dál těžce zkoušet.

Očekáváte jiný přístup od současné vlády k podpoře malých podnikatelů a živnostníků, kteří ta opatření odnášejí, a za což byla vláda kritizována?

Mě trochu zarazilo, že Fialovi ministři, zejména Stanjura, byli ve svých vyjádřeních už před několika týdny dost zdrženliví ke kompenzacím, které by měly pomáhat malým a středním firmám vypořádat se s epidemickou situací. Určitě podnikatelům nepomůže ani rozpočtové provizorium, do kterého se Česká republika řítí a v němž bude velmi obtížné hledat peníze na jakékoliv kompenzace. Takže jakkoliv by člověk očekával od pravicové vlády, že se na podnikatelský a živnostenský sektor přednostně zaměří, tak mám pocit, že v úvodních krocích vláda drobné a střední podnikatele spíše nepotěší.

Bude zajímavé sledovat, jak se k nim bude stavět v dalších letech i oblastech. Zatím vláda deklaruje, že by přinejmenším v takových oblastech jako je zemědělství nebo průmysl chtěla mnohem více pomáhat těm malým a středním oproti velkým firmám, ale jestli to tak skutečně bude, to si raději ještě počkejme. Anketa Dělá stát dost pro snížení cen energií? Dělá 1% Nedělá 92% Nedělá a ani nemůže 4% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 12449 lidí

Co podle vás ukázal Petr Fiala během dohadů s prezidentem Milošem Zemanem, který nakonec jmenoval ministrem zahraničí piráta Jana Lipavského, i když to nejdřív nechtěl? Spekuluje se, že Zeman chce nechat Lipavského, aby se takzvaně znemožnil sám, nebo mají s premiérem Fialou nějakou dohodu, nebo se Zeman zalekl prohraného soudu… Co si myslíte vy?

Při vyjednávání s prezidentem Zemanem Petr Fiala ukázal svoji trpělivost a zároveň neústupnost. Myslím, že bylo chytré, že vyjednávání sám moc nekomentoval a že se více spoléhat na to, co se mu skutečně podaří s Milošem Zemanem osobně domluvit. V okamžiku, kdy prezident uviděl, že Petr Fiala má ambici být výrazným a silným premiérem, který neustupuje, svým způsobem ho to přesvědčilo nebo nechci říci zlomilo, ale přinejmenším si Fiala tímto získal Zemanův respekt. Miloš Zeman respektuje výrazné a silné politiky, a naopak pohrdá těmi slabými.

Pokud k nějakému obchodu mezi nimi došlo, tak se spíše týkal formování české zahraniční politiky než čehokoliv jiného, protože si nemyslím, že by Petr Fiala nabízel Miloši Zemanovi věci, které jsou z pohledu koaliční vlády nesplnitelné. Ale co mu nabídnout určitě mohl, je například to, že role ministra zahraniční bude upozaděna tak, jak to bylo ve vládě Andreje Babiše a že klíčová zahraničněpolitická rozhodnutí bude dělat premiér po konzultaci s prezidentem. A to mohlo do jisté míry Miloše Zemana uspokojit.

Nová vládní pětikoalice odmítla jednat o zrušení DPH na energie poté, co jejich ceny letí nahoru. Provázela to bouřlivá diskuse ve Sněmovně, v níž hnutí SPD chtělo daň snížit, ale nová vláda řekla, že lidé v nouzi budou moci o peníze požádat. Na to se z opozice zvalo, že vláda nutí lidi o peníze žebrat. Jak moc může toto rozhodnutí uškodit vládě, pokud nějak?

Já nedokážu přesně odhadnout, který recept na řešení té tragické situace některých domácností na pozadí energetické krize je správný. V těch receptech se prostě moc nevyznám. Vím jen, že Babišova vláda se nějaký recept pokusila zformulovat, předložit a ve Sněmovně načíst. To znamená, že její představu známe. Anketa Proč Zeman ustoupil ve věci Lipavského? Je starý a nemocný a nemá chuť se hádat 1% Uvědomil si, že Lipavský je skvělý 1% Fiala mu pohrozil snížením rozpočtu KPR 2% Chce, aby se Lipavský znemožnil sám 84% Je v tom něco víc 12% hlasovalo: 14230 lidí

Od vlády nové víme, že s tou představou Babišova kabinetu nesouhlasí, ale sama ještě tu svoji představu a svůj recept nezformulovala. Dosavadní úvahy, že se bude lidem pomáhat prostřednictvím cílených sociálních dávek, to je představa ještě dost nekonkrétní a neříká, jestli dokáže pomoci všem těm, kterým by pomoci měla. Chování nastupující vlády na pozadí energetické krize vlastně dokresluje její neurčitost, nekonkrétnost, neprůhlednost – a to jsou věci, které bude muset dohnat hned v prvních dnech či týdnech po svém nástupu.

