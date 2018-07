Jan Schneider: Merkelová? Zkoušejí na nás věci, které by ani na zvířatech nezkoušeli. Masová migrace jako zbraň

Evropští lídři po summitu z konce minulého týdne nešetří oslavnými projevy, že migrace je konečně vyřešena a summit byl úspěšný. Opravdu byl úspěšný? Uvede někdo dohody do praxe? Kupříkladu nepropustnost unijní hranice atd.

Ozývají se i střízlivější hlasy, které jsou důležitější než ta sebechvála. Manželka mě dnes upozornila na dávný výrok Karla Kryla, že politikům není co důvěřovat, politiky je třeba kontrolovat.

Fotogalerie: - Dusná návštěva Merkelové

Anketa Komu teď budete fandit na mistrovství světa ve fotbale? Chorvatsku 28% Francii 3% Belgii 6% Anglii 4% Nikomu 59% hlasovalo: 1089 lidí

Jenomže věci se dějí příliš rychle – přesně podle scénáře „šokové doktríny“, tak výmluvně popsané Naomi Kleinovou. Jen za tu dobu, než tu její knihu přečtete, se už zase odehraje mnoho dalších věcí, které prostě nemáte šanci ani zaznamenat, natož na ně reagovat. Na tom je celá ta šoková doktrina založena. Na eliminování občanské kontroly politiků! Politici občany zavalí informacemi („na které přece mají občané nárok!“), které ale prostě v tom množství a žvanivosti nemohou pojmout, natož zpracovat a pochopit, o reakci na ně už ani nemluvě. Aparát a kapacitu na to ale mají opoziční politické strany, které by měly plnit tu strašně důležitou kontrolní funkci. Jenomže opoziční politici si taky hrají jen své hry a jediným problémem pro ně je zřejmě „za kolik“?

Ale zpět k otázce – žádná hranice není hermetická, a to ani ta severokorejská, to je dobré si uvědomit. Rozhodně by však schengenská hranice měla být méně propustná, a to dost zásadně.

Praktickou realizaci tohoto úkolu ale nemůžeme dát na hrb nějaké europolicii, protože se nedostaneme ani přes otázku komunikačního jazyka. Navrhuji inspirovat se historií, konkrétně Chody, protože dobrá pohraniční policie je odkázána na spolupráci s místním obyvatelstvem, s nímž cizí policista těžko naváže ten klíčový vztah důvěry. Státy jižní Evropy by se měly specializovat na likvidaci organizovaného převaděčství, ať už se zaštiťuje jakýmikoliv důvody. O humanitu může jít v jednotlivých případech. Ve velkém měřítku jde vždy o velké peníze.

Migrační krize podle některých analytiků už téměř odezněla a žádné zástupy migrantů do Evropy neproudí. Podle situace ve Středozemním moři to tak ne úplně vypadá. Jak to je? Máme nejhorší za sebou a nyní jde o pouhé dozvuky v podobě pár lodí?

Myslím, že jde o přechodnou fázi, kdy skutečně může být migrace tlumenější, ale v pozadí probíhá přeskupování sil a prostředků. Převaděčský byznys byl vždy lukrativní, ale postupem doby se stal zlatým dolem, příliš výhodným, než aby toho ony zločinecké organizace zanechaly. Nemyslím si, že jde o nějaké dalekosáhlé zločinné spolčení kvůli zničení civilizace a podobně. Jde „jen“ o organizovaný zločin, v němž ale prorůstá převaděčství s obchodem s lidmi, drogami, zbraněmi, farmaprodukty. Sledujte stopu peněz! Prostá vysvětlení bývají pravdě blíže.

Fotogalerie: - Merkelová v Bavorsku

Proto bych se přimlouval i za prostá řešení, která bývají účinná. Chce-li EU uchovat schengenský prostor, ať dá prostředky na personální posílení ochrany hranic (místními policisty té které země). Kvůli informační podpoře ať zapojí zpravodajsky pracující kriminální útvary z celé EU, protože jde o organizovaný zločin spojený s korupcí na velmi vysokých místech.

