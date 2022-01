To bude pro Fialu zlé. Po jeho a Babišově projevu se to ukázalo

„Babiš si to teď užívá. Profesor Fiala to neměl jednoduché složit vládu z pěti stran. To je úkol pro titána, zvláště když mu tam dávají lidi jako Lipavského, kteří si ještě ničím neprošli, nemají zkušenosti. Je jasné, že Lavrov by si ho namazal na chleba. Anebo takoví jako Pekarová Adamová, kterým jde huba rychleji než mozek. Po celou dobu byla jejich politika Antibabiš. Na nic jiného se nesoustředili, jenom aby ho odstřelili. Teď jim to Babiš bude vracet,“ objasnil PL.cz k projevu expremiéra ve Sněmovně komunikační expert Jiří Mikeš.

Andrej Babiš, předseda hnutí ANO, největší opoziční strany, řečnil při jednání Poslanecké sněmovny, jejímž hlavním bodem bylo vyslovení důvěry vládě, po přečtení programového prohlášení hodinu a půl. Za tu dobu samozřejmě sdělil mnohé. Dotkl se například před jmenováním vlády hodně diskutovaného ministra zahraničí Jana Lipavského. Konkrétně v tématu boje proti drahým energiím, kdy premiér Petr Fiala slíbil, že lidi na holičkách nenechá. „Máte nového ministra zahraničí, mladého, perspektivního, tak ho tam pošlete, ať si zaletí za šejky a vyjednává s nimi o ropě. Nebo ať o plynu vyjednává s Lavrovem, můžu vám dát na něj číslo,“ otočil se na ministra Lipavského a nabídl, že telefon na ruského ministra zahraničí sežene u Viktora Orbána.

„Babiš si to teď užívá. Profesor Fiala to neměl jednoduché složit vládu z pěti stran. To je úkol pro titána, zvláště když mu tam dávají lidi jako Lipavského, kteří si ještě ničím neprošli, nemají zkušenosti a nevypadají rozhodně. Takže na první pohled jsou to takoví srábci a je jasné, že Lavrov by si ho namazal na chleba. To je buldok, zkušený, tvrdý chlap. A teď proti němu postaví takového středoškoláka. To není zrovna nejlepší,“ glosoval Jiří Mikeš, expert na komunikaci.

Vážení zaměstnanci, hlaste se u zadního vchodu Ministerstva zdravotnictví

Nebo se bývalý premiér opřel do ministra zdravotnictví Vlastimila Válka. Citoval některé jeho výroky. „Pan nový ministr Válek hned v prvním rozhovoru říkal, že čekat šest hodin v čekárně je normální a chodit k doktorovi je jako si kupovat lístek na Barcelonu, no zkrátka, že lepší péči budou mít bohatí. My tu ale nechceme zdravotnictví pro bohaté a ty ostatní, chceme mít zdravotnictví pro všechny,“ zdůraznil Andrej Babiš.

„Panu premiérovi bych hlavně chtěl říct, ať tam pana ministra Válka nechá, protože takového chaota nemusíte ani komentovat. Ten odvede naši práci sám od sebe. Když vydá opatření, které druhý den zruší, tak se nejdřív vymluví na úředníky a říká, že má nějaké svědky. Ve školách a podnicích nařídí používat antigenní testy, které omikron ani nedetekují. Na slib, že do hospod budou moci chodit i lidé s testem už dávno zapomněl, stejně jako na uznávání protilátek. Má po ruce čtyři nebo pět variant postupu a zaručeně vybere vždycky tu nejhorší,“ uváděl.

„Zaměstnavatelům uloží povinnost nahlásit zaměstnance, který se odmítne testovat. S panem Rakušanem chtějí zavést pracovní karanténu. Třeba těm, kterým jste na úřadech práce nebo sociální správě zmrazili platy. Je toho mnohem víc. Pan ministr Válek reagoval na dotaz, co dělat s lidmi, kteří se odmítnou testovat. Řekl, že takový zaměstnanec může například pracovat ve vrátnici ministerstva u zadního vchodu, kde se pouštějí auta a v podobných typech provozu. Takže, vážení zaměstnanci, hlaste se u zadního vchodu Ministerstva zdravotnictví, adresa je Palackého náměstí 375/4, Praha 2,“ vyzval občany za výbuchu smíchu v sále.

