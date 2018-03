Peníze Bartošky, Jiří Mádl a nadávky dětí Zemanovi. Zdeněk Zbořil též varuje: Pozor, válka

Bývalý premiér Bohuslav Sobotka oznámil, že na konci března definitivně skončí ve vysoké politice. Poslaneckou sněmovnu opustí a od 1. dubna bude nadále už jen řadovým členem ČSSD. „Není třeba v tom hledat nějaké složité symboly či vzkazy. Moje rozhodnutí je hluboce osobní,“ zdůraznil. Někteří však hovoří o tom, že hlavním důvodem jsou jeho neshody s některými ze stranických kolegů. Vyčítáno je mu především to, že zapříčinil říjnový volební debakl ČSSD, která spadla na sedm procent. „Pan Sobotka má pravdu, že jeho rozhodnutí může být ryze osobní. Ale i když jeho osobní důvody chápeme, nemůžeme zapomenout, že byl ministrem financí, předsedou vlády a předsedou strany, kterou si pěstoval jako nástroj k posilování osobní moci. ČSSD tím oslabil, i když jej obdivovalo a pro něj hlasovalo 80–93 % členů strany,“ uvedl Zbořil, který zmiňuje i to, že Sobotka oslabil a rozbil koaliční vládu, i když byla relativně úspěšná. „U občanů to nakonec prohrál, i když se domníval, že by mu měli být vděčni.“

Politolog Zbořil také upozorňuje: „Mirek Topolánek někde řekl, že jeho největší chybou v době, když vládl, bylo, že si neuměl vybrat své spolupracovníky. Miloš Zeman dokonce o tom napsal knihu na téma Jak jsem se mýlil v politice. Oba měli pravdu a Bohuslav Sobotka by k nim mohl přidat svou velmi podobnou úvahu o svém prozření. I on si špatně vybral, i on se zmýlil, ale nebyl, jak se domnívá Jaroslav Veis v LN, politikem bez talentu. Jeho talent se projevil už jen tím, že bez ‚Smlouvy o stabilním politickém prostředí‘ vydržel celý termín, byť se skřípěním zubů vlastních nebo svých koaličních partnerů. Co všechno ale ‚za tím‘ může být, se stejně budeme dovídat postupně a možná se to ani nikdy nedovíme.“

A jestli bude v české politice Bohuslav Sobotka chybět? „Ačkoli jsem několikrát v minulosti kritizoval páně Sobotkova rozhodnutí i rozhodování jeho vlády, myslím, že jako symbol oportunistické politiky tak charakteristické pro ČSSD bude chybět. Po něm jistě přijdou jiní, ale než přijdeme na to, co vlastně chtějí a jaké jsou jejich pravé zájmy, dnes ještě zahalené do slov o politickém programu a o tom, že dnem i nocí nemyslí na nic jiného než na blaho národa, bude to chvilku trvat,“ říká Zbořil. Sobotkovi podle politologa možná uškodilo, že ze školy šel hned do vysoké politiky. „Ale když jej porovnáme s osobou člena normalizační KSČ, pozdějšího odboráře, nyní člena ČSSD a předsedy Senátu PČR, přece jen můžeme omlouvat Sobotkovo působení ve všech vládách, ve kterých působil. Jeho stopa v projektu Bakala a spol. je zřejmě nejviditelnější, ale i v ČR bychom si měli uvědomit, že politik v těch nejvyšších funkcích nedělá jen to, co může, ale i to, co musí,“ doplnil.

„Připomíná mi to smuteční oznámení“

Politika je krutá disciplína bez ovací na rozloučenou, napsal na svém facebooku expředseda klubu ČSSD Roman Sklenák, který má ve Sněmovně Sobotku nahradit. „Časem zjistíme, že toho pro naši zemi Bohuslav Sobotka neudělal vůbec málo. Bylo mi ctí s ním spolupracovat,“ uvedl Sklenák. Podobně reagovala většina sociálních demokratů. Vyjadřovali se i politici jiných stran. Mezi prvními, kdo reagoval na odchod Sobotky z Poslanecké sněmovny, byl i Miroslav Kalousek: „Často jsme spolu velmi nesouhlasili. Pro některé jeho vlastnosti a postoje jsem si ho vážil a vážím. Především proto, že odmítal dělat politiku vyprázdněnou od idejí,“ napsal s tím, že zaslouží dík za všechno úsilí, které veřejné službě věnoval. „To jsou sice krásná slova, ale přece jen slova na rozloučenou. O budoucnosti pánové Sklenák a Kalousek příliš nemluví. Připomíná mi to smuteční oznámení, že zemřel ten hodný-á, čestný-á, spravedlivý-á atd,“ reagoval Zbořil „Tím se tak trochu naznačuje, že ti, kteří tady zůstávají, jsou lumpové a darebáci. Ale všichni víme, že tomu tak ve skutečnosti není, že až na výjimky se snažíme mluvit o mrtvých jen dobře,“ dodal.

