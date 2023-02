Mlčeli. Radši vysílali UFO. Zbořil dodal, co se USA nelíbí

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA „Takže jenom odkazuji na produkci amerických novinářů a evropskému unijnímu příkaznictví odolávajících jednotlivců (kteří si to díky svému krytí mohou dovolit).“ Politolog Zdeněk Zbořil hodnotí rok od zahájení ruské invaze na Ukrajině. Upozorňuje na opatrný zájem týkající se americko-norské spolupráce při zničení částí plynovodu Nord Stream 2. Všímá si, jak česká vláda stále „nastavuje procesy“. To, co se objevuje na veřejnosti jako první výstupy, vypadá podle Zbořila spíše jako hrozby, než jako naděje.

„V tomto posledním týdnu to vypadalo, že koaliční vláda už ví, že pro ni skončily prezidentské volby úspěšně a budoucí pan prezident, který byl jejím kandidátem, chce vypadat, že je s ní podobné krevní skupiny,“ předesílá doktor Zdeněk Zbořil k událostem uplynulých dnů. „Snad proto se také rozhodla, že všechna svá ‚zadržovaná‘ a odkládaná opatření, která se obávala před volbami zveřejňovat, může svým nadšeným voličům začít oznamovat. Odboráři se snažili reagovat nejrychleji, ale do jaké míry se stane v prezidentských volbách neúspěšný pan Středula jejich skutečným mluvčím, se zatím nedá prorokovat,“ dodal.

Zbořila zaujalo snad několik „odvážných“, ve smyslu neobvyklých, vystoupení několika komentátorů, kteří jako kdyby chtěli zapomenout na svou nedávnou minulost a vydali se za tématy, kterých si dosud nechtěli všímat. „Jedno z prvních bylo publikováno na webu Respektu pod titulkem Válka mezi novináři, kde si dosud autoři sjednocení ‚antibabišem‘ vyčítají věci, které podle mého názoru zajímají jenom je. Zajímavější byl opatrný zájem až nezájem o kritické vystoupení nestora americké politické publicistiky Seymoura Hershe, týkající se americko-norské spolupráce při zničení částí plynovodu Nord Stream 2,“ popsal Zbořil. „To, že se mu dokázali obratně vyhnout a pomlčet o něm ve ‚zpravodajství‘ ČT 24, nemusíme zde připomínat. Dokázali jej tam nahradit až za hranici normality žurnalistiky se pohybujícími pohádkami o balonech, vzducholodích a UFO, pohybujících se nejdříve nad Spojenými státy, potom nad USA a Kanadou, kontinentální Čínou i Tchaj-wanu blízkým ostrovem. Jejich autorství pocházelo od pověstných ‚osob ve stínu‘, jen stále ještě nevíme, kdo je oním ‚deep throat‘, zda se pohybujeme ve vesmírných prostorách za hranicemi naší galaxie, anebo zda nápady autorů literatury science-fiction neřídí naší dehumanizovanou říši lži, o které nevíme, kde jsou její hranice,“ dodal.

Zvolený prezident České republiky Petr Pavel se v bavorské metropoli před zahájením Mnichovské bezpečnostní konference sešel s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Posílil tak Pavel prestiž Česka ve světě? „Předpokládám, že ano. Podle CV našeho zvoleného prezidenta víme, že se připravoval na působení ve frankofilních teritoriích a od dob Edvarda Beneše bude druhým prezidentem, tentokrát už jen České republiky, který francouzsky mluví dobře a nebude se spoléhat jen na angličtinu, ruštinu,“ uvedl Zbořil. „Vzhledem k tomu, že ještě před několika měsíci se snažili ‚posílit prestiž ČR‘ pan senátor Vystrčil na Tchaj-wanu, paní předsedkyně PS PČR Adamová-Pekarová v Maďarsku a Státu Izrael, a jejich kolegové poslanci a senátoři svými výjezdy za prestiží ČR do jiných částí světa, nemůže být setkání francouzského prezidenta s českým prezidentem in-spe neúspěšné. Kdyby náhodou bylo, jistě by to vyřešil pan předseda vlády Fiala se svým novým vládním poradcem pro otázky bezpečnosti. Anebo by nám alespoň řekli, že už to zařídili,“ dodal.

