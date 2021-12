Proč si to nepřečetli... Green Deal? Zdeněk Zbořil připomíná vedení EU plán, který už marně zkoušeli Sověti

reklama

„Zaujalo mne hlavně to, že zdůraznil, o co dnes, a nejen u nás, jde, a to, že přeje vládě Petra Fialy, ať již má k ní jakkoli kritický vztah, aby se nebála,“ komentuje poselství prezidenta Miloše Zemana na druhý svátek vánoční politolog Zdeněk Zbořil s tím, že jak svědčí hlasy tradičních antiprezidentských kverulantů, většina jeho posluchačů jeho sdělením rozuměla. „Ti, co mu rozumět nechtějí a přemýšlejí, jak instituci prezidenta ČR znevážit, když už jim nevyšla ta příležitost s jeho nemocí, se dál budou snažit, i když jsou mezi nimi tak známí právníci jako Jiří Pospíšil a Pavel Telička. Ale ani ti nebudou jediní, protože ‚škůdců zemských‘ bylo v našich zemích vždy dost a o jejich drzá čela také nebyla velká nouze,“ dodává.



Podle Zbořila prezident Zeman zatím dává najevo, že nového premiéra nehodlá jen tolerovat, ale i podporovat. „Někdy to vypadá, že dokonce víc, než někteří členové nové koaliční vlády,“ uvedl politolog.

Politolog Daniel Kroupa okomentoval ve veřejnoprávním médiu poselství i tak, že Zeman projevem ukázal, že nadále zůstává jedním z hlavních hráčů na tuzemské politické scéně. Šlo ale o poselství „končícího státníka“.



„Daniel Kroupa a jeho okolí patřilo vždy ke kritikům předsedy ČSSD, předsedy Poslanecké sněmovny a předsedy vlády Zemana, stejně jako ve dnech jeho obou prezidentských termínů. Ale zdá se, že nejen on, ale i jeho kolegové přišli konečně na to, že ho, jak říkají někteří z nich, ‚nesejmou‘. Možná by někdy stálo za to, kdyby se jiní političtí komentátoři pokusili vysvětlit a pochopit, v čem spočívají důvody silné pozice prezidenta Zemana v politickém systému ČR a EU a neodbývali to jen jeho urážkami z afilace k Ruské federaci a ČLR a jejich hlavním představitelům,“ komentuje Zbořil.

„Doba je tak trochu divná, snažili jsme se odolávat blbosti“

Pro doktora Zdeňka Zbořila nebyly uplynulé Vánoce ničím výjimečné. „Asi spíše normální než neobvyklé. Většinu TV programů jsem neviděl, protože jsem na lavinu pohádek příliš starý, učit se vařit také nepotřebuji, a abych se rozčiloval, že ČTV dokáže podprahově prostrčit Adolfa Hitlera do jednoho ze svých programů na Štědrý den, se také nemusím dívat,“ komentuje politolog, „Kvůli covidu jsem se s mnoha přáteli nesetkal, ale zůstali jsme si blízcí, i když mezi námi byly velké vzdálenosti. A skoro se všemi jsem mohl sdílet jejich radosti i strasti, a přestože doba je tak trochu divná, snažili jsme se odolávat blbosti. To zůstává úkolem stejně nadlidským, jako to bylo v minulosti a asi bude i v letech budoucích. Kdybych si vypůjčil citát – Hodnotami doby minulé pohrdáme, doba nová nám žádné lepší nepřinesla. A tak musíme zůstat sami. Sami, ale díky tomu také svobodnějšími,“ dodává.

Řeky v Sovětském svazu měly téct od severu k jihu…

Předvánoční čas se nesl i v duchu boje za snížení uhlíkové stopy. Objevila se tak například řada výzev, aby se lidé zřekli kaprů na Vánoce. Zazněly obavy, že brzy budou přes platební karty hlídat i to, co si kupujete, aby vaše uhlíková stopa byla malá.

„Zdá se mi, že ti, kteří se považují za koryfeje této nové politiky, jsou, jak říkal TGM, trochu upřílišnění. Je to trochu archaický výraz, ale hodí se k popisu současné situace docela dobře. Stejně jako vzpomínky na ‚Stalinský plán přetvoření přírody‘, jehož naivita a hloupost byly tehdy v padesátých letech 20. stol. kdekomu jasné. Řeky v Sovětském svazu měly téct od severu k jihu, zavlažovat stepi a pouště, větrolamy se měly vysazovat v délkách tisíců kilometrů. Všechno bylo naplánováno na dobu několika pětiletek. Tento grandiózní plán se zhroutil v několika letech, ale devastoval některé oblasti nenahraditelně,“ uvedl politolog. „Kdyby si členové Evropské komise EU přečetli jen několik vět z agitačních brožurek té doby, snad by si uvědomili, do jaké pasti se uzavřeli a jak ohrožují tímto odcizením mnoho ostatních. Člověk se přece vyvíjel v hranicích kultur a civilizací a tento vývoj, jakkoli byl složitý a nikoliv nesporný, se nemohl odvíjet od přání jednotlivců, kteří si mysleli, že jsou pověřeni vyšší mocí páchat dobro,“ dodal.

