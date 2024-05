Trestat. A rychle. Zdeněk Zbořil a poučení z atentátu na Fica

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA Jak se má chovat stát poté, co na sousedním Slovensku atentátník na Roberta Fica již dříve vyhrožoval odpůrcům vlády, ale nebyl odhalen? Stíhat výhrůžky násilím? „Když někdo někoho zastrašuje, neboli terorizuje, měl by být souzen a odsouzen pokud možno co nejrychleji. Zastrašování, neboli teror, plodí terorismus a mělo by být věcí soudu o tom rozhodnout. Není k tomu třeba soudních znalců, ale jen soudní autority, která autoritou skutečně je a umí použít paragrafy TrZ v té části, kde se mluví o zločinech proti státu,“ soudí politický analytik Zdeněk Zbořil.

Pane doktore, naše bývalé Československo zažilo nebývalou věc – politický atentát střelnou zbraní. A Robert Fico ho málem nepřežil. Znamená to, že se nám do našich životů v prostoru země, kde se stále ještě většina občanů narodila, vkrádá násilí?

Tento pokus o vraždu slovenského předsedy vlády je zřejmě motivován politickými okolnostmi, ale zase to není něco, o čem bychom v nedávných československých dějinách nevěděli. Jan Masaryk buď spáchal sebevraždu v roce 1948, nebo byl zavražděn a dodnes nevíme, jak k tomu vlastně došlo. Badatelka Václava Jandečková publikovala, nezávisle na Ústavu soudobých dějin a ÚSTRu, dvě práce o této události a podle kriticky posouzených archiválií se domnívala, že Jan Masaryk zemřel za jiných okolností, než se dosud jiní badatelé domnívali. Pokusy o fyzickou likvidaci politiků vyvolávají vždy velký zájem veřejnosti a nedostatek důvěryhodných informací dává vzniknout nekonečnému množství příběhů a jejich interpretací. Tak se dodnes vedou spory o havárii letadla Milana Rastislava Štefánika v roce 1919, stejně jako jsou vyslovována podezření o havárii auta Alexandra Dubčeka v listopadu 1992 dodnes. Politickou vraždou byl také Šoupalův atentát v roce 1924 na Aloise Rašína, jednoho ze zakladatelů československého státu. A to se zabýváme jenom politiky na nejvyšší státní úrovni. V euro-americkém politickém prostředí patří atentáty a vraždy k věcem spíše běžným, než výjimečným. Snad zejména proto, že je to místo, ve kterém se soustřeďují záští, zloba a nenávist více než kdekoliv jinde.

Dnes se právnické autority dohadují, zda existuje předsudečná nenávist, nebo jenom nenávist motivovaná stereotypy různého druhu, ale málo se zabýváme tím, jak a kde tato nenávist vzniká a kde je možné se jí naučit. Lidé se nerodí, až na patologické výjimky, nenávistní, ale mohou se nenávistnými stát, když se v tomto oboru nelidství budou vzdělávat. Když se před dnes už více než třiceti lety snažili odsoudit skupinu Orlík kvůli její písni Bílý jezdec, nikoho tehdy nenapadlo, že jeden z jejích členů, později herec Národního divadla v Praze, bude reagovat na pokus o úkladnou vraždu Roberta Fica mnohovýznamným zvoláním Pic ho! Ale nebyl sám, kdo se vzdělával a jiné vychovával k bezcitnosti ke svým bližním. A také ani nebyl prvním. Šibenicemi na demonstracích to začínalo, vykrvením prezidenta a „střílením Čechů a jejich dětí“ pokračovalo. A na veřejnosti se nepředváděli jen nešťastní deprivanti, ale i lidé s vysokoškolskými tituly, akademickými hodnostmi a vojenským epoletami.

Do médií jako první probublalo, že atentátník Juraj Cintula se v roce 2016 fotil s proruskou paramilitární organizací Slovenští branci. A příznivci naší vládní koalice tím bagatelizovali výklad, že za atentát nepřímo mohou liberálové. Později se ukázalo, že Cintula naopak dlouhodobě vstřebával liberální „strategickou komunikaci“ a dokonce veřejně křičel „Ať žije Ukrajina“. Jak jste vnímal informování médií v prvních hodinách po události?