Sněmovní komise, která prověří privatizaci OKD, jejíž vznik prosadili Piráti, začala pracovat. Poslanci si pozvali právničku Hanu Marvanovou, která mimo jiné zastupovala nájemníky ze sdružení Byty OKD. Advokátka Marvanová poslancům řekla, že Bakala hrál důležitou roli už před privatizací. Poslanci se budou zabývat situací ve firmě od chvíle, ve které stát přišel o většinový podíl v této společnosti. To se stalo dávno předtím, než Bohuslav Sobotka usedl do křesla ministra financí. Sobotka měl na starosti až privatizaci menšinového podílu OKD, která proběhla za vlády Stanislava Grosse. „Nechci si hrát na proroka, ale myslím si, že i kdyby se přišlo na to, že pan Sobotka se panem Bakalou nezahazoval, toho, že je ‚sprostý podezřelý‘ se už nikdy nezbaví. Ani o té ‚pirátské komisi‘ si nedělám žádné iluze, ale její význam bude spočívat v tom, že vznikne parlamentní spis á punktum Bakala a možná se jednou dozvíme, co „logo Bakala“ vlastně znamená. Iluze, že šikovný dámský krejčík v Čechách ke štěstí přišel, je pohádka, dnes už ani ne pro malé děti. Bakala je jen komprador a dosud stále nevíme, kde je jeho ‚metropole‘. Ve Spojených státech nebo někde na Východě?“ upozorňuje Zbořil.

Možná doba Wagnerova, Pohanky, Melčáka aj. už minula

Andrej Babiš prioritně vyjednává s ČSSD. Přesto o tom, zda půjde ČSSD do vlády s trestně stíhaným premiérem, rozhodnou sociální demokraté na druhé části sjezdu 7. dubna v referendu. Poslanecký mandát už ale nebude mít Bohuslav Sobotka. „Političtí komentátoři akce ‚sestavování Babišovy vlády‘ si opravdu myslí, že už je hotovo. Ale většinou nepracují s genetickým dědictvím neloajality členů ČSSD vůči koaličním partnerům i vedení své strany. Zejména v této straně nejde o žádné ‚názorové proudy‘, ale jen o to, kdo se k čemu dostane a co z toho bude. Možná doba Wagnerova, Pohanky, Melčáka aj. už minula a Andrej Babiš bude obtížnější ‚partner k podrazu‘ než jeho předchůdci, kteří přicházeli a odcházeli na písknutí z Lidového domu nebo z nějakého jiného finančně silného stranického sekretariátu.

Sociální demokraté se dohadují o některých programových bodech, ale neshody přetrvávají i s komunisty. KSČM nechce navyšovat naše vojenské mise v zahraničí a prosazuje referendum o zahraničněpolitických otázkách, což Babiš nechce. „Nevěřím na ‚programové body‘ a dohadování se o nich. Jde jen o věty, snad ani ne teze, programu koaliční vlády, který bude dokumentem vysvětlujícím opět zrazeným voličům, proč se po volbách mluví jinak než před volbami. Kdysi jsme s kolegou Bystřickým o takové situaci napsali, že se řídí ‚pravidlem prázdných dohod‘. Ani po patnácti letech se za svá slova nemusíme omlouvat. Ať se domluví jakkoli, občané voliči si v nejlepším případě budou moci, budou-li mít zájem, opět jen tak trochu zanadávat,“ uvedl Zbořil.



Jakub Janda z Evropských hodnot na Facebooku rozebral bezpečnostní politiku KSČM. Připomenul, že chtějí vystoupení ČR z NATO, jejich názor na Ukrajinu a pomoc v Pobaltí. K tomu doplňuje citace příslušných paragrafů z českého trestního zákoníku, například o vlastizradě a rozvracení republiky. Podle něj je na čase se ptát: „Snaží se KSČ rozvrátit obranyschopnost České republiky?“ Zbořil k tomu říká: „Nemusíme dělat na PL reklamu panu Jandovi. Dělá si ji sám a ještě to vydává za ‚evropské hodnoty‘. Už se proslavil, a i kdyby mluvil jako svatý Jan Zlatoústý, bude to stále jen a jen Jakub Janda.“