Tato koaliční vláda umí pracovat s budoucím časem

Programové prohlášení, úsporná opatření a důchodová reforma jsou podle Fialy tři velké okruhy, na kterých nyní kabinet pracuje. „V Parlamentních listech už jsem několikrát četl, že tato koaliční vláda umí pracovat s budoucím časem a podmiňovacím způsobem. Budu, budeme, učiníme, mohlo by se učinit, mohlo by být, na rozdíl od ‚pohleďte, učinil jsem, učinili jsme!‘ jsou tak častá slovní spojení, až se šíří podezření, že tomu ve skutečnosti tak není,“ uvedl Zbořil. „Na ‚okruzích‘ se pracuje, ‚signály‘ nebo ‚procesy‘ se nastavují, ‚kabinet pracuje‘, ale výsledky nejsou zřetelně viditelné, a pokud ano, není s tím spokojený ani pan velko-odborář Středula, který se v předvolební prezidentské kampani vzdal své kandidatury ve prospěch pana Pavla nebo paní Nerudové,“ dodal.

To, co se objevuje na veřejnosti jako první výstupy, vypadá podle Zbořila spíše jako hrozby, než jako naděje. „Dnes se dokonce po sítích rozšířila zpráva, zdá se, že poplašná nebo vylhaná, že výrobci ‚okruhu důchodové reformy‘, by se mohli nechat poučit na Ukrajině. Tam je prý odchod do penze u žen 55, u mužů 63. Pokud je to pravda, měli by nějací ministři sednout do vlaku, zajet do Kyjeva a optat se, jak se to dá udělat,“ doporučil.

„Jistě uznáme moudrá rozhodnutí našich zvolených zástupců“

Kolem důchodu se rozjela zásadní diskuse. Podle zákonné valorizace měl průměrně důchod od června stoupnout o zhruba 1500 korun. Podle vládního návrhu změny zákona, které by měla do března projednat Sněmovna, ale poroste v průměru jen o 750 korun. Dnešní padesátníci by měli jít do důchodu v 66 letech. Čtyřicátníci mají mít nárok na důchod v 67 letech a lidé staří 34 let a méně by měli jít do penze v 68 letech. O reformě se teď žhavě diskutuje.

„Přeji všem, kteří diskutují, a jichž se to bude týkat, aby se na něčem dohodli. Vybrali si své politické strany, poslance a senátory ve svobodných volbách, a ať už proběhly jakkoli, všichni jsme jejich výsledky až na výjimky uznali. A tak jistě uznáme moudrá rozhodnutí našich zvolených zástupců, nám prostřednictvím svých reprezentantů jmenovaných soudců všech možných instancí, kvalitně pracující státní byrokracii a konec konců, na prezidentské úrovni to všechno schvalované i hlavou státu,“ uvedl Zbořil. „O těch ostatních, odvážných a vševědoucích, si nedovoluji mluvit, rozhodli se, jak chtěli, a tak asi se budou muset nerozčilovat a nezapomínat, že kdo s námi nejde, jde proti nám. Český básník k tomu ještě dodával ‚…ale nás nesmí z cesty smést!‘“ dodal.

Premiér Petr Fiala se tento týden zúčastní za Českou republiku jednání tzv. bukurešťské devítky (B9), které se uskuteční při příležitosti návštěvy amerického prezidenta Joea Bidena v Polsku. A co od toho očekávat? „To nemůže nikdo předvídat. Ale jistě to nebude nic takového, proti čemu by se pan předseda vlády jel do Polska vzbouřit,“ komentuje politolog.

Těžko uhodnout, komu Macron slova adresoval

Francouzský prezident Emmanuel Macron v sobotním rozhovoru s francouzskými médii prohlásil, že si přeje porážku Ruska ve válce proti Ukrajině, nechce ale, aby bylo Rusko rozdrceno. Přitom se ze všech stran chystají další a další dodávky zbraní na Ukrajinu. Co k tomu říci? „Je těžké uhodnout, komu francouzský prezident svá slova adresoval. Zda občanům Francouzské republiky, kteří stávkují už skoro víc než týden a nechtějí přispívat na státní výdaje, zda k bojechtivým nejvyšším představitelům Evropské unie a předsedkyni EK, zda k německému kancléři, jeho vládě a celému Bundestagu. Zda také k americkému prezidentovi, jeho administrativě, Pentagonu a všem možným bezpečnostním a po celém světě slídícím službám,“ uvedl Zbořil. „Možná posílá své poselství i nadnárodní struktuře NATO, jehož ústy je znovuobnovený generální tajemník Jens Stoltenberg, nebo nejistým státům v předpokládaném vojenském operačním prostoru střední a východní Evropy a konečně i velkým státům, jako jsou Ruská federace a Čínská lidová republika, které jsme ve své politické propagandě dokázali zredukovat na Vladimíra Putina a Si Ťin-pchinga,“ dodal.

