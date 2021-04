To ne Babiš, ale EU! Bartoš i Fiala, oba špatně, ale jeden mnohem hůře. A to se mu snažili pomoct...

reklama

Opozice tančí, jak EU píská

Touto zprávou je potvrzení Evropské komise, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů, a tudíž že veškeré dotace pro Agrofert a jeho další firmy budeme muset platit my všichni.

Petr Fiala z ODS tak zadoufal, že: „... tato éra končí a definitivní tečku za ní udělají voliči. Čím kratší dobu bude Andrej Babiš u moci, tím lépe.“ Pirát Ivan Bartoš zase vzkázal: „Premiér Andrej Babiš by se měl okamžitě obrátit na svou firmu Agrofert, aby tento vrátil peníze českému státu a jeho občanům. Dle našich analytiků jde o 20 miliard Kč.“

Povšimněte si prosím, že Bartoš na rozdíl od Fialy dokázal komunikovat mnohem srozumitelněji i razantněji. Vzpomeňte si na tenhle rozdíl, až si při průzkumu volebních preferencí budete klást otázku, jak je možné, že Piráti drtí odéesku rozdílem třídy.

Co je podstatné na Babišovu střetu zájmů?

Ani jeden „budoucí premiér“ však nezmínil to podstatné. Naopak ukázali, za jakou samozřejmost považují současný život v dotační ekonomice.

V tradičním kapitalismu máte systém, kdy si každý může dělat, co chce, a kdy hraje zjednodušeně každý sám na sebe. O úspěchu a neúspěchu firem rozhoduje to, jak jsou schopné prodávat svoje produkty zákazníkům. V klasickém socialismu firmy neexistují a veškeré výrobky, zboží a služby zajišťuje stát.

Praxi obou systémů lze nejlépe ilustrovat na vtipu, kdy zemře týpek a přijde do pekla. A ďábel se ho ptá: „Chceš do východního, nebo do západního pekla?“ A on na to: „A v čem je rozdíl?“ „No, v západním pekle tě každý den položíme na hřebíky a přejedeme tě parním válcem,“ praví ďábel. „A ve východním?“ vyhrkne nešťastník. „Ve východním tě každý den položíme na hřebíky a přejedeme tě parním válcem,“ odvětí ďábel. „Ale vždyť to je to samé. V tom přece není žádný rozdíl,“ zakňučí chlápek. „No v principu ano, ale víš co? V tom východním někdy není nafta, někdy chybějí hřebíky, a někdy někdo dokonce ukradne i ten parní válec,“ uzavře ďábel.

A pak tady máte Evropskou unii, která se rozhodla hrát si na Robina Hooda naruby a chudým brát a bohatým dávat. A tak občané jednotlivých členských států EU platí daně a moudří evropští úředníci a jejich národní protějšky tyto daně přerozdělují ve prospěch miliardářů a jejich firem.

Zvrácený systém EU

Ale ve střetu zájmů je přece úplně každý, kdo v tomhle korupčním systému bere jakékoli dotace. A vždycky bude. Dokud tady budeme mít systém, ve kterém je „normální“ sebrat peníze lidem a dát je miliardářům, bude existovat korupce a nespravedlnost.

Nepotřebujeme tak opoziční strany, které budou říkat, že je Babiš ve střetu zájmů. To ostatně všichni dávno víme. A nepotřebujeme ani, aby opoziční strany tancovaly oslavné tance, protože se zrovna Evropská unie rozhodla dát dobrozdání, že je Andrej Babiš ve střetu zájmů.

Potřebujeme změnit systém

Vždyť Andrej Babiš je ve vládě už od roku 2013. Přijde vám normální, že EU trvá přijít na takovou banální pravdu skoro osm let? Normální to není. Běžné bohužel ano. Navíc je to symptomatické. Je to krystalická ukázka neschopnosti EU postavit se k jakémukoli problému čelem.

Skutečná opozice by v tuto chvíli brojila proti EU, protože právě Evropská unie v naší zemi vytvořila podhoubí, ze kterého i Andrej Babiš těžil a těží. Skutečná opozice by volala po opuštění systému dotací, které jsou jen přesouváním peněz z peněženek nás všech do kapes těch několika málo nejbohatších. Skutečná opozice by nabízela nějakou systémovou alternativu, a ne jen prázdnou kritiku Babiše, na které si snaží jen honit politické body.

Ale čest výjimkám, třeba takový Jan Skopeček z ODS jasně řekl: „Na to, že je Babiš ve střetu zájmů, nepotřebujeme razítko EU. To vidí každý soudný člověk. Porazit Babiše ve volbách a odstavit ho od cecků veřejných rozpočtů ale nestačí. Je potřeba bojovat přímo proti dotačnímu socialismu, jinak se podobných nestoudných vykuků nikdy nezbavíme.“

Málokdy tady chválím politiky, ale zrovna za tohle si Skopeček pochvalu zaslouží. Jako jednomu z mála totiž dochází, že skutečný problém není Babiš. Ten ostatně jen využívá příležitosti. Skutečný problém je Evropská unie. A s tímto problémem musíme něco dělat.

