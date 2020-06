Zdeněk Zbořil: Zděšená Němcová? Halíka se v Rusku leknou! Lipovská ať si dá pozor, mám tušení. Co ,,dědkové a báby", pane Wollnere?

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA „Pokud jde o vážné ohrožení nezávislosti, objektivity etc. a ostatních ctností České televize…“ Politolog Zdeněk Zbořil v dnešním Rozjezdu komentuje zvolení tří nových členů Rady ČT. „Bylo to až na úrovni povídavosti pověstných uličních výborů. Nakonec se ukázalo, že to paní Lipovské prozatím neuškodilo, ale naopak pomohlo pochopit, s jakými karikaturami občanské neodpovědnosti se bude muset setkávat,“ uvedl s tím, že by nová členka rady měla být opatrná i ve svém chování, protože nějaké „kompro“ se na ni už určitě hledá. A jestli skončí někteří redaktoři v ČT? „Ano, ale nikoliv proto, že byli do rady zvoleni noví členové.“ „V ČT nepůjde o redaktory a jejich schopnosti, ale spíše o ten nezprivatizovaný socialistický moloch.“ Popisuje i to, co nás čeká, až se Milion chvilek probere z hibernace.

Rada ČT má nové složení. Dostal se do ní moderátor Luboš Xaver Veselý a spolu s ním také ekonomka Hana Lipovská a publicista Pavel Matocha. Výsledek způsobil pěkný rozruch.

„Neočekával jsem to, ale pak, když začala ta podivná antikampaň a ostouzení nejen kandidátů, ale dokonce i biskupské konference a pražského arcibiskupa, došlo mi, že to ani jinak dopadnout nemohlo,“ předesílá politolog Zdeněk Zbořil.

Miroslava Němcová, místopředsedkyně volebního výboru Poslanecké sněmovny, na tiskové konferenci konstatovala, že vstup Xavera Veselého, Hany Lipovské a Pavla Matochy do Rady ČT vnímá jako „vážné ohrožení svobody, nezávislosti, objektivity a vyváženosti fungování veřejnoprávního média“. Sociálním demokratům vyčetla, že zůstali stát stranou a nepokusili se nezávislost veřejnoprávní televize bránit. „Pro mě ta volba je i není zklamáním, protože jsem počítala s tím, že ta vládní mašinerie to prosadí. Ale teď řeknu bez sociálních demokratů, protože tato volba pravděpodobně v plné míře naplnila včerejší slova ministryně (financí za ANO) Aleny Schillerové, že na sockách jim nezáleží, ale že důležití jsou komunisté. Tak s komunisty a SPD prosadila tuto volbu a myslím si, že to těm stranám vyhovuje,“ konstatovala Němcová.

„To je zase jen ten monotónní známý kolovrátek paní poslankyně. Tentokrát v něm chyběla obvyklá zpráva všem, všem, všem, že je paní poslankyně zděšená. Pozoruhodné je i její odhalení, jak kdo v tajných volbách volil. Nejsem si jistý, že např. paní/slečnu Lipovskou nevolil někdo z poslanců ODS nebo nedostala alespoň dva hlasy od Trikolóry. Telepatické schopnosti nemám, ale možná že v PS PČR se pěstuje parapsychologie nebo psychotronika a pak je snazší pro nadané mezi nenadanými vědět, jak který poslanec hlasoval,“ uvedl Zbořil. „A pokud jde o vážné ohrožení nezávislosti, objektivity etc. a ostatních ctností České televize zvolením tří radních do patnáctičlenné rady, pak by paní poslankyně měla usilovat o jiný způsob rozhodování, než je dosud ústavní princip většiny, protože se v PS podle stejného principu hlasuje o mnohem závažnějších věcech. A to by pak, podle klasika, temné mraky nebo, jak se v poslední době v ČT častěji říká, oblaka, už naši zemi ‚vovinuly‘,“ dodal.

Vystoupení Kalouska z církve? „Pan exministr to jistě nemyslel vážně.“

Někteří výsledky nesou velmi těžce. Od Miroslava Kalouska, předsedy poslaneckého klubu TOP 09, od pultíku ve Sněmovně zaznělo: „Dovolte mi vyslovit soud, že je to začátek konce nezávislé veřejnoprávní televize,“ pronesl. A to nebylo všechno. Na sociální síti se rozepsal i o církvi. „Otče kardinále, Vámi nominovaná osoba se vyjádřila, že nerozumí smyslu veřejnoprávních médií. Ideální kvalifikace pro radní ČT... díky Vám jsem byl desítky let hrdý na to, že jsem katolík. Kvůli Vám dnes přemýšlím o tom, že z katolické církve vystoupím,“ varoval.

