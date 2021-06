Piráti dopadnou zle, tuší Zdeněk Zbořil. Rozebral jejich slabiny. Opozice bude překvapena

Pýcha a zpupnost! „Opravdu si to mohli lépe dojednat.“ Politolog Zdeněk Zbořil komentuje jednání o vyslovení nedůvěře vládě a podotýká: „Hlavně si ti, kteří měli jen jeden obehraný a garanční lhůtou dávno prošlý program ‚Antibabiš‘, mohli odpustit svou samohanu.“ Hovoří také o další příležitosti, kterou stratégové tzv. opozice nabídli předsedovi vlády k velkému startu předvolební kampaně ANO 2011. „Nechtěl bych se mýlit, ale možná to teprve teď začne a asi to nebude žádný tanec motýlů,“ podotýká. A vystoupení šéfa Pirátů Ivana Bartoše? „Zda o podobných věcech mluvil pan Bartoš při setkání s panem prezidentem v Lánech…“

Při čtvrtečním hlasování o nedůvěře odešli komunisté ze sálu. Opoziční strany tak neměly většinu hlasů pro vyslovení nedůvěry. Šéf komunistů Vojtěch Filip řekl, že si opozice návrh na vyslovení nedůvěry špatně vyjednala. „Kdo chce něčeho dosáhnout, musí jednat. Nepamatuji si, že by mě v této otázce vyzval k jednání předseda koalice Spolu či Pirátů a STAN, ale to jejich problém," uvedl. Když opouštěli sál, tak konstatoval: „Odcházíme pracovat pro občany." Ani ve finále, po jednání, které se pak protáhlo do nočních hodin, nedošlo na překvapení.

„Podle vyjádření téměř všech reprezentantů tzv. opozičních stran se zdá, že spolu jednali ‚jen my, kluci, co spolu chodíme‘. V zemích, které se hlásí k politickému systému, který trochu nejistě považujeme za demokratický, je jednání všech se všemi základní formou ‚dělání politiky‘ a často i jen obyčejného politikaření. Vojtěch Filip tuto pravdu nejen už jednou řekl a nyní znovu zopakoval, ale upozorňoval na to před zahájením čtrnáctihodinového maratonu,“ uvedl politolog Zdeněk Zbořil.

„Opoziční pětka, tentokrát obohacená i o poslance SPD, si to vše mohla opravdu lépe dojednat a dokonce i o tom promluvit s panem prezidentem. Nejen proto, že je to zkušený politik, ale je to i ústavní činitel, který musí ve své funkci na jakékoli hlasování o důvěře nebo nedůvěře vlády reagovat. Ale hlavně si ti, kteří měli jen jeden obehraný a garanční lhůtou dávno prošlý program ‚Antibabiš‘, mohli odpustit svou samohanu,“ dodal.

Ještě před jednáním upozorňoval Zbyněk Stanjura z ODS, jak je důležité, aby každá poslankyně, každý poslanec na závěr diskuse řekl, zda má vláda Andreje Babiše jejich důvěru, nebo nemá. „Zároveň platí, kdo uteče ze sálu v takto závažném hlasování, vyslovuje důvěru,“ řekl.

„Protože politický horizont pana Stanjury je dost omezený, nemusíme mu takové zjednodušení parlamentní praxe moc vyčítat. Ano, je to tak, ale také nelze říct, že by těch dvacet devět nepřítomných, z nichž jen patnáct byli členové KSČM, by dalo své hlasy proti vládě. Parlamentní aritmetika je sice dost jednoduchá, ale zase ne tak, jak si pan předseda poslaneckého klubu ODS myslí,“ komentuje Zbořil. „Zdržet se hlasování je legitimní součástí vyjádření politického postoje, stejně jako neúčast v senátních volbách, ve kterých jsou senátoři voleni miniaturními skupinami voličů. Ale po právu se chovají jako řádně zvolení senátoři a senátorky,“ dodal.

A co při sledování jednání doktora Zbořila zaujalo? „Pýcha, až zpupnost některých diskutujících, obviňování kde koho bez argumentace a politický narcismus pánů i dam u mikrofonu. Ale obdivoval jsem i jejich schopnost vydržet celých čtrnáct hodin na svých místech, což je mi důkazem, že ve Sněmovně se nepracuje jen hlavou, ale i jinou částí těla,“ uvedl.

