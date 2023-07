Jste nevolníci. A mlčíte. Zbořil k rušení peněz a budoucnu

reklama

„Podle českých médií se zdálo, že na Ukrajině se každý den postupuje o nějaký kilometr někam, drony něco sestřelují a jsou sestřelovány, lidských obětí je pomalu už tolik jako na amerických školách,“ uvedl na začátek dnešního Rozjezdu politolog Zdeněk Zbořil. „Ruská armáda a její nájemné oddíly jsou soustavně ničeny, prezident Ruské federace je na infarkt nebo snad vůbec neexistuje, Ukrajina potřebuje stále více zbraní, ČLR expanduje v protisměru k NATO a u nás doma se všichni radujeme, jak se naší vládě daří plnit svůj volební program. A když se nedaří, tak ho umíme upravit, aby se zadařilo,“ dodal.



Zbořil komentuje i to, že někteří přijali porážku bez boje. „Jen několik defétistů si myslí, že tím je někdo vinen, ale málokdo řekne nahlas, kdo to je. Skoro by se proto dalo tvrdit, že se v minulém týdnu nic pozoruhodného nestalo, a že se to teprve stane, až autokrati z Evropské unie a z Evropské komise přijdou na to, že jsou nedotknutelní, snadno korumpovatelní a použitelní k čemukoliv. Dokonce už je na čase, aby tam někde za vodou v rákosí vyměnili svůj slovník a přestali otravovat s demokracií, lidskými právy, svobodou slova a podobným nepraktickým slovíčkařením. A pak teprve uvidíme, jaké velké věci se budou dít,“ konstatoval.

Původní plány se mění, plánované prázdniny taky

Sněmovna se sejde ve středu, byť podle původního plánu jednání dolní komory měly od pondělí začít takzvané parlamentní prázdniny. „Snad je to jen důsledek obstrukcí, které jsou už téměř neodhadnutelné. Kdy a jak dlouho budou trvat, kdy si půjdou všechny unavené poslankyně a poslanci po své úmorné práci odpočinout, nevědí snad ještě ani oni sami. Původní plány se mění, plánované prázdniny také, a to ještě ani nevíme, co to vlastně je. Služba občanům, které tito unavení zastupují, nebo svévole, které už málokdo rozumí? Snad bychom jim ale mohli připomenout slova Poláčkova pana Načeradce z Mužů v ofsajdu – Vy byste mně mohl být ukradenej! Není to tak dlouhá doba od napsání této roztomilé knížky a nepochybuji, že i dnes by se toto zvolání mnoha občanům ČR, v souvislosti s jejich zvolenými reprezentanty, líbilo,“ uvedl.

Bude zaručena udržitelnost důchodového systému, tvrdí koalice. Je zajímavé, že většina parametrů, co se týká zpomalení řádných valorizací penzí, má vejít v platnost od září, s výjimkou zpřísnění podmínek pro předčasné důchody. A co na to říká politolog Zbořil? „Stále častěji jsme svědky toho, že vláda, i její nejvyšší hodnostáři, něco říkají, pak to opraví, dokonce i s tak roztomilou větou, že došlo k chybě. Krátce nato přijdou zase s něčím jiným. O všemožných ‚úpravách‘ důchodů toho už bylo řečeno tolik, že se v tom nevyznají ani ti, kterých se to týká. Nebo bude týkat? Nebo nebude? A nebude to snad v tom z doby minulé pověstném Brzku?“ komentuje Zbořil.

Poslanci budou schvalovat vládní předlohu o zpomalení řádných valorizací penzí a definitivně „odkývají“ i smlouvu o obranné spolupráci České republiky a Spojených států amerických. „Nemůže se stát nic, co by si tato koaliční vláda garantovaná prezidentem Ústavního soudu Pavlem Rychetským nepřála. Nějaké politické harakiri tato vláda nespáchá, mimo jiné i proto, že k takovému rozhodnutí je třeba dost odvahy a trochu cti,“ podotkl Zbořil.

Nasloucháme Velkému bílému otci z Washingtonu

Uskutečnil se summit ve Vilniusu. Výjimečný v tom, že to bylo poprvé, co se konal v době války v Evropě. „Pokud se dá tvrdit, že jsme byli o průběhu toho velkoshromáždění nějak informováni, dovolil bych si konstatovat, že kulatý jednací stůl se mi zdál už příliš velký na to, aby se okolo sedící mohli na něčem rozumném dohodnout. Takže se tam spíše naslouchalo ‚Velkému bílému otci z Washingtonu‘ a vypadalo to, jako že s ním všichni rádi museli souhlasit,“ uvedl Zbořil.

