Ohrožené miliardy? Zapojení zpravodajské služby? Erik Best předkládá bombastickou verzi toho, kdo „propálil“ noční schůzku Prymuly

Do prozrazení Romana Prymuly na vyšehradské schůzce mohly podle Erika Besta zasáhnout významné byznysové kruhy, které přichází o miliardy. “Nezapomeňme na ztracenou Agátu. Stačilo lokalizovat Prymulův telefon a bylo to,” spekuluje Best. Vakcína na koronavirus podle něho do příštích voleb pořádně nebude a politicky to pomůže Andreji Babišovi, který před tím udělal velkou politickou chybu.

Jak to bylo s vyšehradskou schůzkou, která stála křeslo ministra zdravotnictví? A kdo přítomnost Romana Prymuly v restauraci naproti známé bazilice “propálil”? Odpovědi nejen na tyto otázky se pokouší najít novinář a politický analytik Erik Best, který s letitou znalostí českého politického zákulisí nadnáší hned několik možných variant.

Erik Best se zpočátku pozastavil nad něčím úplně jiným, než obsah schůzky či kdo ji deníku Blesk odhalil.

“Jako člověk, který s pohledem pana Prymuly nesouhlasí, považoval jsem to za typické chování toho, kdo “káže vodu a pije víno”, byť tento termín se mi moc nelíbí. Vezmu to jinak, pokud by pan Prymula považoval covid za tolik nakažlivé a nebezpečné onemocnění, asi by se takhle nechoval. Tady vidím základní problém. Češi teď, nevíme jaké přesně procento, ale stále méně věří vládě ve smyslu, že je zdravotní situace tak závažná a vidíme, že samotný ministr to nebere jako výrazné riziko, kde bere tu odvahu a autoritu zavřít ekonomiku a směřovat to k úplnému lockdownu. Přitom ten člověk sám riziko nepovažuje za tak významné, aby si na sebe vzal roušku,” míní analytik.

Uznává pochopitelně, že koronavirus určitá rizika má. “Ano, nebezpečné to je, ale jen pro někoho. Procento ohrožených je tak strašně nízké, že tím nelze odůvodnit uzavření ekonomiky a chování pana Prymuly to dokazuje. Pokud je snahou zachovat fungující ekonomiku a stát. Pokud chce někdo ekonomiku a stát potopit, lze používat tuto záminku. Neříkám, že tím někým je zrovna pan Prymula, protože jeho nástupce bude velmi pravděpodobně dělat totéž a je to více méně stejné v každém státě na Západě a z tohoto hlediska zde není žádná výjimka,” uvažuje Erik Best.

“Riziko nákazy tu ale není tak silné, abychom mohli jednoznačně říci, že to stojí za zničení ekonomiky, abychom zachránili životy,” říká jednoznačně.

Jak to bylo se schůzkou a kde se na Vyšehradě v inkriminovanou dobu vzali fotografové Blesku? Podle Erika Besta o žádnou náhodu nešlo a nesedí tak teorie o tom, že by paparazzi ministra delší dobu sledovali a čekali na kýžený úlovek. V takovém případě by totiž podle jeho slov zveřejnili i snímky z doby, kdy ministr k restauraci přijížděl a vcházel do objektu.

“Rojí se kolem hodně spekulací a je zajímavé, že na tuto vlnu se pustila i Česká televize v pořadu Newsroom. Jedna věc je, co bylo potom. V Otázkách Václava Moravce byla snaha to stočit k možnosti, že šlo o VZP. Osobně moc nevěřím tomu, že chtěl někdo sundat ministra kvůli volbě nového ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny. Možné to je, ale z mého pohledu je tam pravděpodobnost nízká,” zamýšlí se analytik.

