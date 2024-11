Nepříjemná situace pro Fialu, kvůli Trumpovi. Biden může na poslední chvíli zdivočet

Drtivé vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách za situace, kdy veškeré průzkumy předpovídaly velmi těsný souboj, nečekal ani politický analytik Erik Best. „Samozřejmě to bylo překvapení, protože takový výsledek málokdo očekával. I když ještě nemáme všechny výsledky korespondenčních hlasů, vypadá to, že Trumpovo vítězství nebude v podstatě zpochybňováno. New York Times vyhlásily Trumpa vítězem už velmi brzy. Překvapení to určitě bylo,“ konstatuje Best pro ParlamentníListy.cz.

„Několik posledních dnů před volbami to sice trošku vypadalo, že může vyhrát, zatímco dříve se spíše zdálo, že Trumpovo vítězství není příliš reálné,“ poznamenal.

Skutečnosti, že vítězství Donalda Trumpa není zpochybňováno, může podle něho nahrávat i fakt, že volební štáb Kamaly Harrisové byl vyklizen poměrně brzo a zároveň bylo oznámeno, že demokratická kandidátka žádný projev nepronese.

„Na webových stránkách New York Times oznámily už v půl čtvrté v noci českého času, že Trump má šanci na vítězství více než 66 procent, a později to už jen stoupalo. Takže pochopili, že to pro Harrisovou dopadne špatně, a odešli domů,“ shrnuje.

Erik Best však nabízí dvě možná vysvětlení, když bylo oznámeno, že Harrisová už nepřednese žádný projev. „Lze na to nahlížet dvěma způsoby. První je ten šok z drtivé prohry, kdy všichni chtěli jít domů, zapít žal a zapomenout. Anebo to mohlo být dáno i tím, že doufali, že po Trumpově sebevědomém vystoupení přijdou ve velkém množství korespondenční hlasy ve prospěch Harrisové, a raději počkají,“ uvažuje.

Podle svých slov však nedovede posoudit, zda opět výrazně selhaly průzkumy veřejného mínění, když předpovídaly velmi těsný souboj, a Donald Trump zvítězil naprosto drtivě. „Chtělo by to objektivní analýzu. Sázkové kurzy ale byly naopak ve prospěch Trumpa, takže to byl docela dobrý indikátor. Navíc finanční trhy také víceméně počítaly s tím, že Trump vyhraje,“ uvádí Best.

Český prezident Pavel dříve označil Trumpa za odpudivou bytost, jeho blízký rádce Petr Kolář to před dvěma dny řekl taktéž s tím, že Trump povede USA k fašistické vládě. Do jaké míry se taková hodnocení promítnou do podoby vzájemných vztahů s USA? Erik Best si není jistý. Důvod je prostý. „Většina jednání se odehrává na nižší úrovni, kde jsou profesionálové se zájmy v ČR a budou chtít zachovat dobré vztahy se všemi,“ soudí analytik.

„Petr Pavel už Donaldu Trumpovi gratuloval, takže se bude snažit to urovnat. Až tak špatné to asi z tohoto hlediska nebude. Co se týče slov Petra Koláře, to je něco nevídaného. Pavel ta slova řekl před lety ve své kampani, ale Kolář to řekl před pár dny. Je to důkaz totální neprofesionality a nechápu, že takový člověk může vůbec zastupovat Českou republiku v jakémkoli smyslu. Je to naprosto nepřípustné. Ten člověk nemá v žádném případě zastupovat zájmy této země,“ uvádí nekompromisně Erik Best pro ParlamentníListy.cz.

Že by Pavlova stará slova o Trumpovi mohla současnému českému prezidentovi zkazit cestu do Oválné pracovny Bílého domu, se podle Besta spíše nedá čekat. Avšak z jiného důvodu, než bychom si mohli myslet.

„Pokud bude příštím předsedou vlády pan Babiš nebo Havlíček, bude ze strany Američanů snaha zdůraznit tento vztah. Předseda vlády je v tomto směru protihráč amerického prezidenta, který je zároveň de facto předsedou vlády. Pavel se bude s Trumpem setkávat na summitech NATO a bude na něm, zda se rozhodne mu podat ruku, protože v tom starém rozhovoru řekl i to, že tehdy na akci NATO neměl chuť mu vůbec podat ruku,“ říká politický analytik.

Komplikace by prý mohly nastat ještě před příchodem Donalda Trumpa do Bílého domu, neboť se funkce oficiálně ujme až 20. ledna příštího roku. Do té doby bude USA formálně řídit prezident Joe Biden s viceprezidentkou Kamalou Harrisovou.

„Biden může dát teď po volbách Ukrajincům souhlas používat rakety dlouhého doletu, a to může mít význam pro Českou republiku. Jednak by se Fialova vláda musela rozhodnout, jestli bude podporovat současného prezidenta Bidena, anebo počká na toho nového. Tohle nemusí být jednoduché rozhodnutí. Vynecháme-li pobaltské státy, Česká republika se svým současným vedením patří k nejvíce protiruským evropským státům a je nejvíce ochotná pomáhat Ukrajině. V Polsku se to trochu hroutí a mají s Ukrajinci rozepře, na Slovensku je Ficova vláda, v Maďarsku Orbánova a ti s dosluhujícím Bidenem moc spolupracovat nebudou. Pokud by Fialova vláda chtěla honem změnit před nástupem Trumpa svou politiku k Ukrajině, bude se muset rychle rozhodnout. To pro ně bude velká zkouška,“ dodává pro ParlamentníListy.cz Erik Best.