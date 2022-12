Rozhodnuto. Výsledky voleb napsány. Zbořil má jasno

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA „Pomalu si zvykáme, že tady za několik příštích dnů už nemusíme být a začíná nám být jedno, kdo to vlastně zavinil.“ Apokalyptické rány, které přicházejí den za dnem analyzuje politolog Zdeněk Zbořil. V prezidentské volbě je podle něj už rozhodnuto. „Nezbývá nic jiného, než si to s některými jejich z nebe spadlými nástupci užít.“

„Musím se přiznat, že k ‚zaujetí‘ toho není příliš mnoho. Spíš jenom k vystrašení a obavám, jaká apokalyptická rána nás příští týden, nebo týdny přespříští mohou ještě potkat,“ předesílá na začátek politolog Zdeněk Zbořil. „Pomalu si zvykáme, že tady za několik příštích dnů už nemusíme být a začíná nám být jedno, kdo to vlastně zavinil. Denně nás ohromují zprávy o vraždách ve všech možných koutech země a je jedno, zda jde o děti, rozhádané rodiče anebo někoho, s kým jsme se náhodou setkali. Nevím, zda to má českou společnost vzbudit ze snů o hojnosti, nebo uvrhnout do nějaké nové blasfemie. Ale vypadá to, že se nám hroutí svět, o kterém jsme si mysleli, že už dávno neexistuje,“ dodal.

Slabý hlas volajícího na poušti

Prezident Miloš Zeman vysvětlil v Partii, komu dá svůj hlas. „Ano, budu. Já už jsem to zdůvodňoval. Z těch tří, kteří mají největší šanci na vítězství, má Andrej Babiš jako jediný politickou zkušenost. A politika, to je řemeslo.“

„Náhodou jsem ten rozhovor pana prezidenta s redaktorkou Tománkovou slyšel. Vypadalo to jako slabý hlas volajícího na poušti. Vysvětlovat někomu v TV debatách, že Masaryk, Beneš, ale i komunističtí prezidenti až po Václava Havla, potřebovali k výkonu svého úřadu politickou zkušenost je dnes marné a dnešní prezidentští kandidáti si myslí, že k tomu být zvolen do čela státu stačí jen drzé čelo, které je víc než poplužní dvůr. Už se to několikrát povedlo, tak proč to nezkusit znova a i v posledních letech jsou prázdná slova lepší k ohlupování voličů než předvádět politickou zkušenost, neřku-li moudrost,“ komentuje Zbořil.

Je rozhodnuto

Moderátorka představila předvolební průzkum, který ukázal, že z trojice uchazečů – Andrej Babiš, Petr Pavel a Danuše Nerudová – si nejlépe stál Andrej Babiš. Jenže ve druhém kole bude poražen buď Danuší Nerudovou, nebo Petrem Pavlem. Je to už teď tak jasné?

„Pokud nedojde k zemětřesení, pak je podle mého názoru už dávno rozhodnuto. Politické zákulisí, které nám prezentuje nápady agentury Kantar a zpravodajství České TV je neotřesitelné a výsledky prezidentských voleb byly napsány snad ještě dřív, než v dobách, kde se volili kandidáti Národní fronty. Opakuji, je to jen soutěž mezi zahajovači a likvidátory a Václav Havel nebo Ivan Vyskočil by se mohli jen mírně usmívat na tím, jak se jim z českého kolovrátku podařilo před víc než půlstoletím vyrobit perpetuum mobile,“ glosuje Zbořil.

A kdo by se podle Zbořila měl dostat alespoň do druhého kola? „Bohužel, a možná i bohudík, mne nenapadá nikdo z těch nešťastníků a nešťastnic, kdo by měl být nadán úspěchem a postoupit do druhého kola. Ale není to, naštěstí jen jejich chyba. Ti tři prezidenti, se kterými se dnes už nemůže počítat, se tak dlouho předháněli v tom, kdo je lepší až došlo na toho nejhoršího. No, a tak nezbývá nic jiného, než si to s některými jejich z nebe spadlými nástupci užít,“ komentuje Zbořil.

Může přijít „oněskorená“ srážka s realitou

Za doby působení rektorky Nerudové se prokazatelně vydávaly turbodiplomy a bylo prokázáno plagiátorství studentů doktorského studia. „V Rakousku a Německu kvůli takovým nemaličkostem padají akademické, stejně jako politické hlavy. U nás se to sice tak vážně nebere, ale to ještě neznamená, že nějaká ‚oněskorená‘ srážka s realitou nemůže být bolestivá. Třeba to bude déle trvat, ale kdo ví, zda to nebude více bolet,“ dodává politolog.

Přesto lze ještě na poslední chvíli očekávat nějaký zásadní zvrat, že se objeví nějaká nová kauza? „Já jsem sice pro losování kandidátů, ale i to je tak tajemné, že se dá fixlovat víc, než si můžeme myslet. A konec konců, dnes mne zajímá jen to, kdo bude podporovat generála, odkud se objeví peníze od tajných tajných a kdo pošle nějakou dobře míněnou radu ze zahraničí. Čeští voliči se o tom mezi sebou moc dohadovat nebudou,“ komentuje Zbořil.

„Asi se podobných vánočních hrátek nedočkáme“

Kampaň zatím probíhá naprosto v klidu, až na některé hlasité odpůrce Andreje Babiše. Tento trend jistě bude pokračovat i dál přes Vánoce, kdy uvidíme prezidentské kandidáty u vánočního stromku nebo jak pečou cukroví. Je možné, že kandidáti ještě přitvrdí? „Asi se tentokrát podobných vánočních hrátek nedočkáme. Ostatně proč? Vždyť zase o nic tak moc velkého nejde. V Černošicích to už je asi také jasné, do Mali se nepojede a i ta Ukrajina tak trochu ztrácí glanc,“ říká politolog.

Andrej Babiš na svých debatách často zdůrazňuje, že když bude mít názorový proud, který představuje koalice Spolu i Hrad, už budou mít úplně vše a neexistence oponentury není už z principu vhodná. „Tomu nerozumím, je to jen nějaký hlas ze záhrobí, jak jsem již řekl. Je rozhodnuto, a pokud nebude zemětřesení a la madam Čaputová, tak se asi půjdou péct vánočky,“ říká politolog.

A jak hodnotit kampaň prezidentských kandidátů? Když vezmeme jednoho po druhém včetně těch, u kterých to zatím nevypadá na vítězství? „Nestojí to ani za řeč. Nevím, je to zbytečná práce, zejména když víme, jak to dopadne,“ říká politolog.

Hlavní favorité jsou tedy Andrej Babiš, Danuše Nerudová a Petr Pavel. Jenže dělají chyby a v čem jsou jejich přednosti? „Snad jen v tom, že přistoupili na hru tohoto trojlístku. Kdyby do toho nešli, mohli si ušetřit nějakou korunu,“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.