Na nás pak je sledovat europoslance, dát jim důrazně na vědomí, co chceme: nejprve podrobné reference o jejich činnosti. Uvítal bych stručný monitor činnosti institucí EU, takový, abych z toho něco pochopil, ale nemusel u toho trávit hodiny.

V létě 2015 začala ve velkém vrcholit migrační krize. Do Evropy se valily statisíce lidí z Blízkého východu i Afriky. Kam jsme se za ty tři roky posunuli? Jak si vysvětlit, že EU za tu dobu nebyla schopna najít a hlavně realizovat nutné řešení, které by problém zcela zastavilo?

EU je v současnosti jen holátko pubertální, samá ruka, samá noha, pohyby má nekoordinované a emoce nezvládané. Možná proto dostane i pár přes papulu. Když ji to nezničí, tak ji to posílí. Musí ovšem především začít přemýšlet o tom, proč se vlastně vůbec narodila.

Přitom jako projekt proti světové dominanci dolaru, která zajišťuje vykořisťování celého světa, je euro instrumentem hodným podpory! Kdoví, zda někteří z těch, jež tak bojovně kritizují euro, nejsou placeni v dolarech? Rozhodně bych si přál, aby lidé začali přemýšlet také v těchto intencích. Nejenom v nich, ale také v nich.

Státy jako Německo, Francie, Řecko a problém s migrací extrémně sužoval, ale Česku se vlastně vše vyhnulo. Přesto politici téma migrace a hrozby z toho plynoucí používali a používají. Neplašíme zbytečně?

Plašanství je vždy zbytečné a škodlivé. Na BIS jsme měli kdysi prima sekretářku, která v podobných situacích říkávala „nejhorší smrt je z úleku“.

Neustále varuji před manipulací se strachem, což je podle mého soudu největší anticivilizační hrozba. Není důstojné být manipulován, proto se paradoxně musíme mít na pozoru zejména před těmi, kteří říkají nám příjemné věci!! Protože vůči těm, jež prezentují nám protivné názory, jsme ostražití automaticky.

Plašit se, to znamená aktivizovat obranné mechanismy zbytečně. Nejenže tyto síly budou jednou chybět, ale zvyšujeme i práh ostražitosti. Opakované zbytečné poplachy společnost vyčerpávají a otupují, takže pak může přijít katastrofa téměř nepozorovaně.

Musíme pěstovat schopnost oddělovat důležité od toho, co prostě musíme vydržet, nejsme přece padavky. A zpřesňovat obranné činnosti při ohrožení. Neplýtvat jimi. A koukat zeširoka a nenechat se omezovat.

Migrace se našeho území již dotýká, ale jinak. Migranti totiž dostanou třeba v Německu podporu, která je na německé poměry přiměřená – ale když s těmi penězi přijdou žít sem (a pro podporu si budou jezdit do Německa), tak tady budou mít za stejné peníze více muziky! A jestli si to rozpovídají mezi sebou, může nastat v rámci schengenského prostoru přeliv migrantů z Německa k nám. Prý už takové oblasti u nás existují a my nemáme nástroje, jak tomu zabránit, protože lidé obchodující nemovitostmi znají jen zisk.

Před lety Česko narazilo dokonce i se snahou přijímat křesťanské uprchlíky, o kterých se mluvilo, že se snadno integrují. Dopadlo to tak, že nechtěli žít v „přemalovaném kravíně“, a utekli do Německa…

Vzpomínám si. Ano, žili by tu prostě, což by ocenili, kdyby se jim doma dělo něco opravdu hrozného. Takto ale jejich očekávání nebyla splněna a oni táhli dál. Nicméně šlo o statisticky nevýznamnou skupinu, kdovíjak vybranou, kdovíco jim bylo slíbeno a bůh suď, co všechno o tom ještě nevíme. Stalo se, ale nevyvozoval bych z toho dalekosáhlé závěry.

Europoslanec Tomáš Zdechovský poukazuje na spolupráci neziskovek a pašeráků, kteří de facto pospolu vozí migranty do Evropy. Podle Zdechovského téma migrace natolik štěpí členské státy Unie, že by se kvůli tomu mohla EU rozpadnout. Sdílíte tuto obavu?

