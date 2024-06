Hůř než za komunistů? Nerudová a „mladí v depresi“: Zbořil nemohl mlčet

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA To nejpokleslejší z dneška. Tak hodnotí politický analytik Zdeněk Zbořil argumentaci Danuše Nerudové, že mladí lidé dnes trpí depresemi kvůli obavám z klimatické krize. On sám srovnává, kdy v životě viděl nejvíce lidí skutečně zkroušených poměry. „Píší mi lidé, kteří hledají cestu, po které se dá uniknout anonymnímu strachu, který vyvolává obavy z neznámého, z toho, co se může stát. Paradoxně v letech minulých režimů, kdy se represe zvětšovaly a prohlubovaly, ale měly konkrétní tvar, barvu a vůni, nezdály se být tak životu nebezpečné,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz.

Pane doktore, na jedné straně USA a další západní země dovolují Ukrajině užívat jimi dodané zbraně k útokům na území Ruské federace, na straně druhé ruský prezident vyzývá, aby si dotyčné státy „uvědomily“, že jsou častokrát malé a hustě zalidněné. Přituhuje nám?

Většina komentářů, které jsem k tomuto nebezpečnému blufování četl, byla většinou předváděním se, kdo je větší, silnější a bezohlednější. Je pravda, že Putinova slova o možnosti zasáhnout zbraněmi hromadného ničení (ZHN) jsou dnes pro nás ještě nepředstavitelné. Ačkoliv víme, že s nimi nemáme „japonskou“ zkušenost, je pro nás obtížně pochopitelná možnost, že aplikace článku 5. smlouvy NATO má svá omezení. Zejména pak daná článkem 1. stejné smlouvy. Nejmilitantnější členské státy Severoatlantické smlouvy předpokládají jednotné dodržení smluvních závazků, ale to je právě jen předpoklad. Když se někdy v dnešní době odvoláváme na historické zkušenosti z doby Mnichova 1938 a 15. března 1939, neměli bychom zapomenout nejen na ministerského předsedu Velké Británie Neville Chamberlaina, ale i celé dnes u nás už nevzpomínané Cliveden set (exkluzivní skupině britských politiků), kteří byli přesvědčeni, že nemá smysl válčit s Hitlerovým Německem „kvůli malé, neznámé zemi ve střední Evropě“. Těmto lidem se do války nechtělo ani po zákeřném útoku německých armád na Polsko o půl roku později a můžeme předpokládat, že by se pomalu rozhodovali i v dnešních dnech.

Kdo nás dnes přesvědčí, že smluvní partneři v NATO nebudou uvažovat podobně? Proč riskovat celosvětový jaderný konflikt, když to může být válka omezená na území, jehož velikost se stanoví dohodou bojujících stran?

Podobně si myslím, že v současné době probíhající „stepní válka“ na Ukrajině mohla vojenské elity na obou stranách poučit o tom, kolik je třeba investovat do zničení několika velkých měst na území dnešní Ruské federace. A také jakou přírodní katastrofu, třeba jen v Evropě, to může způsobit hned v několika evropských zemích. Aniž by proti nim byly použity „klasické“ ZHN. Proto na vaši otázku odpovídám ano, přituhuje, ale nejvíce se obávám dávno dutých hlav a necitelných srdcí politiků na všech stranách potenciálního konfliktu. Ten může dokonce vzniknout i z nedorozumění, ale při intelektuálním potenciálu, který čas od času evropští politici předvádějí na svých setkáních, si myslím, že je to více možné než nemožné.

Donald Trump byl odsouzen za falšování účetních záznamů. Podle průzkumů mu to příliš voličů neodehnalo a naopak mu to některé přihrálo. Čistě filozoficky: Když opoziční kandidát má šanci na vítězství i s cejchem odsouzeného zločince, co to vypovídá o situaci v dané zemi? Takové případy přece již byly.