Podle Zbořila dodávky zbraní na Ukrajinu zřejmě nejsou jen nezištnou pomocí, ale také bojem o velký trh v různých částech světa. „O tom druhém se příliš nemluví, ale i laik ví, že dodávka 300 ks tanků na východní frontu je málo ve srovnání s 300 divizemi Velkoněmecké říše v roce 1941 a ve spolupráci s dalšími 14 evropskými spojenci, kteří se ale příliš neosvědčili. Na Mnichovském fóru se jistě rozhodovalo o tom kdy, kdo a proti komu, ale dnes toho zatím ještě mnoho nevíme,“ uvedl politolog. „Jen, že vojáci jsou připraveni na zemi, na mořích, ve vzduchu a dokonce i v kosmu a zatím ještě nevíme, kdo na východní frontě bude bojovat. Jedno je ale už dnes jasné, že to naši poslanci, senátoři a členové vlády nebudou. Jen ti ‚selektivně‘ vybraní od 18 do 65 let,“ dodal.

Vzdušný letový americký provoz narušily minulý týden neidentifikovatelné předměty. Některé z nich byly čínské špionážní balony. „Dokonce se dosud nepodařilo s jistotou ‚identifikovat‘ ani původce těchto zjištění a jejich distributory. Ani odcházející Michal Klíma a jeho nástupci nám nedokázali říct, zda někdo nevědomě říká nepravdu, nebo záměrně lže, anebo dokonce lže za účelem dosažení osobního prospěchu s úmyslem poškodit někoho jiného. Takto to dokázali definovat už za Rakouska-Uherska, aniž znali pojem dezinformace a dezinformátoři,“ uvedl Zbořil. „Snad by se o této události dalo přednášet na školách a studenti, jak doporučuje současný ministr školství ČR Vladimír Baláš, by mohli svým rodičům vysvětlovat, jak se bránit před dezinformačními weby. Nebo by pan ministr školství mohl upozornit amerického prezidenta na to, že ‚kdo neumí rozlišit dezinformaci od pravdy‘ (tedy pravdu a lež), nemá na škole, a možná ani v Bílém domě, co dělat,“ dodal.

Bude to rok od ruské invaze na Ukrajině

Za pár dní to bude rok od ruské invaze na Ukrajině. A jak se tím změnilo Rusko, Ukrajina, Evropa a Spojené státy? „Nedovoluji si odpovědět na tuto otázku, protože to neumím napsat stručně a výstižně. Navíc si myslím, že nemám přístup ke kvalitním zdrojům informací a kdybych je měl, musel bych počítat s tím, že bych mohl být obviněn, že je neumím kriticky posoudit. V zemi, kde pravdu a lež posuzuje laik a historik, který se celý život nezabývá ničím jiným, než prací s prameny různého druhu, jejich uspořádáním, kritickým posuzováním a konečně i jejich hodnocením, může být kacéřován, si nedovoluji vám odpovídat,“ uvedl politolog.

„Konečně je u nás hlavní autoritou komisařka EK (jak roztomile a s odkazem na raný bolševismus odkazuje na její funkci dnešní evropská nomenklatura), a tím, kdo komu přiděluje finanční prostředky, to ani nemá cenu. Takže jenom odkazuji na produkci amerických novinářů a evropskému unijnímu příkaznictví odolávajících jednotlivců (kteří si to díky svému krytí mohu dovolit),“ uvedl politolog. „Trochu možná pro někoho překvapivě, upozorňuji i na ukrajinskou TV Free0dom, která má zajímavé zpravodajství a komentáře, rozhodně lepší než české a ruské stanice a weby. Samozřejmě také toto vysílání pracuje ve prospěch ukrajinské propagandy a agitace, ale my, vyučeni dlouholetým filtrováním zpravodajství TASSu nebo BBC, si s tím dokážeme poradit,“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.

