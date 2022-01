„Adresná sociální politika“. Poslankyně Šafránková už bohužel tuší, co tím Jurečka myslel

reklama

Anketa Má prezident ČLK Milan Kubek vaši důvěru? Má 10% Nemá 88% Nevím, o koho jde 2% hlasovalo: 7778 lidí

Vaše hnutí se postavilo proti novele pandemického zákona. Co vám vadilo více, podoba tohoto zákona (uzavírání občanů do karantény bez možnosti přezkumu esemeskou), nebo podloudný způsob, jakým se jej vláda snažila ve zrychleném řízení protlačit?

Vadí nám podoba zákona jako takového – vláda se snaží omezit další ústavní práva a svobody občanů na základě běžného zákona. Pandemický zákon je v podstatě pouze jinak pojmenovaným nouzovým stavem. To je pro SPD naprosto nepřijatelné a od počátku proti pandemickému zákonu bojujeme.

Z těch hlavních argumentů proti nynější novele zmiňme například v prvé řadě požadavek vlády, aby pandemický zákon platil neomezeně dlouho, bez ohledu na to, zda tu pandemie koronaviru bude nebo ne, anebo požadavek, aby omezující opatření vydávala, kromě ministerstva zdravotnictví i ministerstva obrany a vnitra, a to vůči zaměstnancům v jejich resortech, čímž bychom tu měli tři skupiny občanů ve třech rozdílných právních režimech omezujících opatření.

A, ano, vadí nám samozřejmě i způsob, jak se nová vládní pětikoalice snaží tuto novelu zběsile protlačit zákonodárným procesem, na základě rozhodnutí předsedkyně sněmovny Pekarové Adamové, v tzv. stavu legislativní nouze, bez řádné diskuse na plénu Sněmovny a v jejích výborech, což je u normy, která má zásadním způsobem omezit občanská práva a svobody něco naprosto neslýchaného.

Ono to zatím celkově vypadá, že se vláda navzdory vznešeným slovům Petra Fialy o významu parlamentu se svou pohodlnou většinou námitkami poslanců moc zabývat nebude...

Ano, to je pravdivý popis skutečnosti. Nová vláda Poslaneckou sněmovnou – a parlamentní demokracií vůbec – přes předchozí vzletné fráze v podstatě pohrdá. Pandemický zákon, který by téměř veškerou moc ve státě předal do rukou několika ministrů, to jen potvrzuje. A je to v situaci, kdy tuto vládu volila menšina voličů, kdybychom totiž připočetli milion hlasů, které ve volbách propadly, jelikož je obdržely strany pod 5%, tak současná vládní koalice nezískala ve volbách ani většinu hlasů občanů.

Navíc pětikoaliční garnitura zcela ingnoruje i principy poměrného zastoupení ve vedení Sněmovny, když mezi jejími vedoucími funkcionáři je pět zástupců vlády a jen jediný zástupce opozice, přičemž SPD, jako druhá nejsilnější ve volbách samostatně kandidující strana s 20 poslanci, zde nemá žádného zástupce! To je i pohrdání vůlí občanů jasně vyjádřené ve volbách.

Rovněž jste podporovali zrušení povinného očkování pro některé věkové a profesní skupiny. Za to vám mnozí přilepili nálepku „antivaxerů“. Cítíte se jako odpůrce očkování?

Ne. Hnutí SPD, i já osobně, jsme jednoznačně pro dobrovolné Covid 19 očkování.

Psali jsme: „Tohle je útok státní moci!“ Fialovi se postavil silný nepřítel. Václav Klaus Stávkou proti očkování, vyzval lékař. Covid z laboratoře? Zlé následky Tlak na Válka roste. Soud? Nejen senátoři. Tvrdé ne povinnému očkování Petice zdravotníků. Okamura ji rozmáznul Válkovi o hlavu

Komu všemu byste tedy očkování doporučila vy?

Já nebudu očkování nikomu doporučovat ani nedoporučovat, toto bych nechala zcela na každém občanovi a jeho praktických popř. odborných lékařích, které znají své pacienty, jejich anamnézu a jejich zdravotní rizika nejlépe.

Jako jeden z hlavních problémů, se kterým chce bojovat, Fialova vláda uváděla boj s energetickou chudobou. Co říkáte na to, co vláda zatím v tomto směru podnikla?

Spíše nepodnikla. Vláda nepředložila žádný systémový návrh, který by zdražování řešil. Je to obrovské zklamání pro občany. Astronomický růst cen energetických komodit spojený se sérií krachů jejich dodavatelů považuji za aktuálně asi nejvýraznější sociálně-ekonomický problém České republiky a jejích občanů.

Vláda Petra Fialy v tomto směru zatím nepodnikla nic, co by našim občanům skutečně pomohlo, a absolutně nic, co by odstranilo příčiny tohoto stavu. Kromě drobné úpravy nastavení tzv. příspěvku

na bydlení.