Typické pro komentátory politické situace ve Spojených státech je, jak říkal český exvyslanec v USA Kmoníček, že věnují až příliš velkou pozornost zahraniční politice jakékoliv administrativy, ať už je pod kontrolou demokratů nebo republikánů. Také dnes počítáme tanky, rakety, letadla, které se potkávají na Ukrajině, ale zapomínáme na to, že ani prezident Zelenskyj není ve Spojených státech tak populární, jak si myslí. A zápolení prezidentských kandidátů o místo v Bílém domě je pro ně atraktivnější, než dění v Kremlu nebo na Náměstí Nebeského klidu. Předpokládám, že pro vítězství v amerických prezidentských volbách se bude „vrtěti psem“ a hrát se bude na tak trochu hollywoodsky scénovaném hřišti. Ten, kdo dokáže voliče přesvědčit, že je hodný pozornosti, vyhraje, i kdyby nebylo jasné, zda je bídák, nebo hrdina. Coca-cola nebo Kolaloka, všichni mají společné mateřské znaménko velikosti stříbrného dolaru.

Zdeněk Zbořil

Někteří odvážní psychoanalytici tvrdí, že voliči se rozhodují nikoliv podle svého rozumu, ale spíše podle pocitu uspokojení v dolní polovině svého těla. Konec konců, známe to i u nás z domova. Antibabišové udělali pro popularitu Andreje a jeho ANO víc, než většina bohatě honorovaných PR mágů.

U nás vrcholí kampaň před eurovolbami. Danuše Nerudová hubuje Filipa Turka, že se směje mladým lidem, kteří mají psychické potíže, a těm, kterým „záleží na planetě“. Že prý ti mladí lidé, kteří dnes mají často deprese, těmito potížemi trpí kvůli tomu, že se bojí klimatické změny. Jak se na takovou argumentaci díváte?

Myslím, že paní Danuše nebyla dobrá volba pro kariéru v české a evropské politice. Ale můj názor není v tomto případě důležitý. Zřejmě okolo ní existuje skupina lidí, kteří si myslí pravý opak a paradoxně mohou mít pravdu. Úroveň politické vzdělanosti je v dnešní době tak ubohá, že je všechno možné. Paní Nerudová mohla být dokonce na Hradě, dnes je hromosvodem pro jakéhokoliv jejího konkurenta. Dokonce i pro kolegy na její alma mater.

Ta vámi zmíněná argumentace je mediálním produktem té nejpokleslejší žurnalistiky hlavního i alternativního proudu. I díky umělé popularitě Grety Thunbergové (vzpomeňme třeba na chování papeže Františka a generálního tajemníka OSN) víme, že mladí lidé, často i malé děti, jsou zneužívány politickou propagandou naprosto bezohledně. Strašení klimatickou změnou trvá už příliš dlouho, aby se z toho i docela rozumný člověk „nezbláznil“. Vyvolalo to už dávno obavy z takových skutečných změn, ale také tyto obavy stejnou mírou znevážilo. Stala se z toho pokleslá ideologie, a proto přitahuje české kandidáty na cestu k bruselským obročím. Slovy Milana Kundery z jeho Nesmrtelnosti – chce to jen nestydět se za svou nevzdělanost, naučit se jen dvě stě slov a neustále je opakovat.

Jednoduše řečeno, je to argumentace, která se míjí posláním celé kampaně, ale vysvětlete to dnes všem těm čekajícím před bruselským osudím.

Zažil jste ve svém životě celé skupiny či dokonce vrstvy lidí, které měly deprese z budoucího vývoje světa? Vy jste zažil 50. léta, 60. léta, normalizaci, následně 90. léta i současnost...

Samozřejmě zažil, jednotlivce i skupiny osob, které měly nejen deprese, ale dokonce chtěly páchat sebevraždu. Zažil jsem to po srpnu 1968, v listopadových dnech 1989 a zažívám to i v dnešních dnech. Píší mi lidé, kteří hledají cestu, po které se dá uniknout anonymnímu strachu, který vyvolává obavy z neznámého, z toho, co se může stát. Paradoxně v letech minulých režimů, kdy se represe zvětšovaly a prohlubovaly, ale měly konkrétní tvar, barvu a vůni, nezdály se být tak životu nebezpečné.

Odborníci tvrdí, že největším nebezpečím pro duševní a fyzické zdraví je stres, neboli napětí, zátěž organismu, tlak, jehož příčiny jsou vnější i vnitřní. A ty nejhorší jsou ty, které si člověk vytváří sám, bez kontaktu s blízkými. Skoro ve všech obdobích, které jste mi svou otázkou připomněl, to bylo stejné. Jen lidé si někdy pomáhali pivem, alkoholem. Dnes tedy drogami, které mají devastující účinek, snad větší, než všechno to, co bylo vyzkoušeno před tisíciletími.