Andrej Babiš jen využil příležitosti a zopakoval kritiku

Na počátku mimořádné schůze vystoupil s projevem premiér Andrej Babiš. A tepal opozici. „Nejdřív jste prosadili Lex Babiš, absurdní záležitost. Žádný střet zájmů nemám! Všichni jste se shodli a hlasovali jste proti Babišovi, vadí vám, chcete ho dát pryč z politiky, protože se nepřizpůsobil těm vašim zvyklostem. Vždy jsem dodržoval všechny právní předpisy. EU nemá co vykládat naše zákony. Tahle země nemůže být řízena z Evropského parlamentu, my jsme svrchovaná země!“ rozjel se premiér s tím, že „Kdo tu dotaci kontroloval? Dvakrát nejlepší ministr financí pan Kalousek. Je potřeba stíhat Babiše a jeho rodinu za nic! Kde jsou ty dotace, co jste rozkradli?! Je to pro veřejnost, pro děti, běžte se tam podívat! Toho Babiše je potřeba zlikvidovat na objednávku. Na objednávku! V osmi bodech vám teď připomenu, jaké vládě chcete vyslovit nedůvěru,“ přešel Babiš k obsáhlému hodnocení své vlády.

„Andrej Babiš jen využil příležitosti a zopakoval nám svou a všem známou a petrifikovanou kritiku antibabišovského programu. Na okraj dokonce připomněl, jak to s těmi dotačními programy EU bývá. A to zrovna v době, kdy v EU strukturách zahajuje svou práci soudní dvůr, který má na stole (podle médií) asi tři tisíce sporných případů. Z nich asi šedesát se týká ČR, a kdo ví, co mezi nimi všechno bude. Takže ví Bůh, zda to Čapí hnízdo nebude hrát zase nějakou novou oprášenou divadelní roli,“ komentuje Zbořil.

Babiš shrnul, že opozice chce svrhnout vládu, která prosadila důstojné důchody, zvýšila rodičovský příspěvek, zvedla lidem platy, snížila daně a zvýšila životní úroveň. „Zase jsme slyšeli, že ‚Babiš zadlužil zemi! Budou trpět naše děti! Nikdo to nezaplatí! Zkrachujeme!' Ale tomu nevěříte ani vy sami. V HDP na hlavu jsme už předběhli Portugalsko, Řecko, Španělsko i Itálii. A pokud jde o ty peníze, kvůli kterým narostl náš dluh, tak to nejsou miliardové tunely, které tu ty vaše takzvaně demokratické strany roky provozovaly. Ty peníze jsme nikam nezašantročili, ale dali jsme je lidem. Proto se úspory domácností navýšily k 30. dubnu za poslední rok o rekordních 360 miliard. Dluh jsme v minulosti stabilizovali jednou, a pokud bychom k tomu měli příležitost i v příštím volebním období, tak to dokážeme znovu," slibuje Andrej Babiš.

„Co k tomu říct? Chtělo by to analýzu Andrejem Babišem citovaných dat a na to nebyl čas dokonce ani v Poslanecké sněmovně. Jen snad to, že to byla stereotypní reakce na stereotypní předsudečnou kritiku, kterou slyšíme z řad opozice už čtvrtým rokem. Proto se nám to zdá už trochu nudné. Všechny strany si za ta léta snad už všechno řekly, a tak to berme zase jako další příležitost, kterou stratégové tzv. opozice nabídli předsedovi vlády k velkému startu předvolební kampaně ANO 2011. Nechtěl bych se mýlit, ale možná to teprve teď začne a asi to nebude žádný tanec motýlů,“ komentuje Zbořil.

Babiš se také pustil konkrétně do Pirátů, když zopakoval, že „my v Česku nechceme žádný multikulturní ekofanatický Pirátostán. My nechceme sdílet naše auta! My nechceme sdílet naše byty! My nechceme sdílet naši zemi! Nechceme, aby naši zemi řídil Evropský parlament, kde by se Piráti spojili s dalšími fanatiky. Jsem svrchovaný premiér naší země a nikdo ze zahraničí nám do toho nebude kecat!“ bouřil premiér. Do opozice se pustil i kvůli epidemii, covidu podle něj jen využili. Opozice si prý stanovila cíl porazit Babiše za každou cenu. „Od loňského října jste naplno zahájili svoji brutální, nelítostnou a nihilistickou předvolební kampaň. Vystupujete jako spasitelé, ale ve skutečnosti nejste nic jiného než sabotéři.“

„Tato část premiérova proslovu mne zaujala skoro více než ty ostatní. Vypadá to, že po ostudě TOP 09 a jejich koaličních partnerů startuje konfrontace s Piráty, a že také může být, slovy Andreje Babiše, podobně brutální,“ podotýká Zbořil.

Paní Sommerová to rozjela zřejmě nejradikálněji…

Šéf Pirátů Ivan Bartoš oponoval s tím, že vždy zůstávali konstruktivní. I v pandemii. Vláda ale na jejich návrhy reagovala neochotou, odporem a urážkami. Hlasování o nedůvěře vládě podle Bartoše nebylo nikdy bezúčelnou exhibicí, jak tvrdí premiér Babiš, ale vždy k tomu byl důvod. Naposledy audit EU o dotacích v Agrofertu. Bartoš k tomuto tématu upozornil, že premiér Babiš ještě před pár dny mluvil o Agrofertu jako o „své bývalé firmě“, zatímco teď otočil a nechal se zapsat jako její koncový vlastník. To prý jen dokresluje komedii, která se kolem toho odehrává. Předseda Pirátů se obsáhle rozpovídal o premiérově střetu zájmů, který podle něj je „nejen nemorální, ale i nelegální“.