„Ti z Ukrajiny, kteří seděli ve foyeru, dávali průchod svým nenaplněným očekáváním hned, ostatní později. Ti ostatní se ale přesto v několika případech pokoušeli dát najevo, že mají své názory. Říkali to opatrně, aby se na ně nikdo nezlobil. A tak se alespoň ‚naoko‘ dohodli, že nemají rádi Čínskou lidovou republiku, ale také na tom, že je to prozatím ještě daleko. Pohrůžka NATO, že opustilo své severoatlantické teritorium, po kterém je tato organizace pojmenována, a že existuje nový strategický zájem o indo-pacifickou oblast, sice tak trochu připomíná „Geopolitiku Pacifického prostoru“ nechvalně známého německého generála Karla Haushofera, ale koho by dnes člověk, který kdysi inspiroval Rudolfa Hesse a Adolfa Hitlera, zajímal? Svět oponou trhnul, změněn svět…“ dodal Zbořil.

Vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš na schůzce s prezidentem Petrem Pavlem mluvili o problematice regionálních nerovností v Česku. Bartoš ocenil, že se Hrad o tyto otázky intenzivně zajímá. Jenže, je to dobrá zpráva?

„To je snad dobrá zpráva jen pro služebná média, která nevědí, když se jim téma Babiš a Ukrajina ztrácejí v mlhách a v letním nezájmu občanů o politiku, o čem mluvit a psát. Představa, že oba tito pánové, při vší úctě k jejich intelektuální kapacitě, vzdělání a kompetenci, k tomuto tématu mohou něco říct, je buď naivní, nebo je to zahrávání si, a také s podceňováním schopností občanů ČR o veřejných věcech přemýšlet. Anebo si o nich dokonce myslí, že už musí snést všechno. Nechci to vůbec komentovat, jen pana ministra Bartoše bych chtěl požádat, aby si z mnohých z nás nedělal legraci,“ uvedl politolog.

Co šlo kolem v médiích v uplynulém týdnu

„Pokud občané vtrhnou do Poslanecké sněmovny, tak vás z těch oken vyhážou všechny. Bez ohledu na koalici a opozici,“ zaznělo mimo jiné z úst europoslance Tomáše Zdechovského, když reagoval na návrhy poslankyně Margity Balaštíkové na CNN Prima News. A komentář doktora Zbořila?

„Zajímavé snad na tomto neslušném vyjádření je jen to, že pan Zdechovský, málo platné, reprezentuje nejen svoje názory a postoje, ale také politickou kulturu či chování, kterým se vyučil na půdě Evropského parlamentu. Asi si budou někteří občané ČR sice myslet, koho to, nebo co to do Evropského parlamentu zvolili, ale pan europoslanec se nemusí o svá bruselská obročí obávat. Snad to bude pozoruhodné až tehdy, až se jeho věštby naplní a na ty v Praze populární defenestrace, po kterých volá, skutečně dojde.“

Ti, kdo věří v digitální ekonomiku, budou ignorovat prodejny, kde budou chtít hotovost. A co s tím? „To je zase jedno z letních témat, která nás nemusí zajímat. Pokud se česká nebo bruselská vláda rozhodne něco podobného nařídit, budeme si moci postěžovat na další znevolnění, ať už bude takové, nebo makové. Vlády a komise se dnes chovají k občanům celé Evropy jako k nevolníkům a mezi znevolněnými není nikdo, kdo by se, kromě postěžování si na internetu, chtěl bránit. Snad nebudu považován za obdivovatele Vladimíra Putina, když připomenu verše Alexandra S. Puškina – „… co volnost, krotkému je bravu… jest úděl jeho bič a s rolničkami jho“.

Nakonec zážitek z dovolené Zdeňka Zbořila

Ve finále dnešního Rozjezdu popsal Zdeněk Zbořil i vlastní zážitky z dovolené. „Já, bohužel, nejsem pro odpověď na tuto otázku vhodný typ. Jednak jsem na něco takového, čemu normální lidé říkají ‚dovolená‘, nemíval čas a neuměl jsem si ho ani udělat. Nepovažuji to za něco, nač bych mohl být hrdý, ale stalo se to. Trpěla tím celá rodina a jistě to nepomáhalo ani její soudržnosti. Snad bych mohl tvrdit, že jsem po roce 1990 prožil několik hezkých dnů na horách, většinou v zimě, ale i v létě, ale bylo to jen tehdy, když k tomu byla výjimečná příležitost. Při svých pracovních pobytech v zahraničí jsem se snažil využívat různých možností, ale vždy to bylo trochu neplánované, a tak trochu ve spěchu. Žádná dovolená, jen se to někdy přihodilo.“

