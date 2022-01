Rakušan na Hrad, takový drajv měli... A teď Farský a divní sponzoři. Komentátor o konci jedné politické pohádky

„Pro STAN je to ošemetné, protože oni byli jedním z hlavních vítězů sněmovních voleb. Zdálo se, že jsou v laufu. Vyrojily se dokonce úvahy, že by Vít Rakušan mohl kandidovat na prezidenta. Ale nástup do vlády ukázal, že pro stranu, která na vlastní jméno ještě členem vlády nebyla – i když hnutí STAN mělo ministry ve vládě Petra Nečase, když spolupracovali s TOP 09 – to napoprvé nemusí být úplně lehké. Ten úvodní drajv, co měli po volbách, jim to, co se teď děje, určitě omezí,“ vysvětlil ParlamentnímListům.cz politolog Petr Sokol.

Hostem úterních Událostí, komentářů byl premiér Petr Fiala. Nejvíce času strávil vysvětlováním financování STAN a Jana Farského. A tady nastalo překvapení, protože premiér popřel dosavadní převládající mínění, že by poslance v odletu podpořil. Naopak před ním „vyjádřil pochybnosti“. A doporučení ke stipendiu mu poskytl ještě v době, kdy prý nevěděl, že Farský bude kandidovat.

Poslance Farského jsem v odletu do USA nepodpořil, tvrdí Fiala i Pithart

„Samozřejmě nemáme dobrý pocit z toho, jakým způsobem se to odehrálo, že Jan Farský odjel do Spojených států. Ale na druhé straně, je to věc pana poslance Farského a hnutí STAN, já jim do toho těžko mohu mluvit,“ komentoval rozhodnutí Petr Fiala. „Já jsem ho v tom nepodpořil, já jsem byl panem poslancem Farským informován, že odjede do Spojených států. Vyjádřil jsem v tom osobním rozhovoru určité pochybnosti o tom, jestli je to dobrý nápad. Pan Farský mě ujistil, že bude na všechna klíčová hlasování, že nebude jeho hlas chybět. Já jako předseda vlády mohu říct, že na chod vlády to vliv mít nebude, ale jako signál to určitě dobré není, já bych do Spojených států na půl roku neodjel, tím se nijak netajím,“ sdělil.

Také se vyjádřil k tomu, že Farskému napsal na stáž doporučení. „Ano, napsal, ale v době, kdy jsem nevěděl, že bude kandidovat. Bylo to v září, říjnu 2020,“ obhajoval se Fiala a doplnil, že jako akademik taková doporučení občas píše, takže by se na to Farský neměl odvolávat. Petr Fiala byl v minulosti rektorem i prorektorem Masarykovy univerzity v Brně. Nakonec se premiér distancoval s tím, že je předseda ODS, které Farský není členem, a vlády, v níž Farský také nesedí, a jeho nepřítomnost na její chod nebude mít vliv. „Nezříkám se žádné odpovědnosti, odpovídám poctivě,“ reagoval, když mu bylo připomenuto, že jako premiér je zodpovědný za celou pětikoalici. Když se Martin Řezníček stále ptal na Farského, Fiala rozhodil rukama a dal mu za pravdu, že práce v Poslanecké sněmovně je i ve výborech. „Já bych to takto neudělal, žádnou radost z toho nemám, uvědomuji si tu reakci, doufám, že si ji uvědomuje i pan poslanec Farský,“ opakoval.

Farského odlet nepodpořil ani bývalý předseda Senátu Petr Pithart, jeho dobrozdáním se poslanec také zaštiťoval. „Že jsem to posvětil, není namístě. Napsal jsem, že je s to absolvovat kurz, že na to má. Nevěděl jsem, kdy pojede,“ prozradil Pithart Novinkám. „Já jsem ho varoval, co když vám to vyjde do volebního období. To on ještě vůbec netušil, že budou vládní strana a on kandidátem na místo ve vládě. To je skoro dva roky stará historie,“ uvedl s tím, že jeho úkolem bylo posoudit, zda je Farský stipendijní pobyt schopen zvládnout.

