Vláda se bojí podzimu. A zařizuje se. Zbořil velmi vážně

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA Na začátek školního roku politolog Zdeněk Zbořil přidává pár slov k západoevropským hodnotám. „Svět je zřejmě stále stejný, lže a krade se stejně jako před zjevením biblického Desatera. Lidová slovesnost je proto stále svěží, když upozorňuje na to, že žádná zeď není tak vysoká, aby nešla pytlem zlata přehodit,“ vzkázal. „Nechci být prorokem nebo věštcem, ale zdá se mi, že lidé odpovědní za současný stav národního hospodářství a sociální politiky v České republice se obávají podzimních měsíců, hledají si alibi a ty, kteří by mohli být bráni k odpovědnosti,“ dodal.

„Nebylo toho málo, ale zdálo se mi, že zejména politici ze všech světových stran, a samozřejmě i většina médií, jak by řekl Karel Poláček, „vedli řeči“, aniž se dobrali jejich konců. Protože jsem kdysi navštívil Museum of Anthropology ve Vancouveru v Kanadě, mimochodem s česko-moravskou stopou, zaujalo mne, že se Skotské národní muzeum v Edinburghu rozhodlo vrátit jedenáctimetrový a asi tunový totem pospolitosti Nisga’a, který kdysi koupilo od původního zloděje. Ten jej prý kdysi ukradl už v roce 1855, a protože v té době o Kanadu bojovali Britové a Francouzi, možná i nějaký severoamerický osadník, nemohl to být žádný Rus nebo Ukrajinec. Poznámkou na okraj je, že ke krádeži totemu došlo v době, kdy celý kmen, jehož byl kultovním symbolem, byl na lovu a za potravou. Tajemný zloděj jej pak prodal Skotům někdy okolo roku 1925,“ uvedl politolog Zdeněk Zbořil.



„Svět je zřejmě stále stejný, lže a krade se stejně jako před zjevením biblického Desatera. Lidová slovesnost je proto stále svěží, když upozorňuje na to, že žádná zeď není tak vysoká, aby nešla pytlem zlata přehodit. Anebo jak je v prostém konstatování z indo-čínského světa – je cukr, jsou mravenci! Nejde o nic jiného, než bylo v základech římského práva definováno jako corruptio aneb kažení mravů. Přidejme k tomu novožidovské, že jidášská kapsa není bezedná, a máme hlavní zásady západoevropských hodnot před sebou jako na dlani. Nedivme se proto, že pro někoho nejsou tak přitažlivé, jak jsme si doposud mysleli,“ dodal.

Pak také poznamenal: „Volně se k tomuto tématu vztahuje rozhodnutí ukrajinského prezidenta Vladimira Zelenského odvolat všechny vedoucí náborových kanceláří ukrajinské státní a vojenské správy, kteří za úplatu superarbitrovali potenciální brance. Navíc se rozhodl prohlásit takové činy za velezrádné. Také to není nic neznámého, třeba ze Spojených států, odkud utíkal před nástupem do vojenské služby ve Vietnamu i pozdější prezident Bill Clinton. Ten si o tom tehdy sice nemohl povídat, když tehdy cestou z Moskvy projížděl mj. i Prahou, protože zde se ještě nedisidovalo, ale o několik let později se výhrou nad armádou a dosažením na tzv. modrou knížku pochlubil také jeden z pozdějších českých prezidentů.“

Dále uvedl: „Také trochu odtažitě se k podobnému problému vztahuje podivná a kdekým převzatá zpráva o populační krizi v Japonsku, tentokrát nahrazující podobné zvěsti z Číny. Asi už nejsme na takové informace citliví jako naši předkové, kteří připisovali výrok, zčásti neprávem, o ‚žlutém nebezpečí‘ pruskému králi a císaři Vilémovi a jeho kancléři Bismarckovi, ačkoliv jeho autorem měl být v letech po rusko-japonské válce Rus Jakov Novikov. Psalo a lhalo se vždy a všude, a tak se nemusíme bát ani dnes den staré zprávy, že tajfun zabil v nějaké čínské provincii jednoho Číňana. Podle statistik OSN žije jen v kontinentální Číně 1,3 nebo 1,5 miliardy Číňanů, a tak si budeme muset na další zprávu o zániku čínské populace a z ní k nám hrozícího nebezpečí ještě nějakou dobu počkat.“