„Pan exministr to jistě nemyslel vážně. Řekl to jen tak trochu nešťastně a hned si svoje užil. Proč k tomu ještě něco dodávat. Snad jenom to, že si podle ohlasu na toto jeho překotné vyznání mnoho lidí myslí, a nejen katolíků a členů biskupské konference, že včera už bylo pozdě,“ komentuje politolog.

Profesor Tomáš Halík se postavil na Kalouskovu stranu a pustil se do Hany Lipovské. „Její úzké spojení s Janou Bobošíkovou, komunistickou kandidátkou na prezidenta a zároveň souputnicí klausovských protievropských nacionalistů, vzbuzuje nepříjemné vzpomínky na televizní krizi a ostudnou pseudonormalizační ‚bobovizi‘ před 20 lety,“ vysvětlil na blogu Aktuálně.cz, proč mu její zvolení vadí. „Stydím se za to, že tuto osobu pomohly do rady dosadit jisté církevní kruhy. Snahy politiků ANO, KSČM, SPD a Trikolóry zničit liberálnědemokratickou politickou kulturu a posunovat krok za krokem náš stát nebezpečným směrem, kterým se vydaly Maďarsko a Polsko, nesmí zůstat bez odezvy,“ burcoval kněz k akci. To vše se podle něj děje v době, kdy velmocenská arogance Ruska a Číny, povzbuzená lokajským chováním našich vysokých politických představitelů a stále vzrůstajícími aktivitami jejich páté kolony v naší zemi, překročila už všechny meze. „Ruská propaganda, která nás soustavně bombarduje lží v podobě fake news, už přináší své plody a naše země se jí nedokáže dostatečně bránit,“ upozornil dále Halík.

„Kdyby se Tomáš Halík hlásil k husitům, patřil by podle těchto slov k jejich nejradikálnějšímu křídlu. Pak by mu mohlo být sympatické i jejich volání hrr Tábor! Nebo hrr na ně!“ uvedl politolog. „V Ruské federaci nebo Čínské lidové republice by se mohli polekat jako křižáci u Domažlic. Anebo by Tomáš Halík mohl zahájit spanilé jízdy, zatím jenom do krajů českých a moravských, a burcovat prostý nevědomý lid do zbraně,“ dodal.



Po chvíli začal Halík tepat i Kalouska a jeho kolegy v opozici. „Pokud současná parlamentní opozice není dostatečně rozhodná, jednotná a akční, musí vzniknout nový schopný politický subjekt. Čas nazrál, nelze pasivně přihlížet ani ustupovat,“ udeřil kněz na politiky, kteří podle jeho názoru nejsou schopni bránit základy liberální demokracie. Nezávislá veřejnoprávní média jsou jedním ze základních stavebních kamenů liberální demokracie, a jestliže se do mediálních rad dostávají osobnosti, u nichž hrozí, že nebudou nezávislé, ale budou některým politikům po vůli, je to problém. „Režiséři této volby zneužili situaci, v níž platí omezení velkých veřejných demonstrací, protože tento krok směrem k autoritativním režimům by jistě právem takové demonstrace vyvolal,“ rozčílil se Halík.

„Zdá se mi, že je to zase pláč na nesprávném hrobě. Nezávislost mediálních rad je ‚omezena‘ už tím, že jejich členy volí reprezentanti politických stran, a proto by bylo třeba zrušit tento způsob volby. Zřejmě po vzoru roku 1948 vytvořit akční výbory, dostatečně rozhodné a jednotné, které by daly veškerou moc do rukou lidu. Nebezpečí takového nápadu spočívá v tom, že ho někdo může vzít vážně a pokusí se ho uskutečnit. Potom by se vyprávění o tom, kdo a jak ohrožuje základní kameny liberální demokracie, mohlo změnit ve snahu o vytvoření lidové demokracie, a ta se už jednou neosvědčila,“ podotýká Zbořil.

Lipovská by měla být opatrná. Nějaké kompro se na ni už určitě hledá

Radost ze zvolení Hany Lipovské má jistě kardinál Dominik Duka, který „své“ nominantce gratuloval. Ocenil její statečnost a pokoru, s jakou po několik měsíců dokázala čelit „vyloženě nenávistné a naprosto nepochopitelné kampani některých zájmových skupin. Podobný dík patří i poslancům, že těmto křiklounům nepodlehli,“ svěřil se. A do jaké míry byl tlak na Hanu Lipovskou silný?