Předpokládám, že to bylo zpočátku jen díky nedostatku jiných informací, a tak mne nepřekvapilo, že se hledala „ruská stopa“. Jako první. Lidé ostřílení kobercovými nálety českých audiovizuálních a tištěných médií sice postrádali odkazy na Andreje Babiše a Čapí hnízdo, ale toho se snad ještě dočkáme, až si některý investigativec vzpomene, že Andrej Babiš se narodil na Slovensku. Okolo Juraje Cintuly ale už vznikají příběhy a s jen malou nadsázkou řekněme, čím jednodušší, tím k nenávisti vychovaným publikem žádanější. To, že někdo by za tím mohl vidět režii nedivadelní politické scénografie, je pochopitelné, i když, podle mého názoru, odsouzeníhodné. Stejně jako okázale spontánní „odsouzení“ vražedného útoku na Roberta Fica evropskými politiky a dokonce americkým prezidentem, kteří ho ještě před několika dny považovali za škůdce-zrádce. A titíž lidé po nás dnes chtějí, abychom jim věřili jejich upřímnost. Snad jen dva tři státníci z blízkého okolí Slovenska se za sebe nemusejí stydět, ti ostatní snad ani nevědí, že je někdo může považovat za nedůstojné pokrytce. Ale ať raději vzpomínají, co se událo u nich doma, kde se střílelo na ministerské předsedy, ministry, soudce a i na samotného Svatého otce a druhého generálního tajemníka OSN.

Otázka „kdo si s nenávistí začal“ a kdo „za to může“ je nyní asi otázkou nejčastější. Někdo ukazuje na démonizaci Fica a jeho voličů už od vraždy novináře Kuciaka až po loňské i letošní volby, někdo tvrdí, že Fico si za to svou vyhrocenou rétorikou může sám. Kde vidíte odpověď?

Nikdo si nechce přiznat, kolik viny je na jeho straně, a tak hledá na koho by ji vložil a sám se představil jako světec. Je to, bohužel, cesta „nepaměti do propasti“, jejíž hloubku si dnes ještě ani nedokážeme představit. Samotná představa, že se nám podaří zjistit, „kdo si s tím začal“, je sama o sobě perverzní. Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner ve svém kázání při příležitosti mše za zavražděné studenty na pražské Filozofické fakultě UK dokázal najít svá slova milosti pro vraha jeho otce a jeho spolužáků a byl za to kritizován, protože podle názoru těch, kteří si nepřiznávali svou vinu na této tragédii, neměl právo tak učinit. Démonizace vraždy Kuciaka a jeho přítelkyně, o jejímž původu, podobně jako o událostech na FF UK, toho stále ještě dosud mnoho nevíme, ale ve všech teatrálních vystoupeních tradičních histriónů, připravených k jakékoliv spoluúčasti na čemkoliv, by se snad mohl odstranit tento zlořád správnou právní kvalifikací a její srozumitelnou interpretací. Snad bychom si mohli dovolit i přepych uznání, že právo je minimem morálky. A pokusit se takové věci pochopit, i když uznávám, že je to nejen na Slovensku, ale i v České republice obor lidské činnosti nepříliš vážený.

Slovenská média přinesla svědectví, že Cintula se výhrůžek dopustil už v průběhu prezidentských voleb. Má smysl nyní nahlašovat každou výhrůžku, které se někdo na Slovensku, ale i u nás dopustí? Lze to nyní citlivěji vnímat jako projev extremismu?

Odněkud se ale přece musí začít. Neříkejme tomu extremismus, je to diminutivum (zjemnění, zdrobnělina) a snažme se věci pojmenovávat podle jejich smyslu. Nikoliv tedy extrém, ale vražda, tentokrát tedy pokus o vraždu motivovaný politicky. Žádné dezinformace, ale lež, nepravda, vědomá lež používaná za účelem osobního prospěchu. Když někdo někoho zastrašuje, neboli terorizuje, měl by být souzen a odsouzen pokud možno co nejrychleji. Zastrašování, neboli teror, plodí terorismus a mělo by být věcí soudu o tom rozhodnout. Není k tomu třeba soudních znalců, ale jen soudní autority, která autoritou skutečně je a umí použít paragrafy TrZ v té části, kde se mluví o zločinech proti státu.

Slovenští vládní politici reagovali na atentát velmi ostře. Až tak ostře, že se tamní opozice bojí o „osud demokracie“. Jsou to oprávněné obavy?