Bc. Lucie Šafránková SPD

poslankyně, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku

poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vláda jde cestou individuální podpory přes příspěvek na bydlení. Je to podle vás správné řešení, nebo by mělo být systematičtější?

Je to jen malý zlomek dočasného řešení a není v žádném případě vůbec dostatečné. Hnutí SPD před nedávnem v Poslanecké sněmovně podpořilo, právě v souvislosti s nastupující energetickou chudobou obyvatelstva, změny v podobě současného nastavení příspěvku na bydlení, které tuto sociální dávku mírně zvyšují.

To ale neznamená, že tyto změny považujeme za vhodnou, komplexní, úplnou či konečnou formu pomoci občanům, rodinám a domácnostem - ale také živnostníkům a firmám, kterým v tomto ohledu nebylo zatím ze strany vlády pomoženo vůbec - postiženým stále rychleji rostoucími cenami energií.

Vláda například vůbec nenavrhla změnu parametrů, která by příspěvek na bydlení zpřístupnila těm občanům, kteří jsou skutečně citelně zasažení růstem cen energií.

Ztížený, ba až prakticky nemožný, přístup k tomuto příspěvku tak nadále mají pracující občané vůči těm nepracujícím (čímž nemám na mysli seniory a zdravotně postižené), nízkopříjmoví občané žijící ve vlastních nemovitostech, ve vlastních bytech či domech, zejména pak na venkově – a obecně skoro všechny vícečlenné pracující rodiny.

O systémové řešení ze strany vlády tedy rozhodně nejde.

Psali jsme: Asociální Jurečka, asociální vláda. Poslankyně SPD má obavy, co předvedou dále Asociální ODS a šílené představy Válka. SPD bude v sociální oblasti nesmlouvavou opozicí, slibuje Šafránková Uvrhnou nás do chudoby a pak nám dají Havlíčkovy žebračenky? Šílené, kroutí hlavou Šafránková z SPD. Ale Babiš čerpá, tak se bojí „29 let nemaká. A desítky takových.“ Úřednice vynesla čísla: Občané, dívejte se, na co platíte daně

Jaká řešení by navrhovala SPD?

Systémovým řešením ve vztahu k seniorům, namísto jejich odkazování na ponižující a složitou proceduru žádostí o sociální dávky, by bylo zavedení minimálního starobního důchodu zhruba ve výši aktuální minimální mzdy, což je dlouhodobý návrh hnutí SPD.

Jediným smysluplným střednědobým a dlouhodobým řešením je pak odstranění skutečných příčin raketového růstu cen energetických komodit. A těmi jsou naše účast v Jednotném energetickém trhu Evropské unie, participace na nesmyslném spekulativním systému obchodování s tzv. emisními povolenkami a souhlas předchozí i současné, české vlády se šíleným plánem na snižování emisí znamenajícím v praxi likvidaci tradičních energetických zdrojů v Evropě zvaným Green Deal EU.

A následující rychlá obnova české energetické suverenity, soběstačnosti a bezpečnosti. V této souvislosti je potřeba dostavět chybějící bloky našich jaderných elektráren, jelikož bez jádra není naše republika schopna zajistit naší energetickou soběstačnost.

Jako okamžité řešení navrhujeme plošné zavedení nulové DPH na energie snížení regulované složky cen elektřiny a plynu.

A stát by měl by měl rychle jednoduchým a jasným způsobem pomoci občanům, kteří jsou nyní růstem těchto cen postiženi nejvíce.

Například tak, že v plné výši uhradí doplatky za dodávky energií těm občanům, domácnostem a firmám, kteří o to požádají, jejichž dodavatelé energií ze dne na den ukončily činnost a oni tak museli za extrémně nevýhodných podmínek přejít k tzv. dodavateli poslední instance.

Zániky těchto dodavatelů, kterým stát vydal licence a to, že nedodrželi platné smlouvy s občany je totiž primárně vina a odpovědnost státu a Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a ten by měl napravit škody z toho plynoucí.

Psali jsme: Expert: Zásadní věc. Tuto chybu dělají jen čeští politici. Jediní v EU. A ukrajinská krize to odhalila Pravda není pro lenochy. Hampl tedy důkladně rozebral studii o boji za klima „A už je jasno, proč STAN usilovali o vnitro!“ Z SPD vyletěly zlé zprávy Když se to nepovede, tak nás Green Deal zruinuje. Ale je to šance, vykládal v ČT zvláštní velvyslanec Bartuška

Co jiné sociální příspěvky, například na mobilitu, nebo na péči? Rozruch vyvolalo snížení příspěvku na péči pro přímé příbuzné s argumentem, že „stejně by se o něj museli postarat“...