„Byl nejen silný, ale až podlý a nechutný. Jeho zřejmě nechtěným důsledkem bylo, že se v souvislosti s Hanou Lipovskou veřejně nemluvilo o tom, jaká je, co umí a co se od ní může očekávat. Ale probíralo se, kam a s kým chodila do školy, kdo ji učil a kam chodí na modlení,“ podotýká Zbořil. „Bylo to až na úrovni povídavosti pověstných uličních výborů. Nakonec se ukázalo, že to paní Lipovské prozatím neuškodilo, ale naopak pomohlo pochopit, s jakými karikaturami občanské neodpovědnosti se bude muset setkávat. A také být opatrná nejen ve svých výrocích, ale i v chování, protože nějaké ‚kompro‘ se na ni určitě už hledá,“ dodal.

Korektnost skončila, bude válka o ČT. Na zteč. Padneme vestoje, pokud nás pan Veselý nezalehne. Těmito hřejivými slovy přivítal nové členy Rady České televize její dlouholetý člen Zdeněk Šarapatka. Na jeho Twitteru se rozproudila velmi živá debata, zda je lepší proti novým silám nasadit metody mafie, nebo vyrazit demonstrovat do ulic. „Tak jo. Bude válka o ČT,“ avizoval na svém Twitteru jen pár minut po volbě.

„Pan stále ještě radní Šarapatka podle člena volebního výboru PS Martina Kolovratníka už dlouho nepožívá jako radní dobré pověsti, ale také ČT škodí. Prý také ‚… ve veřejném prostoru si dlouhodobě léčí historické šrámy, intenzivně vstupuje do politických debat a své oponenty častuje hanlivými výrazy a urážkami‘. Jsem rád, že nemusím vymýšlet nějaká nadbytečná hodnocení, je to řečeno stručně, slušně a rozhodně,“ komentuje Zbořil.

„Pokud mám odpovědět na otázku, zda někteří redaktoři ČT skončí, pak musím odpovědět, že ano, ale nikoliv proto, že byli do rady zvoleni noví členové, o kterých si leckdo myslí, že jejich úsilí bude zaměřeno na to, koho, kdy a odkud vyhodit. Podle mého názoru ale jen proto, že v ČT probíhá přirozený vývoj a redaktoři stejně jako redaktorky přiměřeně stárnou, někteří jsou opotřebovaní a unavení. A pokud si mysleli, že práce ve zpravodajství nebo okolo pořadů, které nás učí, jak správně krájet cibuli, je věčná, pak se zmýlili. Avšak každá personální změna je zvláštním případem, a i když si dovolím tvrdit, že daleko nejlepším vysíláním je ČT art a nejhorším třeba ČT 1, neznamená to, že lze tyto redakce vyhodit do povětří a začínat s někým jiným na zelené louce,“ dodal.

Sbohem nezávislé České televizi dává také Milion chvilek. „V roce 2021 bude obměněno dalších pět radních. A poté už se Hradu a Babišovi otevře přímá cesta k dosazení vlastního generálního ředitele. K akvizicím Novy (Kellner), Mafry a Bauer media (Babiš) tak může přibýt také veřejnoprávní ČT,“ upozorňuje dále Milion chvilek.

„Je to zase trochu dětský nápad, který předpokládá, že prezident ČR anebo předseda současné koaliční vlády budou ve svých funkcích navěky. Třeba nebudou, třeba budou, ale rozhodující podle mého názoru jsou spíše velké peníze, které mohou přijít z dnes ještě neviditelných zdrojů. Pět milionů eur od paní komisařky Jourové asi bude málo, ale i EU může do situace a stavu médií v ČR zasahovat,“ komentuje Zbořil. „Přesto si ale myslím, že v ČT nepůjde o redaktory a jejich schopnosti, ale spíše o ten nezprivatizovaný socialistický moloch. Zda se bude opakovat modus operandi devadesátých let, se špatně prorokuje, ale ten majetek, který není pod kontrolou, bude lákat leckoho u nás i v zahraničí,“ dodal.

Aktivista Tomasz Peszyňski zašel v kritice nových radních a poslanců, kteří tři nové členy zvolili, dál než ostatní. „Ty svině využily zákaz demonstrací a navolili likvidační Radu ČT. Cesta do Maďarska a Polska je volná. Dnes je velmi špatný den,“ nebral si servítky.

„Pan Peszyňski je až příliš temperamentní. Proto se o ČT vyjadřuje podobně jako při jiných příležitostech. Pro mne je na jeho výrocích zajímavé jen to, že se v podstatě shoduje s pány Kalouskem a Halíkem. Je to opravdu zvláštní triumvirát,“ podotýká Zbořil.

