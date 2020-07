Kalousek obsadí Hrad? Erik Best uzemnil. A čeká: Spřátelená média proti SPD a dalším

reklama

Rozhodnutí Miroslava Kalouska nekandidovat příští rok znovu sněmovny Erika Besta úplně nepřekvapilo ve smyslu, že by to bylo neočekávané. „Když jsem to jeho prohlášení viděl, ptal jsem se sám sebe: Neříkal to už někde nebo je to poprvé? Ano, byl to od něj logický krok, protože všichni říkají, že on je ten problém. Z tohoto hlediska nejde o žádné překvapení a několikrát to už naznačoval.“

„Překvapení pro mě je, že on odchází, ale vůbec neodchází. Sám říká, že hodlá zůstat významným politikem, což znamená, že stále bude chodit do televizních debat, pokud ho budou zvát, bude v rádiích a všude. Jenom nebude ve sněmovně. Chce zmizet, ale vlastně zůstat na stejném místě. Akceptuji základ toho, co říká, tedy, že jeho pozice je překážkou a on proto odejde. To je logické a rozumné. Jenže to neplatí, když on neodejde úplně. Jediný rozdíl bude, že nebude v Parlamentu,“ konstatuje analytik.

Anketa Je dobře, aby právo na obranu se zbraní v ruce bylo zahrnuto do Ústavy ČR? Ano 97% Ne 3% hlasovalo: 2626 lidí

Pokud by mělo beze zbytku platit, co sám Miroslav Kalousek říká, musel by se prý z politiky stáhnout úplně. „Dělá stále stejnou chybu. Kdyby se stáhl a fungoval stejně jako Kaczynski, že by tahal za nitky, ale nebyl vidět, mohl by Kalousek být velice efektivním politikem. Jenomže on evidentně publicitu potřebuje a chce, aby ho lidé poslouchali. Pro diváky je to samozřejmě pozitivní a zábavné bez ohledu na to, zda ho podporujete nebo ne. Jak říká paní Pekarová Adamová, bez něj bude nuda,“ uvádí.

Možným vysvětlením Kalouskova kroku podle jeho slov může být obava, že by se TOP 09 za rok nedostala do sněmovny, a pokud nebude na kandidátce, nebude to jeho vina. „Tohle je samozřejmě krásná teorie a nabízí se to. Mám ještě jednu lepší teorii. Kalousek to dělá proto, aby mohl kandidovat na prezidenta! Ne, to samozřejmě nemyslím vážně, protože víme, že nemůže být zvolen. Teorie je to ale krásná, protože by měl dva roky, aby se připravil na poslední bitvu. Ale vážně, jeho prezidentská kandidatura je asi vyloučená. Nevěřím ani, že by to chtěl zkusit. Spíš by mohl chtít vytáhnout nějakého kandidáta. Jenomže to by se opět musel opravdu stáhnout. Přitom řekl, že hodlá zůstat významným politikem,“ zamýšlí se Best.

„Jaký je skutečný důvod jeho oznámení, že nebude na kandidátce, to je těžké odhadovat. Nevíme totiž, jestli to myslí vážně. Z hlediska pozorovatele, Kalouskova pozice je prostě překážkou bez ohledu na to, jestli chce vytvořit volební koalici nebo společnou kandidátku. Je to politik, který v rámci průzkumů má nejvíc negativních ohlasů dlouhodobě. Důvod, že nechce být překážkou, může obstát. Nevíme, jestli nemá i další či jiný důvod. Ano, může to být proto, že se bojí toho, že TOP 09 neprojde přes pět procent. Další možností je, že chce neúspěch volební koalice hodit na KDU-ČSL, protože pokud bych měl dneska říci, zda lidovci do nějaké koalice půjdou, tak je to velice málo pravděpodobné. KDU-ČSL se už vidí ve vládě s Babišem,“ je přesvědčen.

Anketa Miroslav Kalousek nebude v příští sněmovně. Bude to jeho konec ve velké politice? Bude 64% Nebude 36% hlasovalo: 2264 lidí

Takhle podle něho může Miroslav Kalousek v případě neúspěchu vyjednávání o koalici říct, že on problémem není, protože nehodlá kandidovat. „Reálně by ale problémem byl stejně. Byl problémem od roku 2009, když odešel od lidovců a ti se kvůli němu pak nedostali do sněmovny. TOP 09 měla 17 procent a KDU-ČSL pod pět. To jednoznačně zapříčinil Kalousek,“ vzpomíná.

„Celkově to bude strašně složité, protože kritizoval i STAN a dopředu už pálí všechny mosty. Prezentuje to tak, že chtějí jít s tím nejúspěšnějším, že chtějí jen moc, pozice atd. Volební koalice bez STAN ale moc smysl nedává. Když to Kalousek už vylučuje dopředu, kazí to celé předem,“ uvažuje Erik Best.

Média už referovala o možnosti dvou volebních koalic. První by byla ODS, TOP 09 a KDU-ČSL a druhá pak Piráti a STAN. Podle Besta bude záležet na tom, zda by výsledné formace měly být koalicemi nebo jen společné kandidátky. V případě koalic se totiž pětiprocentní hranice násobí počtem stran, které ve volební koalici jsou. „Pro všechny kromě Pirátů a ODS by tyto koalice byly strašně rizikové. Dokonce i pro tyto dva subjekty by šlo o riziko, pokud by šlo o koalici tří stran. Kdo by byl lídrem? Kdo se nechá sám posunout na spodní místa? Je to těžko představitelné,“ odhaduje.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Strategie toho celého bude jiná. Tlačit dolů strany, které jsou ochotné s Babišem spolupracovat. Budou používat spřátelená média proti SPD, proti komunistům a možná i proti KDU-ČSL, jestli nepůjde do volební opoziční koalice. Stejně tak i proti ČSSD. Potom by bez Kalouska měla TOP 09 mít lepší šance. Zkrátka bude snaha oslabit možné Babišovy povolební spojence a docílit toho, aby se nedostali do sněmovny a hnutí ANO nemělo partnera. A když nebude mít partnera, zbývají dnešní opoziční strany. Ještě je brzy, ale vidíme, že by mohly jít tímto směrem. Není to vůbec špatná strategie, může to zafungovat. Dopadnout to ale může jakkoli, když vidíme, že pět nebo šest stran se stále pohybuje kolem pětiprocentní hranice. Navíc, pokud by média tlačila moc, může to dopadnout obráceně. Stačí se podívat do Polska a prezidentské volby. Snažili se, ale stejně ten ‚špatný‘ kandidát vyhrál. U nás ale mají o něco větší moc,“ uzavírá Erik Best.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.