Je to neobvyklé, že poslanec opustí na osm měsíců svoji zemi

„Je samozřejmě neobvyklé, že poslanec na osm měsíců opustí svoji zemi a věnuje se něčemu jinému. A ještě k tomu v cizí zemi, která je daleko. Kdyby to bylo v Drážďanech, tak by to asi šlo kombinovat s funkcí poslance. Je to věc o to komplikovanější, že Jan Farský je koaliční poslanec, kde samozřejmě účast na hlasování a jednání vzhledem k tomu, že je součástí většiny, je viditelnější z hlediska poměrů a důležitější, než je tomu u opozičních poslanců. Hledalo by se málo podobných situací v historii českého parlamentarismu. Výrok premiéra je pochopitelný, někdo, kdo je hlavou parlamentní většiny, nemůže z takovéhoto postupu vyjadřovat radost, nebo dokonce souhlas,“ okomentoval pro ParlamentníListy.cz politolog Petr Sokol ještě před tím, než se poslanec Farský rozhodl situaci vyřešit rezignací na sněmovní mandát.

Mohl premiér odletu koaličního poslance nějak zabránit? „Pan premiér nemá žádný politický nástroj, jak pana Farského donutit, aby své rozhodnutí změnil. Není členem vlády, ze které by ho premiér mohl odvolat. A není ani členem strany, poslaneckého klubu ani stejné volební koalice jako premiér Fiala. Je to věc té druhé koalice a hnutí STAN, kteří by mohli na Jana Farského působit. On je zvolený poslanec, takže je to na jeho rozhodnutí či případném politickém tlaku jeho politické strany, tedy STAN,“ konstatoval.

Podobný tlak vyvinuli Piráti, druhá část společné volební koalice. Konkrétně Piráti v Libereckém kraji, kde Jan Farský byl jedničkou společné kandidátky PirSTAN, ho vyzvali ke vzdání se poslaneckého mandátu. „Tady ovšem je to otázka, protože zatímco koalice SPOLU funguje dál a má plány na spolupráci v dalších volbách, u Pirátů a STAN to úplně jasné není. Spíše to vypadá, že tato koalice budoucnost mít nemusí. Takže tady výzvy Pirátů nestačí. Je to dnes záležitost vnitřních procesů uvnitř hnutí STAN,“ řekl politolog.

Zdálo se, že jsou v laufu. Vyrojily se i úvahy o kandidatuře Víta Rakušana na prezidenta

Dalším tématem v Událostech bylo hnutí STAN, které za krátkou dobu od voleb stihlo vyvolat řadu kauz, jednak nominací Věslava Michalika, dále Rakušanovou schůzkou s policejním prezidentem, následně otázkou darů pro hnutí od firem z Kypru a nakonec odletem poslance Farského. Premiér Fiala je rád, že se vyřešilo financování STAN tím, že hnutí peníze vrátí. Podle něho v oblasti kontrolních mechanismů financování stran došlo k výraznému pokroku, ale je možné se bavit i o dalších změnách. Doplnil, že nešlo o nějakou trestněprávní stránku věci, ale o morální a politickou.

V hnutí STAN se však po volbách každopádně nakupilo dost problémů. Poškodí je to nějak výrazně? Nebo na to voliči do dalších sněmovních voleb zapomenou? „Do dalších sněmovních voleb je skutečně daleko, je ale relativně blízko před volbami komunálními a senátními. Pro STAN je to ale ošemetné, protože oni byli jedním z hlavních vítězů sněmovních voleb. Spolu s ODS jsou jádrem vlády, když se podíváme na počet poslanců. Zdálo se, že jsou v laufu. Vyrojily se dokonce úvahy, že by Vít Rakušan mohl kandidovat na prezidenta. Ale nástup do vlády ukázal, že pro stranu, která na vlastní jméno ještě členem vlády nebyla – i když hnutí STAN mělo ministry ve vládě Petra Nečase, když spolupracovali s TOP 09 – to napoprvé nemusí být úplně lehké. Ten úvodní drajv, co měli po volbách, jim to, co se teď děje, určitě omezí,“ vysvětlil politolog.

Vyjádřil se i k problémům s financováním v tomto případě hnutí STAN, ale už dříve s tím měli patálie i jiné politické subjekty. „Není to první ani poslední problém s financováním politických stran, a to nejen v České republice, ale napříč demokratickým světem. Je to problém, který se čas od času z podstaty demokracie vynořuje. Nedokážou si ani představit nějakou zásadnější reformu pro financování politických stran. Různé země mají různé modely, ale neexistuje žádný, ve kterém by se nějaká demokratická země úplně vyvarovala těchto problémů. Děje se to, dít se bude. Je to jedno z míst, které demokracii doprovází,“ uzavřel Petr Sokol.