„Nezapomínejme, že hlavní volební heslo Pirátů v posledních parlamentních volbách bylo Pusťte nás na ně! Trochu sice ztratilo na svém lesku a jeho účinnost trochu zmenšuje, protože se k němu dnes hlásí hned několik politických stran a hnutí, které si myslí, že mají v tornistře maršálskou hůl. Nová poslankyně TOP 09 paní Sommerová to rozjela zřejmě nejradikálněji. Ta by soudila nejen Andreje Babiše, ale i prezidenta Zemana a nejsem si jistý, zda by je nechtěla hned stavět ke zdi,“ uvedl Zbořil. „Takže teď jít do boje s hesly o Čapím hnízdu je trochu mimo hru a řeči o morálce a nelegálnosti v české politice jsou, jak jsme se už několikrát přesvědčili, řeči o provaze v domě oběšencově,“ dodal.

Premiérova vize podle Bartoše je, že „celá země dělá na Babiše“. Pak ještě z jeho úst zaznělo, že bychom si měli brát příklad z toho, jak to chodí u našich západních spojenců. Vyslovení nedůvěry vládě podle Bartoše je za těchto okolností povinností Poslanecké sněmovny. „Je to krok, kterým naplňujeme naši odpovědnost vůči veřejnosti, která je s touto vládou nespokojena,“ dodal. „Je třeba ukázat Andreji Babišovi, že na rozdíl od Agrofertu není vlastníkem České republiky. A ani jejím koncovým beneficientem.“ Příští vláda bude muset řešit důsledky tohoto „experimentu“, na kterém Andrej Babiš vydělal miliardy. „Andrej Babiš a jeho orloj ministrů připravili tuto zemi o budoucnost,“ rozčiloval se.

„Takže zase nic jiného než Antibabiš. Ale jestli toto jsou všechny předvolební hesla, která se podařila dát Pirátům dohromady, pak asi nikoho moc nepřekvapí, že se po volbách budou chovat jako zmatená ODS a zavřou si dveře nejen do vlády, ale i k vedoucí roli konstruktivní opozice. Zda o podobných věcech mluvil pan Bartoš při setkání s panem prezidentem v Lánech, by mne zajímalo. Záznam tohoto rozhovoru jsem zatím nikde nenašel, ale jistě na něj brzy dojde,“ komentuje Zbořil.

Českou republiku „rozvrátil“ jen Andrej Babiš?

Mimořádnou schůzi s hlasováním o nedůvěře vyvolaly koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN. Poslanec Vít Rakušan ze STAN poznamenal: „Vláda Andreje Babiše se stala zajatcem vlastního demagogického PR. Česká republika není usměvavý facebook Andreje Babiše. Česká republika je zemí, která je v morálním, ekonomickém rozvratu.“ Markéta Pekarová-Adamová uvedla jako jeden z nejdůležitějších důvodů premiérův střet zájmů nebo postup při řešení pandemie.

„Škoda že paní Pekarová-Adamová se také nezmínila o morálním rozvratu. Jistě by to z jejích úst znělo jako dojemná píseň. Možná dokonce i jako píseň labutí. A pan Rakušan – ten se prostě jen mýlí, když si myslí, že Českou republiku ‚rozvrátil‘ jen Andrej Babiš. Až se bude sčítat a odčítat, jak kdo kdy „rozvracel“, možná bude překvapen, kdo z jeho okolí se na tom také podílel a kolik rychlého zbohatnutí mu to přineslo,“ říká politolog.

Opozice se pokusila vyslovit nedůvěru vládě už v listopadu 2018, kdy šest opozičních stran požádalo o vyslovení nedůvěry kvůli nejasnostem kolem cesty premiérova syna Andreje Babiše mladšího do Moskvy a na Krym. Pak také v červnu 2019 kvůli premiérovu střetu zájmů a občanským demonstracím. A zda lze hlasování srovnávat?

„Snad jedině na úrovni, kterou bych si dovolil nazvat ‚nepolitickou politikou‘. Ale nemyslím to jako první český prezident, ale spíše jako to, co nazýval první československý prezident nikoliv politikou, ale politikařením. Je to pojetí politiky jako zápasu ve volném stylu, ve kterém jsou navíc dovoleny i údery a chvaty, které mohou někoho ohrozit na životě. To, že se někteří čeští politici rozhodli napadat i členy rodiny Andreje Babiše, se jim jistě vrátí v podobě, o které tehdy a možná ani teď stále ještě ani neuvažují,“ uzavírá Zdeněk Zbořil.



