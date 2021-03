Pokud by chtěl někdo Zemanovi uštědřit opravdu velkou ránu... Rada od zkušeného experta

reklama

Jaký vzkaz podle vás vyslal prezident Miloš Zeman v rozhovoru, kde požadoval rezignaci českých ministrů a kritizoval odpor vůči ruské vakcíně proti koronaviru Sputnik V?

Mám pocit, že Miloš Zeman se chtěl zase po čase ukázat na veřejnosti a udělat to zase, jak je jeho zvykem, po svém. To znamená, ne jako prezident, který je tady pro všechny, a který se snaží integrovat společnost, ale jako silný hráč, který rozdává karty a udílí pokyny, i když mu to ani z hlediska české Ústavy nepřísluší.

Takže chce zasahovat do politického dění více, než bývá u prezidenta obvyklé?

Tak od prezidenta se především očekává, že bude plnit různé společensko-politické úkoly. To znamená, že bude na veřejnosti apelovat, chválit, případně dávat nějaká doporučení společnosti a ne, že povede personální politiku. Pokud má Miloš Zeman výhrady k nějakým členům vlády, je nejjednodušší cesta, tedy sejít se s premiérem a předsedy koaličních stran, než si tímto způsobem posílat vzkazy. Zvláště, když Miloš Zeman sám musí tušit, že jakékoliv jeho nápady na odvolání kohokoliv asi nepadnou na úrodnou půdu, protože o tom, kdo bude sedět ve vládě, rozhodují koaliční partneři, a o tom, kdo je v čele jaké organizace nebo orgánů veřejné správy, rozhodují ministři nebo vláda, nikoliv prezident republiky. Z tohoto hlediska Miloš Zeman zbytečně zachází do detailů, které mu nepříslušejí.

Ještě dodám, že Sabina Slonková ze serveru Neovlivni.cz zjistila, co údajně předcházelo tomuto rozhovoru. Premiér Andrej Babiš se s prezidentem sešel a stěžoval si, že nemá podporu a nemůže se na nikoho spolehnout. Prý se dohodli na tom, že vymění ministra zdravotnictví, což se nestalo, a tak Zeman přitvrdil. Může na tom něco být?

Podle mne šlo do značné míry o soukromou iniciativu Miloše Zemana, který rád rozehrává podobné hry, rád se pokouší rozhodovat o tom, kdo a kde bude na šachovnici stát. Jenom mě trochu zaráží, že tuto hru neopustil v době epidemické krize, kdy máme jiné a mnohem vážnější starosti, než hrát hry, které Miloš Zeman prakticky od nástupu do své funkce rozehrává.

Andrej Babiš se nechal slyšet, že personální změny neochystá, že názor prezidenta zná a bere ho na vědomí. Do jaké pozice staví premiéra právě vyjádření Zemana?

Hodně záleželo na tom, jak bude vypadat Babišova reakce. Kdyby jeho reakce byla submisivní, kdyby se okamžitě začal zabývat prezidentovými připomínkami a podobně, vypadal by jako velmi slabý premiér. Asertivní premiér by asi nápady prezidenta jednoznačně odmítl, což ale také není případ Andreje Babiše, protože on si zakládá na tom, že má s Milošem Zemanem korektní vztahy a nechá si od něj v lecčems i poradit. Proto zvolil zlatou střední cestu, kdy prohlásil, že se jedná o názor prezidenta a on že nikoho odvolávat nebude. Takový styl, kdy mu ten prezidentův výrok šel jedním uchem dovnitř a druhým uchem ven.

Jaký je váš názor na komentář Ondřeje Leinharta pro server iHned.cz, podle něhož Zeman rozjel hru za Sputnik V i odchod ministrů a testuje tak Babišovu i Hamáčkovu trpělivost. Má pravdu?

Neumím si představit, co by mělo být na konci testu. Jestli jde Zemanovi skutečně jen o nějakou vakcínu, což by mělo být předmětem odborného sporu vakcinologů a ne politiků, anebo jestli mu jde o další posouvání kompetencí z hlediska Ústavy - tedy posilování role prezidenta. Myslím, že Zeman moc dobře zná Andreje Babiše i Jana Hamáčka, aby věděl, jak budou reagovat. Skoro si myslím, že kdyby chtěl skutečně hrát nějaké atraktivnější politické hry, snažil by se v současnosti dostat do prostředí opozičních politiků, kteří mají mnohem větší šanci třeba při podzimních volbách uspět.