Přidává i další slova: „Někomu se ještě dnes může zdát vzrušující výzva papeže Františka k ruským katolíkům, aby nezatracovali svou velkou kulturu, své velké osobnosti, jako byli Petr Veliký a Kateřina II., ale to zřejmě vzrušilo jen ukrajinské prevoschoditělstvo, které se snad rozpomnělo na pogrom ve Vilniusu v roce 1902, a protestovalo přímo na Vatikánu. Asi to po dovolených a letních vedrech ztratí svou naléhavost, ale přece jenom, kdyby chtěl papež František přiletět do Prahy, měl by raději zavolat Jiřímu Pospíšilovi, pražskému kulturtréglovi, a ten by se zase někde optal co s tím.“

„Jinak se podle mnoho názoru nic důležitého nestalo. Vlastně stalo, ale nic takového, co by mohli současným režimem ostrakizovaní plebejci ovlivnit. A tak abychom z politiky úplně nezblbli, připomínám neuvěřitelně statečné vystoupení dnes už hvězdy českého a světového tenisu, osmnáctileté Marie Bouzkové, která v neděli sice prohrála na US Open po statečném boji a elegantním vystoupení. Ale v zápolení, které v naší hysterické společnosti bylo díky její hře a chování něco jako zjevení. Bohumil Hrabal by jí jistě rád věnoval svou povídku – I naše chyby jsou dokonalé.“

Něco ze statistiky české ekonomiky. Smír a konsenzus?

Český statistický úřad zveřejní informace o vývoji mezd ve druhém čtvrtletí. Jediným odvětvím, kde růst překonal inflaci, mají být činnosti, které se týkají nemovitostí. Jistě bude řeč i o tom, kdo chudl nejrychleji a naopak. Kupní síla průměrné mzdy se podle analytiků snížila na úroveň roku 2017.

„To je otázka pro analýzu, kterou napsat neumím. Že se kupní síla průměrné mzdy v České republice snižuje, je snadno zjistitelné i při nákupu čehokoli ve vietnamské samoobsluze nebo v podobném zařízení. Zdá se, že se zvyšuje počet občanů ČR, kteří se s tím poznatkem budou setkávat častěji než jejich spoluobčané v několika vybraných zaměstnáních, profesích a státních úřadoven. A to dokonce i těch, kteří měli svá velká očekávání od darů neviditelné ruky trhu. Ale každý, kdo se snaží studovat nějaký strukturální jev české ekonomiky a politiky, jistě potvrdí, že se prohlubuje propast mezi chudými a bohatými a že to s sebou nese nejen materiální, ale zejména emocionální frustrace a zklamání, a z hlediska smíru, konsenzu v obci jeho pravý opak.

Zbořil o úvaze: Pokud spadnou, tygr je sežere

O tom, jak se budou vyvíjet dál ceny potravin, možná bude jasněji už tento týden. Ministr zemědělství Marek Výborný totiž avizoval schůzku se zástupci osmi největších obchodních řetězců v republice. A o čem to svědčí?

„Nechci být prorokem nebo věštcem, ale zdá se mi, že lidé odpovědní za současný stav národního hospodářství a sociální politiky v České republice se obávají podzimních měsíců, hledají si alibi a ty, kteří by mohli být bráni k odpovědnosti. Zejména členové vlády a někteří poslanci z vládních i opozičních lavic se utápějí v množství slov, kterými se snaží zakrýt svou nejistotu, někdy i nekompetentnost. Ale jak jsme už několikrát vzpomínali italského autora Guliana Evolu, který inspiroval Milana Nakonečného k napsání úvahy Uprostřed ruin jezdit na tygru, jedou všichni na tygru, a pokud spadnou, tygr je sežere. Jde u obou autorů o evropské téma, ale čeští politici by o něm mohli také někdy trochu uvažovat,“ uvedl.