Je dobré, že jsou dávány na stůl informace, které mají reálné jádro – myslím tím, že jsou získány nikoliv politiky, ale profesionály, a jimi též analyzovány. Nemyslím si, že na základě těchto informací mohou státy jako celek zaujmout stanovisko tak odlišné, které by je odštěpovalo od ostatních – přestože reprezentanti oněch států se tak mohou tvářit. Ale ani ti, statisticky viděno, nemohou být úplně všichni blbí a/nebo zaprodaní.

Mám dobrý pocit z toho, dostane-li EU „nůž na krk“, tedy bude-li nucena řešit skutečný problém na základě skutečných argumentů. Tedy nikoliv problém hystericky zveličený, nebo naopak arogantně marginalizovaný. Jsem si ovšem jist, že migrační krizi nelze zvládnout jinak než v rámci EU. Budou-li státy postupovat samostatně – a tudíž rozdílně – brzy se do sebe zakousnou a bude konec nejen EU, ale i Evropy.

Situace se vyvíjí v Německu, kde nedávno vypukl obří skandál sahající až k samotné kancléřce. Nyní vše utichá a Merkelová to opět ustála. Ustojí to i dále? Čemu připisujete, že Merkelová stále vlastně stojí v čele Evropy, přestože to byla ona, kdo migranty pozval, a znásobil tak celou krizi?

„Paní Mrkalová“ je pro mne záhada. Rozhodně musí být mimořádně schopná, ale v čem ty její schopnosti spočívají? Jenom v dokonalém ovládání technologie moci?

Ten skandál se týkal utajených jednání, jak zvládnout migraci (pokud tedy máme na mysli stejný „skandál“). A jejich obsah byl v pozoruhodném rozporu s tím, co bylo oficiálně slyšet z německého kancléřství! Takže je vidět, že ona ví své... Co je ale za tím počátkem migrační krize?

V tomto případě, jakkoliv to vypadá slabomyslně, nelze vyloučit, že paní Mrkalová podlehla tlaku technokratů, o jejichž sociální inteligenci hanba mluvit. Zkoušejí na lidech postupy, které by měli nejprve vyzkoušet v zoologické zahradě (a ochranáři by je hnali svinským krokem!). Možná si tedy skutečně mysleli, že hromadným vpuštěním migrantů vyřeší důchody. Nepíše se mi o tom snadno, kroutí se mi přitom v pěst i prsty u nohou, ale na světě je možné leccos.

A ještě něco – nezapomeňte, že Německo již téměř tři čtvrtiny století „hostí“ cizí vojska a ta mají oči a uši úplně všude, a ještě si to nechávají od těch místních odsouhlasit... Takže je otázka, nakolik německá kancléřka může dělat skutečně německou politiku?! Připomíná mi to v hrubých rysech brežněvovský princip omezené suverenity.

Bavorsko zpřísňuje ostrahu hranice. Má dojít k zapojení dronů, termokamer, skenů na otisky prstů atd. Do toho hrozí, že Němci začnou vracet migranty do zemí, odkud k nim přišli. Hrozí v tomto smyslu Česku nějaké riziko, jak varují někteří politici?

To je začarovaný kruh. Vůči Německu máme výhodu, že Němci by museli nejprve dokázat, že ti migranti skutečně přišli přes naše území. V podobně prekérní situaci jako Německo ale budeme zase my vůči zemím, odkud zase k nám přišli migranti. Je to hrozně složité dokazování, ale když si člověk představí obě role, je to i pochopitelné. Uvidíme, jaká je inteligence EU, jak se k problému postaví, aby ho civilizovaně vyřešila.