„Víte, jak vysvětluje, že mu lidé nerozumí? Že je z Brna. Možná by měl vedle tlumočníka do angličtiny mít i tlumočníka do češtiny,“ konstatoval Babiš a dodal: „S panem Fialou soucítím, protože je na něm vidět, jak trpí, když stojí na tiskovce vedle pana Válka. Kdybych měl takového ministra, tak ho vyrazím hned po tiskovce. Pro nás je tento ministr skutečně k nezaplacení,“ domníval se expremiér.

V4 je silný blok, kde jinde chtějí hledat spojence než tam

Také připomněl, že nová koalice slíbila nový politický styl, ale předvedla pouze aroganci a zmínil poslance Jana Farského, který se pár týdnů po zvolení chystá odletět na půl roku na studijní pobyt v USA. Zdůraznil také – patrně s ohledem na výroky předsedkyně Sněmovny Pekarové Adamové o tom, že Maďaři mají vyhnat Orbána – že V4 je silný blok a že opravdu neví, kde jinde chtějí hledat spojence než tam. Upozornil, že se mnohdy v našich médiích často význam tohoto uskupení podceňuje a jako příklad jeho důležitosti dal, že třeba nový německý kancléř Olaf Scholz jel na první zahraniční cestu do Paříže a hned na tu druhou do Varšavy. Petru Fialovi také Babiš vzkázal, že uvidí, jaké to bude až tam bude sedět na Evropské radě. Až se vypnou mobily a zapnou rušičky, co uslyší. Nebudou tam najednou řeči o evropské solidaritě, ale každý bude tvrdě kopat za svoji zemi.

„Spolupráce V4 je naprosto logická, při jejím opuštění by lezení do Bruselu nabralo neskutečných rozměrů. Je jasné, že oni nás pořád mají za nějaký východ, který ještě není konsolidovaný, a že nás musí poučovat. Co by vláda mohla udělat, je dát tu komunikaci a jednání s nimi například Svazu průmyslu a obchodu, Asociaci komunikačních agentur. Těm, kteří mají v Bruselu styky na úrovni profíků, a ne s politickou druhou garniturou, kterou tam poslaly mnohé země. Což jsou evropští poslanci, kteří tomu mnohdy nerozumí,“ řekl Jiří Mikeš

„Co se týče V4, čtyři jsou vždycky lepší než jeden. Kdyby nevyhnali Kurze z Rakouska, tak by se třeba taky přidružilo, stejně jako Slovinsko či Chorvatsko. Bylo by dobré udělat ještě silnější blok proti západním zemím. Musíme se více semknout,“ domníval se Jiří Mikeš.

Hezké fráze, na to už lidi neskáčou. S nimi Fiala dlouho nevydrží

Jsou to správně zvolené komunikační body a když je expremiér bude opakovat, zda to bude z jeho pohledu účinné a bude pětikoalici srážet podporu? Je podpora občanů už od počátku vlády nalomená, podezřívavá? Viz už zmíněné počínání poslance Farského, či peníze pro STAN z Kypru. A pak také účty za elektřinu, kterou budou muset platit i dosavadní příznivci vlády...

„Babiš byl u vesla a zná různé finty. Je silný v kramflecích. Ví, co to obnáší ve vládě, v exekutivě. Bude si je teď vychutnávat, zvláště když tam jsou takoví jako Markéta Pekarová Adamová, kterým jde huba rychleji než mozek. To je voda na jeho mlýn a bude si to náramně užívat,“ myslel si. „Po celou dobu byla jejich politika Antibabiš. Na nic jiného se nesoustředili, jenom aby ho odstřelili. Teď jim to Babiš bude vracet,“ objasnil.

Projev Petra Fialy zahájil po deváté hodině ranní celé jednaní Poslanecké sněmovny. „Sešli jsme se tu, abychom splnili to, co po nás žádali občané v těchto volbách – změnu vlády České republiky,“ sdělil premiér. K programovému prohlášení vlády uvedl: „Už si nemůžeme dovolit odsouvat problémy na další volební období. A je jedno, jestli se to týká důchodové reformy či výstavby jaderných zdrojů,“ řekl s tím, že považuje za společnou ambici dostat Česko mezi nejvyspělejší země světa.

Jak uvedl poté Babiš, chyběly ve Fialově projevu konkrétní čísla. Je to nějaká strategie? A je rozumná? „Není. Hezké fráze, na to už lidi neskáčou. Národu pořád někdo něco sliboval. Kdežto řeč čísel je jasná. Dali jsme do toho tolik peněz a tolik nám to vyneslo, nebo jsme prodělali. Nelze Babišovi upřít, že on čísla používal. Pan profesor Fiala s těmito hezkými slovy dlouho nevydrží. Je to jen takové plácání do vody,“ uzavřel Jiří Mikeš.