Mádl? To už je zajímavější

Skupina ČEZ končí po 16 letech jako partner Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Tuto zprávu přinesla média před několika dny a Jiřímu Bartoškovi tím zřejmě udělala čáru přes rozpočet. ČEZ dával podle všeho na filmové veselí desítky milionů korun ročně. K celé věci se vyjádřil i Vilém Besser na serveru Forum24.cz i herec Jiří Mádl. „Daniel Beneš, šéf ČEZu, gratuluje Miloši Zemanovi ke znovuzvolení v jeho volebním štábu. Umělci na Českém lvu kritizují prezidenta republiky za jeho útoky proti novinářům. ČEZ končí jako partner MFF Karlovy Vary, prý nemá peníze. Několik událostí, které společně údajně nesouvisí, ale hned na druhý pohled je to zřejmě jinak. Zdá se to jasné obzvláště poté, co se ČEZ pochlubil, jak je na tom finančně skvěle,“ vnímá spojitost komentátor serveru Forum24.cz Vilém Besser. „Já vím, no... Nemusí to tak bejt. Letos mají jen 2 miliardy. A dát 20–30 milionů na IFFKV, jedinej ze tří festivalů v Evropě, kterej má A-status, prostě letos nějak po 16 letech nejde. Jako taky se někdy bojíte, že nevyjdete, ne?“ zeptal se v té souvislosti herec Jiří Mádl. „A Miloš z toho radost nemá. Ten přelezl svůj rozpočet o 84 milionů a trápí ho, že to zaplatíme z vlastní kapsy. Fakt. Furt o tom mluví,“ dodal Mádl. S panem Mádlem je to podle Zbořila podobné jako s Jakubem Jandou. „Ale přece jen jsme se od něho dozvěděli něco nového. Pan Bartoška tvrdil, že ČEZ mu přispíval na MFF KV asi 15 miliony, pan Mádl tvrdí, že to bylo 20–30 milionů. Myslel jsem si, že to tvrdili dosud jen ti, kteří Jiřímu Bartoškovi záviděli, že umí pro ‚svůj‘ festival získat velké sponzory,“ uvedl politolog. „Teď to vypadá, když pan Mádl zamířil svůj ostrovtip od dědků a bab také tímto směrem, že se dovíme ještě něco mnohem zajímavějšího. Mádl nám nepřímo připomněl, že trio Kabát–Bartoška–Kratěna udělalo první velkou ránu v dějinách MK ČR, když v zájmu své Lotynky zašantročili Dům u Černé matky Boží (památník Gočárovy kubistické architektury) a palác U Hybernů, které pak stát za krvavé peníze musel vykupovat,“ dodal. Zbořil také doporučuje, až se bude na žádost Pirátů diskutovat v PS PČR o ‚zločinech privatizace devadesátých let‘, aby se na tuto panem Mádlem nepřímo vzpomenutou událost nezapomnělo. „A protože je pan Mádl často zmiňován jako mladý a talentovaný, mohl by něco udělat se svou češtinou pražského Pepíka. Za chvíli bude starý a roztomilost jeho libeňského nebo žižkovského argotu už nebude zdaleka tak půvabná,“ podotkl.

Na své diskreditaci nemusí prezident sám pracovat…

Kritika cesty hradního kancléře Vratislava Mynáře a dalších do Číny, poukazování na její financování nebo na to, že jeli zjišťovat, zda je Jie Ťien-ming vyšetřován. Kolem vyšetřování prezidentova čínského poradce je stále rušno. „Myslím, že tohle pana prezidenta neohrožuje o nic méně než cokoli jiného. Kdyby nejezdil do Číny, nezvolil si čínského poradce, kterého dnes někde snad trestně stíhají, a díval se z okna na zasněženou Prahu, jistě by to alespoň v nějakém gymnáziu naštvalo další děti a daly by mu co proto,“ reagoval Zbořil. „Když nebude čínského poradce, bude na mapě pan Mynář v Lánech, pan Nejedlý z Lukoilu, stáří a pár dní do konce života ‚padlého anděla‘, až do doby než přijde ‚jiný frajer‘, který se nezakecá. Je to trochu tragikomické, ale přesto si myslím, že pan prezident na své diskreditaci nemusí pracovat sám,“ dodal.