Že Němci myslí změnu své politiky vážně, může ukazovat i dohoda Merkelové s ministrem vnitra Seehoferem. Dohodli se na tomto: 1. Na státní hranici Německa s Rakouskem vznikne nový hraniční režim, který zajistí, že zabráníme migrantům, jejichž azylový proces je v kompetenci jiné členské země EU, aby vstoupili na území Německa. 2. Budou zřízena tranzitní centra. Odsud by měli být žadatelé o azyl odesláni přímo do odpovědných zemí. Takový postup by ale neměl být uskutečňován bez shody s těmito zeměmi, nýbrž na základě administrativních dohod. 3. V případech, kdy takové dohody nebudou uskutečnitelné, budou migranti také odmítnuti – na základě dohody s Rakouskem. Jak to máme chápat s ohledem na to, že třeba země V4 takové migranty nebudou chtít přijímat?

To jsou zřejmě dva odlišné režimy. Uvnitř schengenského prostoru by měla fungovat podobná ujednání jako mezi Německem a Rakouskem. Jelikož to jsou reciproční ujednání, tak nějaké štengrování zemí V4 by nemělo přicházet v úvahu.

Pokud jde o vracení migrantů ven ze schengenského prostoru, je téměř vždy problém určit domovskou zemi migranta a tu pak přesvědčit k jeho zpětnému přijetí. Způsoby tu ale jsou, od doporučeníhodných, ale málo účinných až po ty účinnější.

Anketa S odstupem času: Je dobře, že byla zavedena Elektronická evidence tržeb (EET)? Ano 80% Ne 20% hlasovalo: 8179 lidí

Jedna evropská země měla problém s africkými uprchlíky, kteří se začali vyloďovat na jejím území. Jejich panovník se k nim neznal a odmítal o jejich návratu mluvit. Pak měl návštěvu, která se ho diskrétně otázala, jak by se asi zachovali jeho poddaní, kdyby se dozvěděli o jeho kontech v zahraničí? A panovník se najednou rozpomněl, že to budou bezpochyby jeho lidé, které má rád a na nichž mu záleží, a že je tudíž bez problémů přijme zpět. A bylo.

Italský ministr vnitra Salvini rovněž řekl, že Itálie migranty, které by Německo mohlo chtít vracet, nebude přijímat. Mimochodem, Matteo Salvini je poslední dobou novou evropskou hvězdou, ať už v tom či onom smyslu. Důsledně odmítá v italských přístavech přijímat lodě plné migrantů, čelí kritice, že je to nehumánní, že ti lidé mohou na lodích i zahynout. Nepřepískl to Salvini?

Kdyby udělal jen toto, bylo by to špatně. Když se však postará o to, aby se ti lidé nedostávali do takové situace, bude to přiměřené a konzistentní. Společenská paměť Italů by se měla vyrovnat s faktem, že se právě i Italové podíleli na roztřískání Libye, která po dlouhé časy migraci zadržovala a propouštěla jen čurůčky, které se v Itálii daly zvládnout. Měli by si Italové vzít poučení z historie, aby se příště nenechali přemluvit do válečných avantýr, jejichž neblahé důsledky se jako bumerang vracejí v podobě migračních vln. Migrace již mnohokrát byla dokonce použita jako zbraň. Píše o tom prof. Greenhillová – jsem zvědav, kdo tu knížku (Migrace jako zbraň) přeloží do češtiny!

Dá se vůbec objektivně posoudit a říci, jak to ve Středozemním moři vypadá? Jak velký pohyb lodí pašujících migranty z Afriky lze zaznamenat? Některé zprávy působí tak, že de facto je to takový větší přívoz, lodě neziskovek, které jezdí tam a zpět, křižují Středozemní moře, vyloží migranty v EU a jedou zpět pro další. Přeháním to?

O námořní dopravě mají nejlepší přehled Spojené státy, protože disponují nejlepší technikou a sítí satelitů a zkušeným personálem. Jenomže když nechtějí vidět vznik Islámského státu, shlukování desetitisíců lidí, tak prostě nic nevidí. Takže ano, musím upřesnit svou větu o tom, že si nemyslím, že by za tou migrací byl plán útoku na Evropu. Nikoliv ze strany těch migrantů. Špatný úmysl odhaduji na straně těch, kteří migraci způsobili (válkami) nebo ji eskalují (propagací dostupnosti evropského blahobytu) anebo ji usnadňují či nebrání (destabilizací přechodových států). Migranti jsou „jenom“ nástroj, zbraň.