Bývalý premiér Andrej Babiš se tedy dostal do opozice a má kolem sebe dost velký aparát. Jak velkou aktivitu očekáváte z opozice, i když Babiš tvrdí, že se bude snažit být opozicí konstruktivní? Bude vládě házet klacky pod nohy?

Spíše bych použil formulaci, že bude vládě nepřetržitě šlapat na paty, že ho bude mít neustále ve svých zádech a bude muset se ohlížet, co na jejich adresu Babiš říká, a hlavně, jak se vyvíjejí preference hnutí ANO. Babiš má za sebou stále nejsilnější poslanecký klub ve Sněmovně a na rozdíl od koaličních stran mu preference rostou. Takže by sotva bylo od nové vlády moudré, kdyby s hnutím ANO nekomunikovala nebo si ho nevšímala, protože z každé chyby Fialovy vlády bude Babiš a hnutí ANO sílit.

Ostatně si myslím, že právě Andrej Babiš bude tím největším tmelem nové vlády – že strany si budou moc dobře uvědomovat, že kdyby se koalice rozpadla nebo kdyby se měly konat předčasné volby, mohlo by to pro ně špatně dopadnout. Takže mají důvod alespoň za prvé držet pohromadě, a za druhé přicházet s takovými řešeními problémů, které voliče uspokojí, aby se nemuseli poohlížet po Babišově alternativě.

Když se rozhlédnete po řadě nových ministrů čerstvé vlády, víme, že od devadesátých let se nestalo, aby nějaká vláda vydržela v původním složení. Jaký je váš tip, kde nastane první změna na ministerských postech? Ke komu máte nejmenší důvěru jako k ministrovi?

Nejsledovanější budou političtí nováčci, zda dokážou své resorty ustát. Za prvé Jozef Síkela (za STAN) na resortu průmyslu a obchodu, protože neznáme jeho politické postoje a nevíme, jestli mu nevypadne nějaký kostlivec ze skříně jako panu Michalíkovi, který byl nominovaný na stejné ministerstvo předtím. Stejně tak nevíme, jak moc bude zručná ve zvládání světového životního prostřední na celostátní úrovni ministryně Anna Hubáčková (KDU-ČSL). Péči o životní prostředí zná z komunální a krajské úrovně, ale boj za ochranu klimatu na celoevropské bázi a rozměru je přeci jen něco většího a náročnějšího. Také nevíme, jak se bude s akademiky v legislativní radě vlády sžívat nový ministr pro legislativu Michal Šalomoun (za Piráty), který je sice právník, ale se specializací na autorské právo, ne na legislativu. Tedy bude důležité, jak budou zvládat své resorty nováčci.

A za druhé, jak dopadnou koaliční strany v komunálních a senátních volbách příští rok, protože jakékoliv volby bývají často spouštěčem nejrůznějších personálních změn nebo i změn na úrovni celé koalice. Potom pochopitelně nevíme, jaké kauzy některé ministry dostihnou.

Já předpokládám, že ke změnám členů vlády bude docházet zhruba stejně jako u těch předchozích kabinetů. Jen bych si moc přál, aby bylo trochu stabilnějším Ministerstvo zdravotnictví, které zažilo střídání v minulém období ze všech nejvíce. To byla špatná zpráva. Ale to, jak si počíná nový ministr zdravotnictví profesor Vlastimil Válek (TOP 09) a co říká do médií, to ve mně zatím moc velké naděje nevzbuzuje.

Psali jsme: Neznámá žena? Lipavského první moment v úřadu nebyl příjemný. A pak Mynářův „magistr“ Černochová převzala obranu. První věc? Udeřila na zakázky. Modernizace Ať to vysvětlí! Nacher udeřil na Rakušanovy peníze z Kypru. Není se na co vymlouvat Češi, nejezte kapry. Zachráníte planetu. VIDEO od banky, u které možná máte peníze

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.