„Nic nekončí, dokud to doopravdy neskončí,“ zaznívá na facebookovém profilu reportérky Nory Fridrichové, kde se objevila její fotografie s šéfredaktorem reportážní publicistiky ČT Markem Wollnerem, jak oba pózují s lupou a dalekohledem. Jejich jména se hojně skloňují v rámci toho, co přinese zvolení nových tří členů Rady České televize. „Zažil jsem v Radě ČT duo Baumruk – Fibingerová, které se v Reportérech ČT pokoušelo cenzurovat reportáže o ODS a ČSSD,“ pohrozil novým radním Wollner. „Ani tehdy jsem si pokusy o cenzuru nenechal vnutit. Můžu vás jen ujistit, že s tím nehodlám na stará kolena začínat,“ napsal také a skončil zvoláním „ví vil sí“, což je počeštěný výraz připisovaný ministryni Aleně Schillerové, jejíž angličtina byla v rámci 168 hodin řádně omývána.

„Těžko odhadnout, jakou mají tito dva zaměstnanci ČT před sebou budoucnost. Třeba opravdu skončí nebo, při známých poměrech v ČR, skončí na místě pana ředitele Dvořáka. Snad jen u pana Wollnera je zajímavé, že mluví o svých starých kolenech,“ uvedl politolog. „Pokud jsou tak stará, že se blíží penzijními věku, mohl by se také dostat do podobné situace jako v ČT vysmívaní dědkové a báby nebo horníci na dole Darkov. Ani smůla nechodí po horách, ale po lidech,“ dodal.

Moderátor Jakub Železný se do Xavera Veselého pustil na svém Twitteru zostra. „Nejbizarnější člověk z dějin našich médií si dal pseudonym XAVER. Nevzdělanec, adorující totalitu, šířící konspirace. V rádiu blábolící nesmysly, přehnané i podle jeho soukmenovců, pro normální lidi blázen. (Vl. jm. Miroslav Mráz, žil 1925–?, agent StB.) Nějak se mi dnes vybavil,“ neudržel své emoce na uzdě poté, co se dozvěděl, že právě Xavera Veselého poslanci zvolili do Rady ČT.

„Já si Mráze Xavera dobře pamatuji, ale nevím, proč je pan Veselý takto pokřtěn nebo pojmenován. Jakub Železný si dovolil zavtipkovat a při současné úrovni českého humoru to není nic mimořádného, co by kazilo panu Veselému dobré spaní. Také si nemyslím, že je to něco osobního, ale že JŽ ve skutečnosti kritizuje Poslaneckou sněmovnu PČR. Nedovolím si odhadnout, ale příště v PS nebo v Radě ČT nebude mít pověst nezávislého, nezaujatého a svobodomyslného zpravodaje,“ podotýká Zbořil.

Odvážný Kolaja se chlubí tím, že si stěžoval za hranicemi

„Ve výboru CULT, do kterého spadá nezávislost médií, jsem podnikl kroky, aby odpovědná komisařka přišla vysvětlit, co dělá pro svobodu médií. Jsem zvědavý, jak se k tomu tato komisařka postaví,“ napsal Marcel Kolaja ve svém tweetu adresovaném eurokomisařce Věře Jourové z ANO. „Nesu dobré zprávy,“ oznámil o pár hodin později Kolaja, že na základě jeho podnětu se bude výbor dále zabývat situací kolem voleb do Rady ČT. „Výbor si vyžádá další informace v této záležitosti nejen od Komise, ale i od Skupiny evropských regulačních orgánů pro audiovizuální mediální služby (ERGA),“ upřesnil.

„Pan Kolaja je ještě odvážnější než jiní kritici volby členů Rady v PS. Dokonce se chlubí tím, že si na českou Poslaneckou sněmovnu někde za hranicemi stěžoval. Pokud se tím snaží vytvořit nový model veřejného diskurzu v ČR a v EU, měli bychom zpozornět. Třeba se najdou jiní, kteří si v nějaké evropské lampárně budou stěžovat na Piráty nebo jiné politické strany a bude to jistě velký úspěch rozvoje občanské společnosti. Vzdálenost mezi těmi, co rozhodují a nařizují, a občanem v ČR nebo i v EU, bude jen zase o trochu větší,“ varuje Zbořil.