Začnu od konce. Zhoršení podmínek pro tzv. příbuzenské pěstouny, nejen v oblasti odměňování, ale i co se týče jejich znevýhodnění v zápočtu doby pěstounství do tzv. náhradní doby důchodového pojištění pro vznik nároku na starobní důchod, je produktem poslední novely zákona o sociálně-právní ochraně dění, kde připravuji její novelizaci, abychom tyto zásadní chyby napravili.

Příspěvek na mobilitu, tedy příspěvek na veřejnou a individuální dopravu pro tělesně postižené občany, se nezvyšoval už více než deset let, a u držitelů průkazů ZTP/P je dokonce nižší, než byl před rokem 2012. To je naprosto nepřijatelné! Proto jsem před nedávnem navrhla jeho zvýšení alespoň o 50 procent.

Stejně tak, již podruhé, navrhuji zvýšení tzv. příspěvku na péči pro zdravotně postižené osoby závislé na pomoci jiných osob, které se nacházejí v domácím prostředí, nikoli v pobytových zařízeních.

A to v prvním a druhém stupni závislostí, kde jsou tyto příspěvky katastrofálně nízké, a neumožňují jejich příjemcům pořídit si základní asistentské či pečovatelské služby.

Například u osob starších 18 let v prvním stupni závislosti (což znamená, že jde o osoby, které nezvládají vykonávat čtyři základní životní potřeby), činí aktuálně výše tohoto příspěvku pouhých 880 korun měsíčně!

Vláda také zdůrazňuje, že její sociální politika má být adresnější, než doposud, a být jen pro ty, kteří to skutečně potřebují. S tím souhlasíte?

My v SPD se určitě hlásíme k adresnému přístupu v oblasti výplaty nepojistných sociálních dávek. Což je něco jiného než adresná sociální politika en bloc.

A obáváme se, že adresná sociální politka v podání nové vlády, a v podání stran, které ji tvoří, a jejichž historii a skutečnou činnost dobře známe, znamená jediné: omezování sociálního systému a rozsahu sociálních služeb, privatizaci jeho částí, zpoplatňování některých oblastí sociální politiky v širším smyslu, tedy např. včetně zdravotní péče a školství atd.

Už i v praxi vidíme, co tato zdánlivě neutrální slova znamenají – výrazné snížení slev na jízdné ve veřejné dopravě pro důchodce a studenty, snížení platů policistů, hasičů a sociálních pracovníků, ukončení programu Antivirus B, který pomáhal udržet živnosti a pracovní místa ohrožené vládními omezujícími epidemiologickými opatřeními a tak dále.

Dle hnutí SPD je sociální politika věcí prvořadého veřejného zájmu. Její financování musí být zajišťováno a garantováno státem, a to v plném rozsahu. Odmítáme privatizaci jakýchkoli jejích součástí a omezování jejího stávajícího rozsah směrem ke slušným a pracujícím občanům.

Psali jsme: Gottwald naruby. 20 tisíc na hektar za nic. Veleba žaluje na Jurečku Jurečkova kalkulačka pro potřebné. V televizi ukážou, jak ji používat Obžalován Jurečkou vybraný šéf státní firmy. Zlá hra, zní z KDU-ČSL Jako jed. Obludné. Vědec se děsí kroku Fialovy vlády

Jak zatím funguje spolupráce ministra Jurečky se sněmovním výborem?

Vzhledem k tomu, že Ministerstvo práce a sociálních věcí pana ministra Jurečky zatím, krom zmíněné úpravy nastavení příspěvku na bydlení, nic nenavrhlo, tak nemůžu spolupráci hodnotit. Říkali, že jsou připravení vládnout, ale skutek utek.

Jak očekáváte, že se do sociální politiky propíší avizované škrty v rozpočtových výdajích, které vláda připravuje do letošního rozpočtu?

Konkrétní návrh rozpočtu, tedy ani návrh rozpočtové kapitoly ministerstva práce a sociálních věcí na letošní rok ještě nemáme k dispozici, a tak tedy nemohu odpovědět úplně konkrétně. Je pravdu neuvěřitelné, že vláda ještě nebyla schopna předložit rozpočet na letošní rok (standartně se schvaluje v prosinci) a nadále pokračuje rozpočtové provizorium, které brzdí naši republiku.

Ale určité obavy mám, když sleduji výše zmíněné první kroky vládní pětikoalice.

Ale mohu říci, že hnutí SPD v žádném případě nepodpoří takový návrh rozpočtu, který by např. snižoval výdaje na důchodce, zdravotně postižené, rodiny s dětmi či pracovníky v sociálních službách.

Psali jsme: Makat jen z kanclu! zavelel prý Stanjura a odjel do Opavy Ekonomové kroutí hlavou. Stanjura prý hrubě uletěl a možná to bylo schválně Oni nás fotí! Peklo při jednání. Okamura soptil, Babiš týral v 6 ráno. Bude zle Schillerová reaguje na Stanjuru: Je tam čtrnáct dní a nerozumí tomu, takže budu slušná

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.