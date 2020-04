Paní Jourová, nic lepšího na práci? Zdeněk Zbořil chce ještě něco říct

reklama

Viktor Orbán si ústavní většinou poslanců svojí vlastní strany Fidesz nechal odhlasovat, že bude vládnout pomocí dekretů a bez kontroly parlamentu až do konce roku. Má EU tuto situaci řešit? Jak vůbec hodnotit situaci v Maďarsku?

To je dobrá otázka pro ty, kteří chtějí analyzovat maďarskou vnitropolitickou situaci a dokáží se zamyslet nad mezinárodně politickým postavením Maďarska. Takových u nás mnoho není. Zejména pak takových, kteří nečtou o Orbánovi v angličtině, francouzštině a němčině a umějí alespoň pár slov maďarsky. Podrobná analýza rozhodnutí parlamentu vzdát se některých svých pravomocí seobjevila, pokud se nemýlím, jen v Lidových novinách a její autor István Léko upozorňuje, že situace je tam jiná, než jak o ní referují západní média a z nich opisující čeští političtí komentátoři a analytici.

Budapešť je blíž řecko-turecké hranici, má zásadní protiimigrační politiku a nezapomínejme i na historické zkušenosti s Osmanskou říší. Vláda reagovala na přicházející pandemii velmi rychle, a hlavně v době, kdy se v EU projednávalo téma soudržnost a solidarita a paní komisařka Jourová se zabývala tím, kolik peněz získat pro jí nominované apologety EU.

Snad by EU mohla reagovat, ale jak? Poradit z Bruselu neumějí a zřejmě ani nechtějí. Z celé evropské unijní moudrosti zůstala jen polovojenská povelová technika, lidsky řečeno, nic nedělat, jen nařizovat.

Nervozita stoupá v Itálii. Prý místní lidé pálí vlajky EU. Pane doktore, máte nějaké informace, jak to tam vypadá?

Mám stejné informace jako většina občanů ČR. Z ČT známe jen statistiky, které jsou neověřitelné. Nebo informace od repatriovaných českých turistů, kteří se často obávají, že nejednali při svých cestách v souladu s výzvami a doporučeními české vlády. V Itálii nemá ČT tak kvalitní zpravodaje, jako je pan Šmíd v sousední Francii, který se asi nejen mně jevív této době jako nejkvalitnější a nejdůvěryhodnější zdroj informací mezi zpravodaji ČT.

V Itálii mám několik přátel jen v Římě a jeho okolí a podle toho, že mlčí, se domnívám, že i tam může být situace napjatá. Pokud jde o italská média různé ideologické orientace, myslím, že převládá skepse, v některých případech až brutální kritika aktivit EU a vlastně celé, zdá se, zastaralé a nefunkční struktury tohoto pokusu o evropskou integraci.

Sněmovní volby by v březnu vyhrálo hnutí ANO s 34,5 procenta před ODS se 14 procenty a Piráty s 13,5 procenta. Další strany včetně ČSSD by získaly šest a méně procent. Vyplývá to z volebního modelu agentury Kantar CZ, který dnes zveřejnila Česká televize. Mohu poprosit o komentář?

V posledních dnech vyšlo několik velmi rozdílných zkoumání volebních preferencí politických stran, které jsou tak rozdílné, že je to až neuvěřitelné. Řekněme, že ČT publikuje svou oblíbenou agenturu, ale nevím, jak dalece současná situace mohla ovlivnit data této agentury. S malými rozdíly je to stále stejné, ať má ANO 30 nebo 34%, vždy mají Piráti a ODS dohromady skoro stejně tolik. Snad to tedy má význam orientační, i když by se mohlo říct, že televizní přání jsou většinou otcem myšlenky.

Náměstek Roman Prymula čelí řadě nařčení, bývá označován za „bolševického plukovníka“, diktátora. O čem to svědčí?

Bohužel, o ničem jiném, než že existují lidé, kteří, když chtějí posuzovat něčí práci a trpí deficitem intelektu, raději soudí a odsoudí. Už Jan Neruda věděl, že v Čechách „buď svatý rád, když není bit“. Snad by některá ze soudních ctihodností, o kterých není v poslední době slyšet, mohla rozzlobeným občanům vysvětlit, co to je stav nouze a jaké pro ně může mít jejich chování a šíření záští a nenávisti důsledky.

Bartoš a Fiala kritizovali sobotní jednání expertního týmu prezidenta Miloše Zemana za přístup k opatřením na ochranu před koronavirem. Podle snímku zveřejněného na sociálních sítích sedělo více než deset účastníků schůzky blízko sebe kolem stolu, a přestože měli na obličeji roušky, před nimi bylo nachystané občerstvení. Bartoš uvedl, že evidentně při setkání v Lánech nebyla dodržena řada opatření, která už mnoho dní platí pro všechny obyvatele ČR. Co si o tom myslíte?

Oba pánové se zřejmě nudí, anebo neumějí rozlišovat mezi věcmi důležitými a nedůležitými. Pan Bartoš zřejmě něco neví, ale tuší. Možná by bylo užitečnější,kdyby věnoval pozornost svému stranickému kolegovi a pražskému primátorovi Hřibovi, který se topí v problémech, přestože možná svačí podle předpisu a s rouškou. Anebo aby se oba pánové pokusili odhalit, zda jejich straničtí kolegové na Praze 8, když domlouvali 10% pro jednoho a 15% pro druhého, měli roušky a dodržovali dvoumetrový distanc.

