Idiot, idiot, pořád na ČT. Má mozek? Kauza „Jakl s ohonem“ neztrácí rychlost

Kritika směrem k Igoru Lukešovi se strhla především kvůli napadání fyzického vzhledu oponenta a jeho označení za lháře. Politologa Lukáše Jelínka tak expresivní způsob reakce zarazil: „Nevím, zda to byla z jeho strany póza, nebo se nechal vyvést z formátu, takříkajíc vytočit, ale nálepkovat protistranu označením lháře není vhodné v žádné debatě, ani kdybychom se v debatě se skutečným lhářem potkali. Nepřišlo mi důstojné argumentovat zjevem, vzezřením Ladislava Jakla, protože to je úplně mimo téma.“

Štěpánek: Máš-li dlouhý vlas, nechoď mezi nás

Vyjádření k celému incidentu vydal také Institut Václava Klause: „Ladislav Jakl, který deset let zastával funkci ředitele Politického odboru Kanceláře prezidenta republiky, býval poslancem a novinářem Lidových novin, nemá podle pokrokářů právo hovořit o americké politice. Bez jakýchkoliv argumentů je nenávistně urážen, nazýván lhářem a umlčován. A to jenom proto, že se odvážil zastat se současného amerického prezidenta. Tak daleko jsme se dostali za necelých třicet let od pádu komunismu,“ uvádí IVK ve svém stanovisku. Dále připomněl, že nástup totality má vždy podobné rysy – potlačování svobody slova, umlčování nepohodlných názorů, snaha o perzekuci jejich nositelů, cenzura, názorový monopol a manipulace veřejností. IVK rovněž varoval, že boj o svobodu slova začal a demokracie je ve vážném ohrožení. Hudebník a spisovatel Petr Štěpánek byl ostřejší: „Nic nového pod sluncem. Vzpomínáte? Máš-li dlouhý vlas, nechoď mezi nás. To už jsme tu měli. Z čehož vyplývá, že Lukeš je stejného rodu, jako byli komunisté v minulém režimu. On je idiot. Regulérní idiot, a proto si ho tak často zvou do České televize. A mají tam celý takový vějíř podobných týpků,“ řekl Štěpánek s tím, že lze libovolně doplňovat další jména.

Štěpánek i Jelínek se shodují, že setkání různých názorů ve veřejnoprávní televizi je v pořádku a je dobře, že dostalo v České televizi prostor. „Média veřejné služby tímto příkladem ukázala, že dávají prostor různým stranám, byť se to názorovým oponentům nemusí líbit, a tím plní svoji roli. Když se podívám na zbytek mediálního trhu, člověk si dokáže přečíst rozdílné komentáře o americké politice či rusko-amerických vztazích a je to správně,“ uvedl politolog Jelínek s tím, že odborníci k tématu se ne vždy dají snadno najít, obzvláště v letních měsících.

Politolog: V České televizi musí zaznívat alternativní názory

Podle Jelínka je důležité, aby v takových debatních formátech, jako jsou Události, komentáře, zaznívaly alternativní názory. „Aby zaznívaly názory pro a proti. Zatímco třeba v Událostech, což je zpravodajský formát, by si Česká televize měla dát záležet na tom, aby přinášela informace pokud možno ověřené a objektivní, tak v případě Událostí, komentářů může dát prostor jiným úhlům pohledu. Už jen proto, že takové kategorie jako pravda, lež, dobro a zlo se nikdy neobejdou bez druhého pólu. Je třeba mezi nimi hledat obsah, a proto je potřebné, aby zaznívaly v České televizi názory, které skupinu občanů nadzvednou ze židlí.“

Petr Štěpánek se domnívá, že se v České televizi někdo chytil za hlavu: „Abychom byli k České televizi spravedliví, je to čistě můj subjektivní pocit, ale mám pocit, že se tam někdo přeci jenom chytil za hlavu a že ta totální jednostrannost České televize je nyní o něco menší, než byla třeba před rokem. Ale nic to nemění na tom, že to stále není vyvážené zpravodajství a publicistika. Oni jsou stále v závěsu té příšerné liberální demokracie, která se zvrhla v eurobolševismus, nebo jak to pojmenovat.“ Spolu s politologem se navíc shodl, že hodnotit u některých témat, co je lež a co je pravda, je obtížné. Jelínek označil mezinárodní vztahy za kolbiště, kde se často absolutní pravdu nedozvíme nikdy a od nikoho.

Jakl má Klausovu školu

„V tom případě se otevírá prostor po nejrůznější spekulace a interpretace. Jakl je člověk, který vždy chodí s nejrůznějšími spekulacemi a interpretacemi, ať už v zahraniční, či domácí tématice, a umí šikovně šermovat. Zkrátka má dobrou Klausovu školu, na to jsme v České republice zvyklí a možná by to ani jiného jeho spoludebatéra ve studiu nepřekvapilo tolik jako Lukeše, který žije ve Spojených státech a je zvyklý na jiný styl, jinou úroveň a jinou kulturu politického dialogu, co se týká té obsahové stránky,“ vysvětlil politolog.

Ladislav Jakl během zmíněné diskuze prohlásil, že svět není nedělní škola a že Američané jsou schopni skácet sto režimů po celém světě za posledních několik desítek let a instalovat vlády. Podle Štěpánka je to pravda. „Každý člověk, který má v hlavě mozek, musí uznat, že na tom, co Jakl řekl, něco je. Ba dokonce, že je to celé pravda. Po těch měsících, co je Trump ve funkci, je zcela jasné, jaký je jeho způsob dělání politiky. On napřed udělá šokující prohlášení, čímž na sebe upozorní, všechny postaví před šílená očekávání a jeho vlastní výkon pak není tak razantní,“ tvrdil Štěpánek. Pak prý přichází Trumpova vstřícnější tvář. Odpovídá to prý jeho způsobu dělání politiky, který souvisí s jeho podnikáním. „Nebo to pojmenujeme jako česká média, že něco jiného říká na začátku a něco jiného udělá. Správný výklad je ten první, je to jeho způsob dělání politiky, nikoliv rozpory. Média postupují druhým způsobem. Nehodnotí jeho úspěšnost,“ uzavřel Štěpánek.

Lukáš Jelínek naopak tvrdí, že Donald Trump se stal symbolem nepředvídatelné politiky, politiky povrchní, kde jeden den říká A a druhý den B, možná i C. „Mění svoje názory velmi rychle a hezká ukázka toho je, když Trump v Helsinkách hovořil o tom, že Rusko nemělo důvod do amerických voleb zasahovat, a pak se opravil, že chtěl říci: Mělo. Ukazuje, jaké chování mu přinese body, záleží mu nejvíce na vnitropolitickém americkém prostředí a své výroky tomu přizpůsobuje.“ To, že tento přístup hájí zrovna Ladislav Jakl, Jelínka prý až tolik nepřekvapuje. Svým způsobem prostředí okolo Václava Klause budí dojem, že jsou průkopníci politického chování v České republice.

autor: Zuzana Koulová