Co tedy považuje za pravděpodobnější? Obchodní zájmy. “Spíš si myslím, že ten atentát směřoval na Prymulu bez ohledu na to, o čem byla řeč na schůzce. Nepovažuji za pravděpodobné, že by šlo o náhodu a někdo by zavolal, že tam je ministr. Spíš tomu někdo pomohl a klidně do toho mohla být oficiálně i neoficiálně zapojena některá zpravodajská služba. Nezapomeňme na to, že někdo tu má k dispozici Agátu (speciální zařízení umožňující odposlech a přesnou lokaci mobilních telefonů, která před lety za ministra Chovance stát nakoupil a poté bylo záhadně ztraceno, pozn. red.) a mohl ji použít. Pak by to bylo snadné. Jednoznačně víme, že zde jsou významní byznysmeni, kteří byli proti Prymulovi a jeho razantním opatřením a kvůli tvrdému lockdownu přijdou o hodně peněz. Nemůžeme s jistotou říci, že stopa vede sem, ale umím si představit, že ten, kdo má ohrožené těžké miliardy, má zájem Prymulu odstranit. Jen si nemyslím, že by si příliš pomohl, protože nový ministr bude nejspíš dělat totéž,” spekuluje Best.

“Vylučovat nechci ani politickou stopu, zazněly i spekulace o zapojení pana Faltýnka nebo dokonce Babiše v tom odhalení. Na přijatá opatření to vliv mít nebude, ale může to mít vliv na hnutí ANO a pokud bude Prymula pryč, bude to pro Babiše pozitivní, ale přesto si úplně nemyslím, že by to byl důvod k takovému odstranění ministra. Nejsem samozřejmě naivní a vyloučit nelze nic,” sděluje.

Ať už bude u moci Babiš, úřednická vláda nebo současná opozice, politika ve věci covidu by byla více méně stejná. Vidíme to v parlamentu při hlasování. Nikdo minulý týden neodmítal opatření a všichni vyzvali občany, aby je dodržovali v maximální míře. Velká bitva může být o to, kdo tu politiku bude provádět. Pokud by odešel Babiš a přišel jiný politický vůdce, za kterým budou stát jiní podnikatelé, politika bude podobná, ale budou za ní stát jiné obchodní zájmy. To má velký význam, protože je to teď vláda, kdo rozhoduje o tom, co bude zavřené, od koho se bude nakupovat, kdo dostane povolení, až budou úplně zavřené hranice a kdo má pod kontrolou policii. To není málo,” připomíná Best.

“Před měsícem jsme mluvili o tom, že bude snaha o potlačení Babišových spřízněných stran, tedy komunistů, SPD a ČSSD pod pět procent a to se už děje. Poslední průzkumy jsou pro tyto strany velice nepříznivé. Do toho začíná být vidět tlak i na hnutí ANO, i když to zatím není ve všech průzkumech. Snaha Babiše zbavit se odpovědnosti za epidemiologická opatření a zároveň mít tvář represí přímo ve vládě byla politická chyba. Pokud bude ministrem pan Blatný, který umí nasadit hezký úsměv a má nějakou kariéru za sebou a bude vystupovat jinak než Prymula, který bude ale stále dělat totéž, co teď, pouze v jiné nižší funkci, bude to pro Babiše politicky příznivější.

Velkou otázka podle něho s ohledem na volby je, jak se bude vyvíjet epidemie. “Osobně si nemyslím, že vakcína do sněmovních voleb bude plně k dispozici. A pokud nebude, strach lidí poroste a je dost velká možnost, že polovina voličů bude chtít tvrdou ruku, kterou Babiš nabízí. Když je tu dnes naděje, že bude vakcína, je trošku brzy politicky hodnotit, jak to může dopadnout. Uvažuji ve směru, že vakcína nebude a jakmile politici začnou říkat na rovinu, že se bude střídat lockdown, uvolnění, lockdown a uvolnění, plus mínus padesát procent voličů to bude chtít a Babišovi to postačí. Zvlášť, když jiné strany nenabízí nic jiného. Udělali by totéž, jen trošku jinak. Celé je to těžší pro demokratické strany, které říkají, že chtějí svobodu a pak odsouhlasí každou represi. Babiš dopředu řekne, že teď se ta svobody vrátit nemůže, protože lidé nedodržují pravidla a dobře jim tak,” dodává Erik Best pro ParlamentníListy.cz.