„Tamní opozice“ se bojí o osud demokracie, kterou ale přece nijak zvlášť nemiluje. Neúspěšný kandidát na prezidenta pan Korčok po prohraných volbách vyhrožoval svému oponentovi (oponoval mu jen v debatě), „že mu to nikdy nezapomene“. Pan Šimečka tvrdil po volbách, že bude dělat všechno možné, aby zvoleného Roberta Fica (nikoliv jen stranu SMER-SD) zbavil moci. Dnes těchto svých slov asi lituje, protože mu je připomíná předseda SNS, který je členem vlády, a tak se tohoto „demokraticky zvoleného“ politika někteří lidé na Slovensku a v České republice snaží prezentovat jako nacionalistu, rusofila, populistu, pojmenovávat slovy, které ve své ignoranci používají jako nadávky. Jak říkal zakladatel společného československého státu, demokracii a demokraty už máme, ale teď jen aby se jim ta demokracie z úst do dělných rukou dostala. Když se to nepodaří, mohla by se objevit demokracie lidová nebo dokonce liberální, která se bez ornamentálních přívlastků neobejde. A když už ji musíme přijmout jako jedinou možnou, pak bychom se měli obávat nejen jsme-li v opozici, ale také když pracujeme pro blaho obce a nikoliv, když si myslíme, že jí máme vládnout.

Vidíte ve slovenské „politické diskusi“, která skončila málem zavražděním premiéra, paralelu se situací u nás? Andrej Babiš si stěžuje na výhrůžky, Markéta Pekarová Adamová i jiní koaliční politici si stěžují též. Je někdo démonizován tak, že i u nás hrozí něco podobného?

Máme asi něco se Slováky společného, i když si myslím, že mezi Čechy je mnohem víc neupřímnosti a pokrytectví. Abych negeneralizoval, vypůjčím si několik slov od Jaromíra Jágra, který v předvečer letošního MS v hokeji odpověděl v TV interview, když se ho redaktor ptal, co se mu u nás doma nelíbí, že je to nedostatek respektu, respektu k rodičům, k lidem, se kterými se denně potkáváme, respektu k zemi, ve které žijeme… Na to nemusíme být filozofy, ani politology. Můj pan učitel Hladík už ve škole obecné nás nutil zapisovat si do školních sešitů – O všechno popros, za všechno poděkuj a buď vždy způsobný! Není to tak snadné, jak se to na první pohled zdá, ale zkusit bychom si to snad někdy mohli.

Kde se i u nás vzalo tak „fatální“ či „fatalistické“ pojetí politiky? Zelená mládež se bojí, že planeta shoří. Jisté skupiny voličů chtějí emigrovat, pokud bude znovu vládnout Andrej Babiš. Kdo nesouhlasí se zbrojní pomocí Ukrajiny, je označován za zrádce. Kde se to bere?

Už si, vzhledem k svému věku, nedovolím na tuto otázku odpovědět. Máte pravdu, že hledat ve všem osudovost je nebezpečné. Zejména, když jde o politiku. Donekonečna bych mohl opakovat z Aristotelovi Politiky, že „…každá obec vzniká za účelem nějakého dobra!“ Ale zkuste to říct třeba jen někde v parlamentních kuloárech. Možná se vám sice nikdo nebude smát, ale většina těch, kteří tam posedávají, si budou myslet, že nevíte, v jakém světě dnes žijeme. Snad jsou tím vinna nejen pokleslá média, ale i kulturní statky, které povrchně mnozí konzumujeme a těšíme se z jejich urážlivé povrchnosti a snahy otevírat všechny třinácté komnaty na úkor svých a nás polidšťujících drobných tajemství.

Zcela prakticky: Jaký dopad na vývoj ve střední Evropě, ale i celé EU lze očekávat?

Nechci být nositelem špatných zpráv, ale obávám se, že kombinace gerontokracie, byrokracie a monopolu moci v rukou polovzdělaných elit je opravdu „fatální“. Je to vlastně jen kombinace nedostatku životaschopnosti, dehumanizace a nabubřelého sebevědomí.

Je ale také už dlouhá léta nepřehlédnutelné, že Evropa, a nejen ta její jakkoliv hranicemi rozdělená nebo násilím „sjednocená“, je, jak říkala Margaret Thatcherová, ambiciózní projekt, který se zdá být unaven a jehož každé delší rozšiřování a prohlubování z něj činí El-Dorado pro dobrodruhy přicházející ze všech možných stran za jejím bohatstvím. Těch, kteří si myslí, že Evropa je pozlacená klec, stále přibývá a na konci jejího vývoje může tentokrát doopravdy nastat „zánik Západu“, jak o něm mluvili naši otcové probuzených národů 19.–20. století. A my se jejich obavy snažíme naplňovat. Potom, jak říká klasik, snad už jen nějaký Bůh nás může zachránit!

