„30 let vykládali Čechům… A teď?“ Pavel, Rakušan. Co všechno zbořili

Moravský bloger a zemědělec Daniel Sterzik ParlamentnímListům.cz sdělil, že to první zničil prezident Petr Pavel jmenováním Fremra a to druhé zase ministr vnitra Vít Rakušan. Sterzik mluvil i o praktičtějších věcech: Kam až cestují polské potraviny, kde lidé kupují stavebniny nebo jak jsou Romové „korýtkem" na peníze.

Během posledních dní došlo hned ke dvěma sexuálním útokům ze strany mladých Ukrajinců. Ministr Rakušan vyzýval, ať je nesoudíme dle principu kolektivní viny. Rusko jako stát však kolektivně trestat můžeme, a to včetně jeho občanů. Co si z tohoto výkladu odnášíte?

Vítek Rakušan je poklad. Jeho nemít, tak bychom si ho na alternativě snad museli vymyslet. On totiž řekl, že „když se zločinu dopustí stát, je potrestán stát i se svými občany“. Myslel samozřejmě na Rusko a na operní zpěvačku Annu Netrebko, které chtějí zakázat koncert. Ale nedošlo mu, že to stejné se dá vztáhnout na nacistické Německo a poválečný odsun sudetských Němců. Tehdejší stát se dopustil zločinu a byl za tento zločin potrestán i se svými občany... Tohle odteď budou říkat všichni, kdo moc nestojí o prolamování Benešových dekretů. Říkal to přece ten nejmorálnější, nejhodnější, nejlepší a nejslušnější ministr vnitra známého vesmíru.

Aneb když rozbijete třicet let argumentování o nepřípustnosti kolektivní viny jedním statusem na fejsbůku... Úplně vidím ten kyselý Posseltův obličej, až se s ním Vítek bude na dalším sudetoněmeckém sjezdu objímat. Úplně vidím to upjaté ticho, protože větší medvědí službu jim nikdo udělat nemohl.

Pusťte k něčemu liberály, výsledek se brzy dostaví. Proti drahotě bojují větší drahotou, proti hospodářské krizi bojují hospodářskou recesí, proti komunistům bojují rozvědčíkem na Hradě... jestli budou takhle bojovat i za přijetí eura, tak můžeme být úplně v klidu. Podle naznačené logiky vývoje bude výsledkem česká koruna.



Mladá Ukrajinka se stala hvězdou českých sociálních sítí, když se za podobné incidenty omluvila. Přijímáte tuto omluvu?



Rozhodně udělala pro smír v této společnosti asi tisíckrát víc než Petr Pavel i Vítek Rakušan. Samozřejmě, že ty útoky udělali jednotlivci, a samozřejmě za to nemohou všichni Ukrajinci. Ale ty zločiny se nestaly z čistého nebe. Už tady do sebe bodali Ukrajinci a Romové... to znásilnění nebyl první incident. A zřejmě ani poslední, protože ministr vnitra píše debilní tweety o kolektivní vině, místo aby nějak řešil, že si sem z Ukrajiny jezdí kdy chce, kdo chce, jak chce. A rozhodně jsou mezi nimi vedle uprchlíků i zlí hoši.





Vztahy mezi Romy a Ukrajinci, to bylo téma ještě před pár týdny. Jeden mladý Rom, kterého jsme oslovili, přiznal, že benefity jako dávky či místo v ubytovně si Romové dovedou častokrát „vyhádat“, zatímco Češi nikoliv. Co se to u nás v té sociální oblasti vlastně tedy děje?



Víte, co je nutné na dnešním kapitalismu vskutku obdivovat? Že dokáže udělat byznys i z chudoby. To je totiž příčina všech problémů. Vůbec nejde o to, že si Romové třeba dovedou vyhádat nějaké dávky. Jde o to, že jim ty dávky nějaký příslušník přizpůsobivé bílé většiny zase sebere. Kdybyste se někdy dostal mezi Romy, asi by vás překvapilo, kolik platí nájem za ty špeluňky, ve kterých bydlí. V ghettu někde v Chomutově jsou de facto vyšší nájmy než v centru Prahy. To samé platí o nábytku a o všem ostatním.

Svoboda Romům přinesla jedinou věc. Mohou se svobodně rozhodnout být okradeni, ošáleni prodavači úvěrů a obíráni exekutory. Za to mají svobodu nechodit do školy a nechodit do práce. Jsou takové tvárné, ale velice krátké a jednoduše obsluhovatelné korýtko, kterým tečou sociální dávky od sociálky do rukou majitelů polorozpadlých domů, aby měli na nové Volvo. Připomeňte mi to, jestli někdy budu mít možnost do toho mluvit, tak tohle bude první věc, kterou udělám. Zarazím ten penězovod od bohatých k bohatým.



Místopředseda strany PRO Petr Vacek sdělil, že z východu k nám nikdy nic dobrého nepřišlo. Z politického hlediska to dává smysl. Bude takové vyjádření stačit k tomu, aby Jindřich Rajchl nebyl dále titulován jako ruský agent?