Může to znít jako naivní a neznalá otázka, nicméně jak je možné, že tahle praxe tady už roky funguje? Všechny ty organizované transporty migrantů do EU běží jako dobře promazaný stroj a nikdo to nezastavuje. Z jedné strany tu evropští lídři nonstop mluví o nutnosti dohody, o zastavení migrace a z druhé strany pak obviňují Itálii, že nechce lodě přijmout. Jak tomu máme rozumět?

Ony fungují i mnohem horší věci, nejenom nelegální migrace. Časovanou bombou je odpadové hospodářství a s ním spojená kriminalita. Mimochodem – i to je jeden z důvodů migrace, ti lidé nechtějí žít v zemích, kam bohatý sever vyváží jedovatý odpad, který samozřejmě oficiálně bezpečně zlikvidoval, což je nákladné, a tudíž i dotované – ale když se to vysype někde v Africe, dá se na tom vydělat mnohem víc. Celé roky to běží, například v Itálii. Proč to vozit až do Afriky, když se dají koupit či pronajmout stará důlní díla a tam to všechno nasypat... A přitom se vedou sladké řečičky o životním prostředí a o podchodech pod dálnicemi pro broučky a žabičky. S migrací je to podobně. Žádné jiné vysvětlení mě nenapadá. Absolutní neodpovědnost.

Co výhled do budoucna? Přestěhuje se Afrika do Evropy a my, původní obyvatelé, zmizíme? Nebo se naučíme žít pospolu? Jak to s naším kontinentem může dopadnout?

Když budeme Afričanům prodávat mobilní telefony a satelity a ukazovat jim, jak krásně si tu nejenom někteří, ale doslova všichni v Evropě žijeme, protože si všichni můžeme koupit ty báječné věci z reklam a nemáme jinou starost, než se nevázat a odvázat, no – pak se nemůžeme divit tomu návalu z jihu. Nota bene, když jim tam ještě prodáváme zbraně, aby se jim tam lépe válčilo.

Takže zpátky do dob, kdy jsme jim tam neposílali peníze, ale výrobní komplexy, potravinářské a související průmyslové, a zajistili jsme odběr jejich produkce. Což znamená taky si trochu utrhnout od huby, ale kontrolovaně a sami – a nečekat, až ti lační lidé z jihu přijdou participovat na tom propagovaném blahobytu. Prostě postarat se o to, aby se tam dalo lépe žít, aby se zmírnily ty migrační tlaky ve zdrojových zemích.

Potom musíme odhalit a vyvodit důsledky proti těm, kteří rozbili a rozbíjejí ty státy, přes něž migranti jdou do Evropy. Pojmenovat konkrétní politiky britské, americké, německé, francouzské, italské a další, kteří se na tom podíleli. Důsledkem jejich činnosti je bezpečnostní ohrožení Evropy, a na to jsou paragrafy.

No a s tím zbytkem, co sem bude přicházet po malých množstvích jako celá ta léta předtím, pak není problém se sžít. Dobře hrají fotbal a rádi reprezentují své nové vlasti, jsou dobří v kultuře, kulinářství a podobně. To není problém.

Problém je velké množství – což vlastně platí u čehokoliv, když se překročí rozumná míra. Ať jde na jednu stranu o jídlo a na druhou o diety a půsty, nebo o pití či abstinenci, sex či puritánství, sportování a nesportování, sprosté mluvení či politickou korektnost, žvanění či mlčení, krátké odpovědi či dlouhé litanie (už budu končit!). S migrací je to stejné. Hermeticky uzavřená společnost degeneruje, třeba pocity výlučnosti, ale i tak škaredými babami, že se prostě přestává reprodukovat. Společnost vystavená masové migraci degeneruje též – ať už příklonem ke xenofobii, rasismu, či zbrutálněním násilnými zásahy proti migrantům. To jsou všechno podmínky pro doutnání neonacismu. Takže všeho s mírou.

autor: Radim Panenka