Vládní novela a rozpuštěné miliardy. Nepochopitelné?

Objevují se nesrovnalosti v tom, k jakému datu vlastně vstoupí v platnost vládní novela, která má přinést zpřísnění pravidel pro odchod do předčasné penze nebo zpomalení jejich řádné lednové valorizace. Mezitím český prezident potvrdil svou popularitu v průzkumech.

„Pokud jsem stačil sledovat ty trochu nepřehledné informace o schvalování, podpisu a publikování celé novelizace dotčeného zákona, které mají vrchol v obvinění prezidenta České republiky, že zpožděním svého podpisu na neustále upravovaném dokumentu způsobí ztrátu miliard Kč, alespoň podle slov předsedy vlády, pak se mi zdá, že jde o první větší nedorozumění mezi prezidentem a předsedou vlády,“ zhodnotil. „Buď pan prezident tak učinil záměrně, anebo si to pan předseda vlády jen myslí. Ale jde o docela vážnou věc. Miliardy, které dokázala někde rozpustit česká vláda a její dnes rozesmutnělý ministr financí ze severu, jindy tak lehce ironizující cokoliv kdekoliv, se asi budou muset najít dnes, v příštím roce nebo v dalších letech, ale někdo to bude muset přiznat. Že se dnes do toho nikomu moc nechce, je pochopitelné, ale jednou na to přece jen dojde.“

Celkem srozumitelné vysvětlení cen ropy?

Řada analytiků oslovených agenturou Reuters očekává, že největší vývozce, Saúdská Arábie, prodlouží ještě dále dobrovolné snížení dodávek o milion barelů denně, které doplňuje škrty zavedené širší skupinou OPEC+. Jenže co řidiči elektromobilů?

„Hru s cenami ropy sice můžeme sledovat dlouhodobě, ale vždy po nějaké době zjišťujeme, že jsme se o všem dozvěděli pozdě a že to bude zase muset někdo zaplatit. Že na to doplácejí ti nejchudší a nejzranitelnější, je dáno povahou světového ekonomicko-sociálního systému a je to také notoricky známé. Ale oběti jsou také poddaní, kteří si vybrali za své reprezentanty ty nejméně vzdělané z nevzdělaných. A pokud se ptáte na vztah obchodní strategie OPEC+, to je velká neznámá i pro zelené Evropany, kteří nechtějí přiznat nám nezeleným, že jim naše budoucnost není tak jasná a už jim někam uniká. Představy o budoucnosti zemí a národů nechal zakreslit do mapy Sovětského svazu i J. V. Stalin, ale ani on, ani jeho plány neskončili dobře,“ uvedl.

„Někdy ale i já mám sen – buď to skončí celosvětovou válkou a likvidací jedné civilizace, třeba právě té euroamerické, a vznikne jako po zániku pyramid, Atlantidy, jiho- a středoamerických říší něco jiného v Asii. Ještě můžeme zmizet někde ve vesmíru, ale nikoliv proto, že nás tam někdo dopraví, ale že se tam odešleme sami na křídlech své ignorance.

A pokud jde o elektromobily – to není otázka na řidiče, ale na budovatele, provozovatele a likvidátory kolaterálních efektů této nové kultury a civilizace, transformace obchodních, finančních a ekonomických vztahů, kterých se nemusejí ve zdraví dočkat ani jejich současní architekti. Ano, je to doslova nová architektura světového řádu a představa, že ji odstartují paní van der Leyenová a nějaká její ANO Jourová, je až za hranicí víry v normalitu lidské osobnosti,“ uzavřel.