Zároveň dále glosuje: „Tento rok se poprvé objevil u nás v republice názor, že štědrovečerní večeře by měla být bez kapra, dokonce i s poznámkou, že ‚nám ho vnutili Rusové‘. Takže žádný královský monopol na pěstování ryb a vaření piva, žádný Štěpánek Netolický a Jakub Krčín z Jelčan a další rybníkáři, ale nějaká neziskovka objevila, co jíst a pít. Vypadá to jako velká legrace, ale co takových blbin bylo a kolik blbců se ještě objeví. Přitom nejde o nic jiného, než o další znevolnění lidí. A to všechno za sborového zpěvu Ódy na radost.“

Nechci být za příslušníka Vančurových „zlostných starců“…

Do konce roku 2021 zbývá už jen pár dní. „Nechci být považován za příslušníka generace Vančurových ‚zlostných starců‘, ale přece jen se mi ty poslední měsíce před a povolební zdály příliš hněvivé. A to i zásluhou žen a mužů, kteří by si mohli díky svému společenskému postavení dopřát trochu odstupu od chování domovnic a kazatelů, kteří si myslí, že jen oni jsou mírou věcí. Neopominutelná byla v tomto ohledu média nejrůznějšího druhu, která šířila zášt a nenávist tak dlouho, až přestalo být viditelné, kdo má být milován a kdo nenáviděn,“ uvedl Zbořil. „A pokud jde o politiku, snad bychom si mohli všimnout, že pomalu odchází tzv. druhá polistopadová generace veřejně činných činovníků, a že nastupuje další, které se někdy ti starší vysmívají, ale která je prostě jen jiná a taková, jak si ji její matky a otcové vychovali,“ dodal.

Byla slibována tečka za covidem, místo toho se napadají očkovaní a neočkovaní, současně je jasné, že je nutná třetí, třeba i čtvrtá dávka očkování. Část vědců poukazuje na nutnost uznávání protilátek. A proč vlastně nenastala tečka? „Jak to můžeme vědět my obyčejní smrtelníci, když vědci a pavědci, vědoucí i ignoranti, rozhodují o našich životech za pomoci neprůhledných medicínsko-politických opatření. A jak zpívá Jarek Nohavica – Jedni křičí Hanba, hanba!, druzí zase Sláva, sláva! A strach jako jeden z nástrojů ovládání těch druhých se už tolikrát osvědčil,“ podotýká Zbořil.

Babiš vyhrál, neprohrál! A co může udělat Fiala?

Při bilancování roku se politolog vrací k parlamentním volbám. „Andrej Babiš byl favoritem a vyhrál, neprohrál. Opakovaným trikem Ústavního soudu a jeho předsedy Pavla Rychetského, který zavrhl svoje návrhy z doby před dvaceti lety, se mohly spojit politické strany, které měly společnou jen fanatickou nenávist vůči Andreji Babišovi. To, že bylo porušeno ústavní pravidlo o „volné soutěži politických stran“, je jen drobná vada na kráse, protože šlo spíše o to, jak pověstnému čl. 5 ústavy rozumět, vyložit ho a v horším případě překroutit. Ale za správný výklad se zaručila nejvyšší soudní autorita a teď bude záležet jen na tom, kdy s podobným právním kutilstvím přijde Ústavní soud v jiném složení a pomůže vytvořit podobně jako českoslovenští politici po roce 1945 jinou a ‚obrozenou‘ Národní frontu v zájmu někoho jiného,“ uvedl Zbořil. „To, že milion hlasů voličů propadlo, dnes nikomu nevadí, ale třeba to za jiných okolností poslouží tomu, aby byl někdo volán k odpovědnosti. A jen tak na okraj – jsou právnické autority, které nás učí, že ‚právo nezná morálku‘,“ dodal.

A co může a naopak nemůže nastupující Fialova vláda udělat pro to, aby byla tou vládou „změny“ a „obratu“? „Hlavně vydržet, až se bude muset dělat něco jiného než nadávat na Babiše, což asi bude ve spolupráci se STAN úkol nadlidský. Ale také, a to tato vláda udělat nemůže, aby k jejímu programu byla ohleduplná dravá část Evropské unie, která se vůči střední a východní Evropě chová jako k dobytému území,“ říká Zbořil.

Jak říká politolog, předseda vlády Petr Fiala může dělat velmi mnoho, protože lidé a občané nemohou stále žít ve stresu, který jim působí haštěřivost, upovídanost, nenávist. „Ale hlavně by měl dosáhnout porozumění pro nejzávažnější části vládního politického programu. A snad by nový předseda vlády měl zabránit takové chamtivosti a nedočkavosti, jakou projevil dnes už jmenovaný ministr vnitra Vít Rakušan. Anebo, a to možná bude pro předsedu vlády také úkol nad úkoly, bránit výměnám na nižších funkcích státní administrativy, která je dnes kvůli existenci služebního zákona možná jen za cenu zvětšování počtu nových funkcí na vládní úrovni,“ uvedl politolog. „Někdo to komentuje s velkou ironií, ale zdá se, že Pirátům by se mohlo podařit zaměstnat skoro všechny členy své strany někde v tmavých koutech státního byrokratického molochu. Když půjde o ty zneuznané, na všechna předvolební předsevzetí se zapomene a ohledy na vzájemné stranické vztahy doznají velkých změn,“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.