Mimochodem, nebudu se ptát přímo na deprese, ale kdy, respektive ve které zmíněné periodě jste měl nejlepší a nejhorší pocit z toho, co se v této zemi či ve světě vůbec děje?

To je opravdu zvláštní. Když jste mi tu svou otázku položil, přemýšlel jsem o tom. Na tomto místě bych téměř bez velkého uvažování řekl, že to je dnes. Ale není to tak jednoduché. Byl jsem na FF UK velmi blízko událostem spojenými se sebeupálením Jana Palacha, ale přesto mnou otřáslo vraždění studentů v budově, ve které jsem šest let studoval a po roce 1989 ještě patnáct let přednášel. Samozřejmě, i smrt Jana Palacha jsem já a všichni moji kolegové chápali v širším kontextu, ale dnes se mne ty nedávné události dotýkají s větší mírou beznaděje než tehdy. A opět paradoxně, ty události, které jejich političtí aktéři považují za světodějné, a sami sebe za jejich hybatele, mne vůbec nezajímají. Pokus o vraždu Roberta Fica, anebo dokonce i politické vraždy jednotlivců někde daleko od nás, se mi zdají blíž, než v plovoucím prostoru se vznášející perverzní sny světových politiků.

Kliničtí odborníci opravdu zaznamenávají raketový nárůst psychických onemocnění mladých lidí. Objevuje se nám tu zcela vážně voličská skupina: Mladý deprivant? Či „mladý psychicky deprivovaný volič“? Vznikne politické hnutí „Mladí deprivanti“?

Od doby, kdy profesor František Koukolík s Janou Drtilovou vydali svou Vzpouru deprivantů (1996), myslel jsem si, že už se alespoň někteří politici a političky nad sebou zamyslí. Byl jsem naivní a ačkoliv jsem dával tuto práci do širšího sylabu studentů politologie, žasnu, jak mnozí z nich, o kterých vím, že ji třeba jen trochu prostudovali, zůstali její moudrostí nepoučeni. A nepoučení snad i zemřou. Deprivanti z roku 1996 jsou tu stále a mám subjektivní dojem, že jich přibývá.

Politologové, na rozdíl od politiků, mají nevýhodu, že pokud zvolí nějaké slovo, o kterém si myslí, že je vědeckým pojmem, musí jej nejen vyslovit a zapsat, ale podrobit ho zkoumání a ověřování a doložit jeho vývoj, historii. Proto sice můžeme použít slovní spojení „mladý deprivant“ a „Hnutí mladí deprivanti“, ale opatrně bych jej prezentoval v dnešním světě, kde se politika odehrává jen ve sloganech. Některých dokonce velmi vulgárních. Ale napadá mne, že by heslo Mladí deprivanti se na „prapory před řadami“, hodilo docela dobře. Jen se obávám, aby s ním někdo zase nechtěl jít na barikády.

Když jsme se dotkli těch voleb, které proběhnou už o příštím víkendu. Jaký výsledek čekáte u nás v ČR? A jaký posun očekáváte v celé Evropě?

Protože nevím, kdo bude sčítat hlasy u nás, stejně jako v celé Evropě, zůstávám věrný historické zkušenosti, že volby nerozhodují voliči, ale ti, co sčítají hlasy. Na ty nemohu dohlédnout, a tak budu volit jen kvůli svému svědomí. Myslím si, že to nejmenší, co může člověk udělat pro naši „řízenou demokracii“, je jít volit a nepřemýšlet o tom, jak se ti zvolení budou po volbách chovat. Zkušenost s bojovnými kandidáty z Hnutí ANO 2011 nám říká, že jejich entuziasmus se po volbách rychle mění, jak říkali naši předkové, z nadšení pro ideje, v nadšení pro statky hmotné.

Možná, že se v některých evropských státech objeví noví lidé, a že někteří zůstanou věrni idejím, které jim byly svaté během týdnů slibování. Ale že by se změnila velikost a struktura evropské byrokracie je vlastně nemožné. Rád k tomu cituji malajské přísloví – Je cukr, jsou mravenci.