To, že budou mít Jan Hamáček i Andreji Babiš tendenci se s Milošem Zemanem bavit, třeba mu i naslouchat a ne vždy udělají, co si přeje, ať už se to týká personálních změn nebo nakládání s jakoukoliv vakcínou, s tím už mohl Miloš Zeman rovnou počítat.

Poté, co Miloš Zeman tyto věci řekl, přišly velmi ostré reakce. Ať už nařčení z vlastizrady, označení prezidentových slov jako výroky dementního starce - z úst Miroslava Kalouska, nebo že Zeman prosazuje ruské zájmy? Proč jsou reakce tak ostré?

Protože to je osvědčený scénář, kdy Miloš Zeman něco ostrého řekne a jeho oponenti mají potřebu říci něco srovnatelně ostrého. Takové oko za oko, zub za zub, bez čehož se, zdá se, česká politika nedokáže obejít. Myslím, že všichni už známe Miloše Zemana tak dobře, že kdyby mu chtěl někdo skutečně uštědřit velkou ránu, tak se k němu vůbec nebude vyjadřovat a nebude mu sedat na lep, protože Miloš Zeman řekl svoje názory. Patrně ty názory někoho zajímají, někoho nezajímají, ale faktický dopad nemají žádný, a proto mě hysterie, která se spustila mezi částí politiků a komentátorů, docela překvapuje. Je zbytečná.

Jinak řečeno Zeman využívá toho, že ví, že tento scénář funguje.

Ano, to jste pojmenovala přesně. On ví, že to funguje, ale vždycky se najdou nějací hysterici, nebo hysterky, které mají potřebu na jeho slova reagovat ještě exponovaněji.

Když tedy odmyslíme, že to řekl Zeman, je nějaký důvod, aby Blatný, Storová nebo Petříček rezignovali? Petříček například kvůli chystanému obchodu s vakcínami, které pocházely z černého trhu. Blatný kvůli tomu, jaké problémy se na ministerstvo valí, a stížnosti na komunikaci…?

V případě Tomáše Petříčka je to podle mne dáno dlouhodobým sporem Miloše Zemana s Petříčkem o zahraniční politiku. Nejenom s Petříčkem, ale i skupinou, kterou se Petříček obklopuje - jako je Miroslav Poche, kterého Miloš Zeman odmítl v minulosti jmenovat ministrem. Od toho jsou koordinační schůzky ústavních činitelů v zahraniční politice, aby si rozdílné názory vyříkali.

Ještě taková drobnost. Docela mě zarazilo, že prezident, který bojuje za Sputnik s argumentem, že se musí rychle sehnat nějaká očkovací látka, aby se proočkovalo obyvatelstvo, vyčítá Petříčkovi něco podobného, o co se pokoušel směrem k vakcíně ze Spojených arabských emirátů. Zkrátka sehnat vakcínu za jakoukoliv cenu prakticky od kohokoliv.

Sputnik V vyvolává velké rozepře kvůli způsobu, jak bude ověřen a kým, odkud pochází a kdo ho vyrábí. Jsme svědky něčeho, co znamená, že politika bude stát lidské životy? Zamlžuje politika politikům úsudek v tom, aby jednali co nejvíce v zájmu občanů?

Bylo by nešťastné, kdyby tomu tak bylo, protože mi na celé situaci velmi vadí ideologizace nebo vkládání geopolitických svárů do odborných záležitostí. Politici by měli dát od této debaty ruce co nejdále, protože se jedná čistě o záležitost odbornou, o záležitost vakcinologickou. Myslím, že právo mít přístup na český trh by měla mít každá kvalitní a vyzkoušená vakcína, pokud splní všechny požadavky nebo dodrží všechna pravidla, která jsou tady nastavena. Možná, že je škoda, že distributor Sputniku vlastně velmi pozdě požádal o evropskou certifikaci, ale předpokládám, že dříve či později ji dostane. Věřím, že se jedná o srovnatelně kvalitní vakcínu, jako jsou vakcíny západní. Tím více mě znepokojují politické souvislosti, které se do toho snaží jeden nebo druhý tábor vkládat, protože z hlediska vakcín je úplně jedno, jestli přijdou z Východu nebo Západu, ale podstatné je, aby pomohla.