Že je Česká televize nyní tématem pro Evropskou unii, pár dní před Kolajovou stížností upozorňovala také europoslankyně Michaela Šojdrová. Přinejmenším pro kulturní výbor europarlamentu. „Na dnešním pracovním jednání koordinátorů kulturního výboru EP se jednalo o podpoře kultury skrze Evropský institut inovace a technologií. Padlo i téma svobody médií v ČR v souvislosti s volbou nových radních České televize, jejichž volba vyvolává obavy i na úrovni EU.“

„Paní europoslankyně Šojdrová, podobně jako při jiných příležitostech, hledá nová témata, protože ji její agenda neuspokojuje. Má zřejmě nejen dost času, ale i peněz a konečně byla zvolena legitimním počtem voličů, tak nám nezbývá než jen přihlížet jejímu úsilí zpochybnit hlasování PS a ptát se, kdo ji vlastně volil. Stejně zajímavá otázka by byla, kdo ji nevolil. Rozčilovat se může kdekdo, ale musí začít také tak trochu u sebe,“ uvedl Zbořil.

„Na druhé straně si neumím představit, jak někdo v EU může zpochybnit hlasování PS ČR na základě domněnky paní Šojdrové nebo pana Kolaji. Ale třeba to možné je, když i COVID-19 je Bruselu vítaným hostem,“ dodal.

Luboš Xaver Veselý o obavách některých opozičních lídrů hovoří jako o směšných, především o těch, kteří mluvili o začátku konce nezávislé veřejnoprávní televize. „Tak to je samozřejmě směšné. Pokud žijeme v zemi, kde má zvolení jednoho člověka kamkoli ohrozit nezávislost čehokoli, nebo dokonce demokracie, tak si říkám: proboha, na jakých základech to tady všechno stojí,“ sdělil pro iDNES.cz Xaver Veselý, který tvrdí, že bude zastupovat veřejnost nezávisle na jakékoliv politické straně či politikovi. Změnit však chce platy zaměstnanců a má připomínky ke smlouvám, které Česká televize uzavírá.

„Vlastně jsem vám už odpověděl. A skoro stejnými slovy, která používá pan Veselý. Ale přece jen ta hysterie, kterou rozpoutali někteří politici a zaměstnanci ČT, neukazuje na nic jiného, než že se někde dějí nějaké nepravosti. A tak se o tom dozvídáme i my, kterým je osud ČT v podstatě lhostejný. A začínáme si myslet, že někdo má strach, že se na něco někde nějak přijde. I když to vůbec nemusí být pravda, těch řečí o smlouvách díky současnému přemílání nějak přibývá,“ komentuje politolog.



„OVM se drží nad vodou jen proto, že si všichni myslí, že o ně jde. Nejde. Nenastolují agendu, jak tvrdí, o které se bude mluvit. OVM a Václav Moravec jsou už dávno fosilie, která se drží jen proto, že vznikl dojem, jako že mají na veřejnost silný vliv. Potěmkinova vesnice,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadim Petrov.

„Myslím si to také, ale protože se na OVM už nejméně dva roky z hygienických důvodů nedívám, nemohu slova pana Vadima Petrova komentovat. Jen se obávám, aby nebyl označen za původce polonizace a hungarizace ČT a podroben kritice třeba v pořadu 168 hodin,“ podotýká Zbořil.

„Konečně bude někdo mluvit za nás, obyčejné daňové poplatníky. Ještě že se tam dostali,“ říká k čerstvé volbě do Rady České televize mediální a reklamní odborník Jiří Mikeš pro ParlamentníListy.cz. Slova o ohrožení nezávislosti označil za pitomost; naopak prohlásil, že veřejnoprávní televize změnu a čerstvý kyslík „potřebovala jako prase drbání“.

„Dovolím si předpokládat, že ke změnám dojde, ale nikoliv proto, že do rady byli zvoleni tři noví členové. Pravděpodobně spíš proto, že někteří tam sedí, jak říkal Oliver Cromwell britskému parlamentu, už příliš dlouho, aby mohli ještě vykonat něco dobrého. Nebo prostě jen proto, že některým, nebo dokonce mnoha dnešním pracovníkům ČT se nechce být degradováno na propagandisty a agitátory ve službách cizí moci,“ předpokládá politolog.

Dnešní Rozjezd uzavírá Zdeněk Zbořil tímto komentářem: „Až se proberou ze své hibernace různé zájmové skupiny a hnutí, jako třeba Milion chvilek, svolají demonstraci a budou, jak si přeje Tomáš Halík, bojovat do konce, a jak je jejich zvykem, hlavně proti tomu, co ještě nebylo, není, ale co by mohlo být. Samotná ČT se samozřejmě v nejbližších letech nezhroutí, ale finanční supi už okolo ní začínají kroužit.“