Mrzí mě, že to tak musím říci, ale po vzoru krále Pyrrha musím zvolat: „Ještě jeden takový výrok, a je s námi konec!“ Já rozumím všem důvodům, proč je lepší zůstat v NATO a mít alespoň to právo veta a alespoň trochu to ovlivňovat zevnitř. Vím, jaké jsou ekonomické důvody pro setrvání v EU. Myslím, že tomu rozumí i většina příznivců strany PRO. Ale fakt nechápu, proč bylo nutné si do celého toho Východu, který dal světu hedvábí, papír, porcelán, který nikdy nebyl kolonizátorem, proč bylo nutné si do něj takhle kopnout Právě v tom sleduji největší nevoli mezi alternativou.

Osobně předpokládám, že to Petr Vacek nemyslel tak tvrdě, jak to vyznělo... Ale tak či onak, PRO se v očích mainstreamových médií stejně nikdy nezbaví nálepky proruských kolaborantů. Ani Andrej Babiš se jí nezbavil, a ten je ještě mnohem více protiruský. Jediným výsledkem takto silného výroku je určité zklamání mezi lidmi, kteří třeba nebyli nadšenými fanoušky PRO, ale byli ochotni to podpořit a volit. Toto zklamání mezi svými čtenáři registruji. Rád bych řekl něco jiného, ale nemohu.



Vraťme se ještě, prosím, k té vaší příhodě v evangelickém sboru. Jaké měla vyvrcholení?



Výsledkem je krátká zpráva pro členy sboru, že místokurátor svoje slova nekonzultoval s vedením sboru a že vzali na vědomí můj odchod ze společenství...

Ale víte, postěžoval jsem si na sociálních sítích a byl jsem zavalen obrovským vyjádřením podpory napříč celou republikou. Chvílemi mi i slzička ukápla... Zároveň jsem zjistil, že jsem z církve odešel vlastně poměrně pozdě... seznámil jsem se s velkým množstvím křesťanů, kteří mě předešli. Vesměs z podobných důvodů. Bůh v kázáních přestal být Bohem všech a začal se také angažovat v politice...

Letní politická přeprška kolem soudce Fremra skončila, doktor Fremr sám „složi“ svou nominaci do Ústavního soudu. Co nám po tom však zůstává?



Nebýt této kauzy, mysleli bychom si, že Petr Pavel skutečně prošel sebereflexí a začal sloužit novému režimu. Místo toho už víme, že jeho dávní instruktoři odvedli dobrou práci. Jak jinak chcete interpretovat jako výrok, že soudce Fremr tenkrát soudil podle platného práva? To snad dělají soudci vždycky, ne?

Ale mohou si za to sami. Třicet let si dávali velkou práci, aby národu vysvětlili, že předchozí režim byl zločinný. Udělali si na to dokonce i celý ústav. Nemohou se tedy divit, že lidem přišlo poněkud kách, že se ústavním soudcem má stát člověk, který neváhal vnášet rozsudky nad těmi, kteří chtěli to, co jim zaručují henta univerzální lidská práva. Soudce Fremr nemusel dělat soudce. Mohl dělat zedníka, mohl dělat technika, mohl dělat inženýra. Mohl si vybrat činnost, ve které se neposílají lidé do vězení.

Zkrátka se ukázalo že Petr Pavel a soudce Fremr nebyli přisluhovači systému. Oni byli ten systém.



Ekonomové České spořitelny zjistili, že Češi platí v Polsku za potraviny osmkrát víc než v roce 2019. Lze se tomu vlastně divit?



Vždyť nám to vládní neumětelové radili, ne? Jezděte do Polska na nákupy... To byl přece vládní recept na drahotu. Mimochodem, ten nejlepší, který byli schopni dát dohromady. Jak vidno, Češi poslechli osminásobně. Poláci děkují. Já už registruju počiny, kdy se polské potraviny vozí až k nám na jižní Moravu. A aby to nebylo málo, jeden můj kolega staví dům a zjistil, že pro stavebniny je lepší jezdit do Rakouska.

Češi a nákupy v Polsku??

-Průměrné měsíční platby kartou v Polsku za potraviny jsou letos téměř 8x vyšší oproti 2019

-Proč?Cenová hladina potravin v Polsku je oproti ČR o čtvrtinu nižší

-Podíl Polska na platbách Čechů kartou za potraviny činí 2 % (v 2019 0,5 %).@TerezaHrtusova pic.twitter.com/iDediAtHfN — Research Spořka (@Research_sporka) August 15, 2023

Je to vůbec zajímavé. Cihly se vyrobí v Hevlíně, převezou se do Rakouska, tam si je koupíte, dovezete do Chvalovic... a je to levnější, než je koupit ve Chvalovicích. A takhle si tady žijeme.



Když jsme u těch potravin, mluví se o tom, že obilná dohoda stran Ukrajiny nakonec bude. Co by to pro českého zákazníka znamenalo?

Pokud bude Ukrajina schopná exportovat po moři, ubyde trasportů do EU. To by v praxi znamenalo víceméně stabilní ceny po delší dobu. Rohlíky nám to samozřejmě nezlevní, ale obchodníci se postupně přestanou bát, že jim zůstane v ruce černý Petr a přestanou si k marži dávat válečnou přirážku na zajištění rizik. Neříkám, že ceny potravin klesnou, ale třeba alespoň přestanou růst.