Prezident Miloš Zeman je na rozdíl od jiných poměrně zdrženlivý v kauze Skripal. „Počkal bych, až Británie nabídne nějaké konkrétní důkazy,“ prohlásil ve čtvrtek při rozhovoru s Jaromírem Soukupem v televizi Barrandov. „Jde o pana Skripala nebo Skřípala? Snad bychom mohli počkat alespoň na to, zda je to Rus, Ukrajinec, Čech nebo Brit. U těch mnohonásobných agentů je to s jejich identitou těžké. Reakce na oznámení MZV RF, že existuje podezření, že v ČR se na tomto jedu mohlo také pracovat, je ale opravdu trochu upřílišněná. Předpokládejme, že paní MNO a pan MZV vědí, kam se poděly kontakty a seznamy dodavatelů PZO Omnipol po jeho privatizaci, a že sklady vojenského materiálu a dokonce i technologií, které přecházely v devadesátých letech do rukou soukromníků, mají pod kontrolou. Výbuchy ve skladu ve Vrběticích tomu sice nenasvědčují, zejména, když se veřejnost dozvěděla, že toto skladiště patří hned několika ne zcela dobře známým soukromým firmám,“ uvedl Zbořil. „Také to, že jsme při svém a po svém vstupu do NATO nabízeli opakovaně nejen polní nemocnice, ale i potenciál chemických vojsk byla zřejmě inspirací pro MZV RF k tomu, že si dovolilo označit ČR jako potenciálního přechovavatele Novičoku. A protože informací z Velké Británii nepřibývá, ba právě naopak, a pan poslanec/senátor Benešík z KDU-ČSL apeluje na naše vlastenectví (při jiných příležitostech je to pojem vysmívaný), mohlo by se s tou přípravou na ‚vyhlášení války‘ Ruské federaci Českou republikou trochu počkat,“ dodal. Politolog také upozorňuje: „Nemuseli bychom zapomínat, že velvyslanci znepřátelených zemí (RF už po všech možných summitech není ‚strategický partner‘, ale ‚strategický nepřítel‘) se odvolávají před zahájením válečných operací. Abychom nedopadli jako ti nešťastní biatlonisté, kteří zaveleli do útoku a nikdo s nimi ‚Hrr na ně!‘ (myšleno na Ťumeň) nevolal.“

Telička nejen volá do útoku. Už skoro válku vyhrál

Prezident Miloš Zeman těsně po svém znovuzvolení sliboval, že bude smířlivějším prezidentem. V rozhovoru pro MF Dnes se ale už konkrétně opřel do politologa Jiřího Peheho. „Jestliže má Jiří Pehe pocit, že zemře půl milionu mých voličů a situace bude jiná, tak je to tak trošku hyenismus. Líbil se mi výrok Jana Kellera, který řekl, že nebude komentovat lejno hyeny. Úplně na závěr vám řeknu ještě jednu věc: To Pche, jak říkal Miroslav Šimek, tak to Pche napsalo další článek, kde vyjadřuje názor, že demonstrace by ještě mohly změnit politickou strukturu České republiky oproti výsledkům demokratických voleb. Ať už prezidentských, nebo parlamentních. Chtěl bych konstatovat, že dokud budu prezidentem, nikdy nepřipustím Majdan, barevnou revoluci. Ať demonstranti v ulicích vyjadřují jakékoli názory, vždy se budu řídit větou, kterou Klementu Gottwaldovi řekl, ale bohužel nedotáhnul do konce Edvard Beneš. Nikdy nepřipustím, aby o osudu republiky rozhodovala ulice,“ zaznělo z úst prezidenta. Pehe si naopak na sociální síti Twitter položil otázku, proč prezident své sliby porušuje. „Pan prezident drží slovo, jak o sobě rád říká. V TV Barrandov se před dvěma týdny dohodl se Soukupem, že už nikdy nevysloví moje jméno. A hle, v dnešní MF Dnes to zase porušil. Buď je to silnější než on, anebo už je úplně senilní,“ napsal. „Pan kolega Pehe, s kterým se nějakou dobu znám, v poslední době ztrácí glanc. Nevím proč, ale snad ne proto, že má podobně jako Bohuslav Sobotka, kterého tak dlouho a neúspěšně propagoval, nějaké osobní problémy. Dovolte mi tuto událost nekomentovat. Konečně vlastně nemám, co bych k tomu dodal. Každý, kdo si tento text na PL přečte, si o celé věci udělá obrázek sám. Musím se přiznat, že se těším na komentáře vašich přispěvatelů, které bývají docela zajímavé a jiné, než by je zaujatí kritici PL chtěli mít,“ říká Zbořil. A o čem tahle výměna názorů, pokud se to dá takto nazvat, svědčí? „Vysoká intelektuální úroveň to není. Účastníci tohoto vzájemného nactiutrhání si o příkrá hodnocení řekli sami. Obávám se ale, že jim názory těch, kterým se taková forma rozhovoru nezdá, budou lhostejné,“ uzavírá Zdeněk Zbořil svůj dnešní Rozjezd.



autor: Daniela Černá